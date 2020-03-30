Khi tóc rụng nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bị hói và đây là nỗi ám ảnh với rất nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ. Bởi trong xã hội hiện đại, phụ nữ rất quan tâm tới vấn đề làm đẹp , một mái tóc chắc khỏe có thể tạo được nhiều kiểu, tăng vẻ quyến rũ. Còn mái tóc yếu, bị rụng nhiều thì khó có thể tạo kiểu, hơn nữa còn khiến phái đẹp trở nên già nua so với tuổi thật.

Khi tóc có những dấu hiệu như tóc rụng nhiều trên 50 sợi mỗi ngày, kéo dài trong nhiều tuần, rụng tóc nhiều cả khi tóc ướt và khô, rụng thành từng mảng hoặc tửng chỏm tóc như đồng xu… thì được xem là bị rụng tóc nhiều.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân như: Làm việc trong môi trường nhiều bụi bẩn, lười vệ sinh mũ bảo hiểm… cũng gây ra tình trạng rụng tóc nhiều ở nữ.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bị rụng tóc nhiều, rụng tóc từng mảng và không mọc lại có thể kể đến như là:

Trong tất cả các nguyên nhân, rụng tóc do di truyền sẽ khó điều trị nhất. Rụng tóc do di truyền còn được gọi là Androgenetic rụng tóc, liên quan đến sự nhạy cảm của nang lông. Nếu trong gia đình có người bị rụng tóc, bạn cũng rất dễ bị mắc bệnh này.

Còn rụng tóc do tuổi tác là điều rất bình thường, bởi tuổi thọ của mỗi sợi tóc kéo dài từ 2 tới 6 năm. Trung bình một tháng, mỗi sợi tóc dài thêm được khoảng 1cm. Khoảng 90% số lượng tóc trên da đầu cùng nhau phát triển vào một thời điểm. Sau từ 2 đến 3 tháng những sợi tóc đó sẽ chững lại và bắt đầu bị rụng đi và thay vào đó là những sợi tóc mới.

Các nguyên nhân còn lại đều có thể chữa trị được nếu bạn tìm ra giải pháp hợp lý. Vì vậy, để mái tóc chắc khỏe từ bên trong, thoát khỏi tình trạng rụng tóc nhiều mỗi ngày, bạn hãy áp dụng một số biện pháp trị rụng tóc tại nhà sau đây:

Cân bằng chế độ dinh dưỡng

Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, tóc cũng cần có một chế độ ăn cân bằng, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng để hỗ trợ nuôi dưỡng tóc phát triển.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng tốt cho tóc

Một trong những tố quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc chính là Biotin. Nếu cơ thể thiếu chất này sẽ bị rụng tóc nhiều, kết cấu sợi tóc lỏng lẻo, dễ đứt gãy. Bởi vì Biotin tác động rất lớn đến việc tăng trưởng tế bào và tóc cũng chịu tác động tương tự. Chất sừng cấu tạo nên tóc cần Biotin để phát triển khỏe mạnh, mọc nhanh hơn và không bị gãy rụng.

Điều này hoàn toàn có thể cải thiện được một cách nhanh chóng khi bạn bổ sung Biotin giúp làm thông thoáng chân tóc, nhận được tối đa nguồn dưỡng chất cần thiết. Biotin có trong các loại thực phẩm như gan, cá hồi, men bia, trứng, cá, sữa, lạc và các loại đậu, hạt hoa hướng dương, óc chó, súp lơ, cà rốt, chuối, ngũ cốc.

Ngoài Biotin nếu cơ thể thiếu các loại vitamin như A, C, E, B6, B12, Omega thì tóc cũng sẽ bị yếu và dễ gãy rụng. Đặc biệt là vitamin B5, khi thiếu chất này tóc sẽ rụng thành mảng, tóc không mọc lại và dẫn đến hói. Chính vì vậy trong mỗi bữa ăn hàng ngày, bạn cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, đồng thời uống đủ nước nhằm duy trì độ mềm mại, bóng mượt của tóc, giảm thiểu tình trạng khô da đầu dẫn đến dầu thừa tích tụ trong nang tóc.

