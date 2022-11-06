6 loại rau quả dinh dưỡng tốt cho mắt: mắt sáng, bảo vệ đôi mắt khỏi tác động của ánh sáng mặt trời

Chọn thực phẩm 06/11/2022 13:07

Chăm sóc đôi mắt khỏe đẹp bằng cách bổ sung thêm 6 loại thực phẩm quen thuộc vào bữa ăn hàng ngày.

Ớt chuông

Trong thành phần dinh dưỡng của ớt chuông giàu vitamin C, thậm chí nhiều hơn cả cam. Ngoài ra, vitamin C trong ớt chuông cũng chứa nhiều vitamin A, K, E… rất tốt cho thị lực của bạn. Đồng thời, khi bạn ăn ớt chuông giúp chống oxy hoá khác để tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt tốt hơn. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ quên ớt chuông nếu thực sự muốn tốt cho đôi mắt của mình.

6 loại rau quả dinh dưỡng tốt cho mắt: mắt sáng, bảo vệ đôi mắt khỏi tác động của ánh sáng mặt trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ rất giàu vitamin C, B, kali, magie, chất xơ… tốt cho hệ tiêu hóa vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt loại quả có hàm lượng vitamin C dồi dào được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể. 

Lưu ý: Trẻ trong độ tuổi ăn dặm, mẹ nên tập cho bé ăn với đu đủ chín bằng cách xay nhuyễn. Trẻ lớn hơn có thể cắt đu đủ thành hạt lựu trộn với phô mai.

Chôm chôm

Tên của loại quả này có nguồn gốc từ người Maya với ý nghĩa "rậm rạp". Chôm chôm rất giàu vitamin C và bio-flavonoid - những sắc tố thực vật có tính chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Hai chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau và giúp bảo vệ mắt khỏi bị hư hại gây ra bởi các gốc tự do.

6 loại rau quả dinh dưỡng tốt cho mắt: mắt sáng, bảo vệ đôi mắt khỏi tác động của ánh sáng mặt trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua chứa chất lycopene, chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua cũng giàu vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt.

Rau có màu xanh

Các loại rau lá xanh giàu vitamin, chất chống oxy hóa lutein và Zeaxanthin. Trong khẩu phần ăn hàng ngày nên có một trong các loại rau như cải xoăn, rau bina, củ cải… để tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời và làm tăng mật độ sắc tố của tế bào trong điểm vàng. Lưu ý: Để tận dụng hết những lợi ích từ rau xanh, không nên luộc hoặc nấu quá chín.

Quả bơ chứa hàm lượng lutein nhiều hơn tất cả loại trái cây hoặc rau củ khác. Đây là thành phần dinh dưỡng có tác dụng cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

6 loại rau quả dinh dưỡng tốt cho mắt: mắt sáng, bảo vệ đôi mắt khỏi tác động của ánh sáng mặt trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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