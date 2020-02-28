Kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài trán cao hot nhất năm 2021

Bạn đang sở hữu một khuôn mặt dài với trán cao nên hay đau đầu vì không biết lựa chọn những kiểu tóc nào cho phù hợp mặt của mình. Những kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài trán cao dưới đây chắc chắn sẽ làm cho bạn hài lòng.

Như chúng ta đã biết, mái tóc có vai trò quyết định toàn bộ khuôn mặt. Dù khuôn mặt của bạn không được cân đối thì việc có một kiểu tóc phù hợp với mình, bạn cũng sẽ trở nên thật xinh đẹp và nổi bật.

Đối với những chị em sở hữu khuôn mặt dài cần tìm một kiểu tóc để giúp khuôn mặt trong đẹp và cân đối hơn. Bạn nên chọn những kiểu tóc có thể thu nhỏ được kích thước chiều dài của khuôn mặt và đánh lừa được thị giác của người khác.

Khác với những bạn có khuôn mặt với tỉ lệ phù hợp, tiêu chuẩn một khuôn mặt dài đó là chiều dài gương mặt hơn 1,5 lần so với chiều rộng của khuôn mặt.

Những kiểu tóc đẹp cho mặt dài trán cao

Dưới đây là những kiểu tóc cực kỳ phù hợp cho cô nàng mặt dài trán cao, giúp khuôn mặt ưa nhìn và xinh đẹp hơn.

Tóc ngắn uốn cụp

Những kiểu tóc ngắn không bao giờ lỗi thời và hầu như phù hợp với mọi khuôn mặt. Nếu có khuôn mặt dài và trán cao, bạn nên lựa chọn kiểu tóc này cùng với phần mái thưa để che bớt đi phần trán cao thông minh của mình. Kiểu tóc này có tác dụng làm cho khuôn mặt của bạn ngắn và hài hòa hơn.

Tóc ngắn uốn cụp đáng yêu và xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai uốn phồng

Nếu còn phân vân chưa biết “chữa cháy” cho khuôn mặt mình bằng cách nào thì bạn nên thử với kiểu tóc ngang vai uốn phồng. Chắc chắn kiểu tóc này sẽ không làm cho bạn cảm thấy thất vọng.

Đây cũng là một trong những kiểu tóc rất phù hợp với những bạn có khuôn mặt dài và trán cao. Hơn nữa, kiểu tóc này sẽ giúp bạn trông cá tính, năng động và tôn lên nét đẹp của khuôn mặt, làm nổi bật lên phong cách của bạn. Với kiểu tóc này, bạn nên kết hợp với mái thưa để che đi phần trán rộng, giúp khuôn mặt bạn trông xinh đẹp hơn.

Tóc ngang vai uốn phồng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngắn tỉa layer

Theo dự đoán đây sẽ là kiểu tóc hot nhất của năm 2021 và điều đáng mừng là kiểu tóc này đặc biệt dành riêng cho những bạn có khuôn mặt dài. Tóc tỉa layer được tỉa theo tầng và được ôm vào khuôn mặt. Tóc được uốn xoăn nhẹ sẽ trông tự nhiên và xinh xắn hơn. Với kiểu tóc này, bạn sẽ cực kỳ hiện đại và pha chút lạnh lùng. Đó là điều thu hút người khác giới.

Tóc ngắn tỉa layer hiện đại và hơi chút lạnh lùng - Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi cao với mái ngang

Để khắc phục hai nhược điểm trán cao và mặt dài, bạn hãy thử với mái tóc này. Kiểu tóc này sẽ giúp cho bạn tự tin hơn với khuôn mặt của mình. Kiểu tóc búi cao kết hợp với tóc mái ngang sẽ giúp cho bạn tôn lên những đường nét thanh tú và tạo sự cân đối cho khuôn mặt hơn. Kiểu tóc này rất hợp khi đi dự tiệc, đi học hoặc đi làm.

Tóc búi cao với mái ngang gọn gàng mà lại rất đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc dành cho khuôn mặt dài và nhỏ

Nếu bạn có một khuôn mặt dài, nhỏ và gầy thì những kiểu tóc dưới đây sẽ giúp bạn trông đầy đặn và tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.

Tóc ngắn qua vai, uốn xoăn lọn nhẹ nhàng

Thực tế, những bạn có khuôn mặt dài và nhỏ là những bạn mang nét đẹp sang trọng và thanh tú. Nếu để tóc ngắn qua vai, uốn xoăn lọn này sẽ giúp bạn tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình. Bạn nên chọn kiểu tóc ngắn với độ dài vừa qua tai và uốn xoăn nhẹ nhàng. Kiểu tóc này có thể áp dụng với mọi lứa tuổi, do đó nếu bạn đã bước qua tuổi 30 thì cũng đừng ngần ngại thử sức với nó.

Tóc ngắn qua vai, uốn xoăn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc tém với mái bằng

Thêm một mái tóc nữa rất phù hợp với những bạn có khuôn mặt dài là kiểu tóc tém với mái bằng. Kiểu tóc này sẽ giúp cho bạn che được phần trán và thu gọn khuôn mặt của mình. Nhiều bạn nữ ưa chuộng kiểu tóc này vì có thể tôn lên cá tính và làm cho khuôn mặt nổi bật.

Tóc bob tém dập phồng với mái lệch

Tóc bob tém dập phồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu tóc ngắn cho mặt dài trán cao hot nhất trong những năm qua. Với kiểu tóc này sẽ giúp mặt của bạn trông tròn và đầy đặn hơn. Dù bạn theo đuổi phong cách nữ tính hay cá tính, năng động thì đều có thể lựa chọn kiểu tóc này để ghi điểm trong đối tượng của mình.

Với những kiểu tóc hợp với khuôn mặt dài trán cao như trên, bạn có thể tham khảo và thử sức với kiểu tóc mà mình ưng ý nhất, chắc chắn bạn sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn. Chúc bạn luôn xinh đẹp!