Qua đây cho thấy, thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ sẽ làm nên vẻ ngoài của chúng ta. Vì vậy, một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng chính là chìa khóa vàng giúp mái tóc trở nên chắc khỏe và mượt mà. Do đó, bạn cần tích cực bổ sung vitamin, chất khoáng và axit béo một cách khoa học cho cơ thể mình.

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, bạn cũng cần quan tâm hơn đến chế độ sinh hoạt hàng ngày để có thể hạn chế được tình trạng bị rụng tóc nhiều. Do đó, bạn cần phải làm giảm bớt những yếu tố gây stress trong cuộc sống bằng cách sắp xếp lại công việc, vấn đề cá nhân… có thể gặp chuyên gia tư vấn hoặc tham gia các lớp học trị liệu nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc.

Ngủ đủ giấc cũng tốt cho sự phát triển của tóc

Bạn cũng hãy dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày. Đặc biệt là đối với phụ nữ tiền mãn kinh và nam giới trong độ tuổi trung niên, việc tập thể dục điều độ sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, góp phần cân bằng hormone một cách tự nhiên.

Đồng thời, việc vận động tập thể dục cũng phần nào giúp cho tinh thần thư thái, giải phóng năng lượng và làm giảm các stress, nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây ra tình trạng rụng tóc nhiều.

Hiện nay, giới trẻ thường không quan tâm nhiều đến giấc ngủ, họ thường thức rất khuya để làm việc, đôi khi là chơi game giải trí. Những hành động này đều tác động rất lớn đến sức khỏe của mái tóc.

Khi thức quá khuya sẽ khiến cơ thể của chúng ta không được nghỉ ngơi đầy đủ. Điều này dẫn đến cơ thể không có đủ thời gian để tái tạo năng lượng, sản sinh những hormone mới thay thế cho những hormone bị hư hại.

Do đó, bạn hãy bắt đầu tự xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi khoa học, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn để chu trình rụng và mọc tóc diễn ra bình thường, tự nhiên.

Áp dụng một số cách trị rụng tóc hiệu quả

Không chỉ bổ sung vitamin, dưỡng chất qua chế độ dinh dưỡng cũng như thay đổi chế độ sinh hoạt, thì việc sử dụng thêm các biện pháp hỗ trợ cũng sẽ giúp ngăn ngừa rụng tóc và tóc mọc nhanh hơn.

Nha đam giúp trị rụng tóc hiệu quả

Với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, nha đam có tác dụng khiến làm sạch da đầu, ngăn ngừa viêm nhiễm. Cùng với hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin dồi dào, nha đam giúp nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn đồng thời giúp tóc khỏe mạnh và bóng mượt hơn. Hơn nữa, gel nha đam cũng chứa độ ẩm cao có tác dụng cân bằng pH của da đầu, giúp thúc đẩy khá trình tái tạo nang tóc, giúp tóc tăng trưởng nhanh, hạn chế hiện tượng rụng hiệu quả.

Vì thế, bạn hãy lấy gel nha đam thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng và ủ khoảng 15-20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ sớm sở hữu mái tóc mềm mượt, dày dặn như mong muốn.

Bên cạnh nha đam, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu hương thảo để ngăn ngừa rụng tóc đồng thời kích thích mọc tóc mới. Song song với đó là giúp giải độc da đầu cũng như phục hồi sắc tố tóc, cải thiện hiện tượng tóc bạc sớm.

Tinh dầu hương thảo kích thích mọc tóc

Các dưỡng chất chứa trong tinh dầu hương thảo cũng giúp giảm tình trạng khô cũng như ngứa da đầu, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, ngăn chặn hiệu quả các nang tóc bị thiếu máu mà chết đi, giúp chống rụng tóc gây hói đầu.

Nha đam hay tinh dầu hương thảo đều rất dễ tìm mua, vì thế bạn hãy sử dụng thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng bị rụng tóc nhiều cũng như kích thích sự phát triển của tóc, giúp tóc mọc nhanh, chắc khỏe.