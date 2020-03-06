Bật mí những cách khắc phục tóc rụng nhiều

Một trong những sai lầm phổ biến của chúng ta chính là luôn tìm cách khắc phục tóc rụng nhiều hay áp dụng những cách trị rụng tóc dân gian mà quên mất đi nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Thực tế, việc tìm hiểu và biết nguyên nhân của triệu chứng này lại là “chìa khóa” giúp việc chữa trị hiệu quả hơn. Thông thường, rụng tóc nhiều là do các nguyên nhân:

Để có thể cải thiện tình trạng tóc rụng do bị mất cân bằng nội tiết tố, cách trị rụng tóc hiệu quả nhất tại nha đó là cần đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ vitamin, khoáng chất nhằm cân bằng các nội tiết tố bên trong cơ thể. Ngoài ra, nên tránh căng thẳng, hạn chế các tác động xấu đến từ môi trường ngoài.

Chính sự mất cân bằng về nội tiết tố trong cơ thể là nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng rụng tóc. Khi cơ thể bị lão hóa khiến cho các nội tiết tố estrogen, testosteron bị ảnh hưởng, từ đó hạn chế sự phát triển của tóc. Đây là lý do khiến tình trạng tóc dễ bị xơ rối, gãy rụng, chẻ ngọn và chuyển màu bạc.

Thiếu hụt vitamin B5, biotin

Theo nghiên cứu, hơn 95% dưỡng chất để nuôi mái tóc là đến từ máu. Thành phần vitamin H (Biotin), vitamin B5 (axit pantothenic) chính là hai trong số các yếu tố “đinh” cho sự chắc khỏe của mái tóc. Với những người đang áp dụng chế giảm cân bằng việc độ ăn kiêng, ăn chay hay những người vừa mới trải qua trận ốm nặng rất dễ rụng tóc.

Thiếu hụt vitamin B5, biotin cũng gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Do sử dụng thuốc điều trị bệnh

Nếu bạn trong quá trình phải sử dụng thuốc điều trị bệnh thì đây là nguyên nhân khiến tóc bị rụng nhiều, khô xơ hơn. Chính sự ảnh hưởng của một vài loại thuốc đã khiến các dưỡng chất nuôi tóc bị mất đi, làm đảo lộn sự sinh trưởng của mái tóc, gây tình trạng tóc rụng.

Nếu nguyên nhân gây rụng tóc là do trường hợp này thì cách khắc phục tóc rụng nhiều đó là khi việc điều trị chấm dứt, hãy ngưng sử dụng thuốc, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ thì mái tóc sẽ dần phục hồi trở lại. Ngoài ra, nên tìm các biện pháp tự nhiên để giúp hồi phục tóc nhanh hơn bằng các loại dầu gội thảo dược hoặc serum.

Tạo kiểu tóc nhiều lần bằng hóa chất

Làm đẹp, tạo kiểu cho mái tóc thường xuyên bằng các biện pháp uốn, ép, nhuộm khiến cho tóc bị tổn thương nhiều. Chưa kể việc tạo kiểu còn sử dụng nhiều hóa chất càng làm cho mái tóc trở nên khô, xơ, khó phục hồi hơn. Chính việc tạo kiểu tóc bằng việc gia tăng áp lực bởi nhiệt, hoá chất làm cho các lớp lipid, vảy keratin ở biểu bì liên kết không còn chặt chẽ, làm lõi tóc khô, nang tóc cũng teo lại.

Mắc bệnh về da đầu

Hãy quan sát bằng mắt để nhận biết da đầu của mình có đang gặp các bệnh về da như: nấm, eczema, vảy nến,... khiến cho da đầu viêm, làm ảnh hưởng đến cấu trúc tóc khiến cho mái tóc bị tổn thương. Tác động của các bệnh về da đầu còn làm bít lỗ chân lông, khiến chân tóc bít lại, không thể mọc lại.

Những cách trị rụng tóc và kích thích mọc tóc

Nếu đang gặp tình trạng tóc rụng, khô xơ và đang tìm cách khắc phục tóc rụng nhiều cũng như cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc, hãy áp dụng ngay những phương pháp chăm sóc tóc dưới đây nhé.

Dùng tinh dầu bưởi

Sử dụng vỏ bưởi hoặc tinh dầu từ bưởi là cách trị rụng tóc từ thiên nhiên khá phổ biến, tinh dầu từ vỏ bưởi giúp kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe do có chứa rất nhiều pectin, naringin, vitamin A, C,...

Tinh dầu từ bưởi là cách trị rụng tóc từ thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục tóc rụng nhiều đó là lấy vài giọt tinh dầu, hòa cùng nước tinh khiết rồi xịt lên da đầu. Massage nhẹ nhàng lên da đầu khoảng 3 - 5 phút, giữ hỗn hợp thêm 30 phút rồi xả sạch bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn cũng có thể đun vỏ bưởi để làm nước gội đầu cũng có tác dụng trị rụng tóc rất tốt.

Dầu dừa

Công dụng của dầu dừa đã được nhiều người chứng thực. Để dưỡng tóc và trị tóc khô, rụng, hãy lấy dầu dừa xoa trực tiếp từ chân đến ngọn tóc. Sau đó, giữ dầu trên tóc thêm 20 phút rồi gội lại dầu gội là được. Phương pháp này nên áp dụng 1-2 lần/tuần nhằm tránh tóc bị bết.

Sử dụng dầu gội từ thảo dược

Những loại dầu gội đầu bằng thảo dược có thành phần như cỏ mần trầu, lá bưởi, bồ kết,... sẽ giúp làm giảm tác động xấu đến mái tóc so với các dầu gội hóa học. Hãy dành một chút thời gian cho mái tóc bằng cách dùng bồ kết, chanh, sả nhúng để gội đầu thay vì dùng các loại dầu gội đầu hóa học hiện nay. Tóc bạn sẽ được cải thiện đáng kể sau một thời gian sử dụng thảo dược để gội đầu.

Dầu gội đầu bằng thảo dược giúp cải thiện mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý ngủ đủ giấc

Giấc ngủ cũng có vai trò rất quan trọng trong tái tạo năng lượng, là thời gian cho cơ thể sản sinh ra những hormone mới, thay thế các hormone bị hư hại. Hãy tạo lập thói quen lành mạnh, ngủ đúng giờ và tròn giấc, hạn chế rượu bia, các chất kích thích để cho chu trình rụng tóc sinh lý (rụng tóc tự nhiên) được diễn ra bình thường.

Không dùng nhiệt làm khô tóc

Khi gội đầu, tôi hạn chế chải tóc vì lúc này tóc ướt, chân tóc yếu càng chải càng rụng. Gội đầu xong, tôi dùng khăn bông to thấm hết nước ở chân tóc, thân tóc. Sau đó, tôi để tóc khô tự nhiên. Nếu cần hong khô nhanh, tôi sử dụng quạt hoặc máy sấy có chế độ gió mát.

Chăm sóc tóc khỏe từ bên trong

Có thể bạn chưa biết nhưng có đến 95% dưỡng chất cho tóc là từ mạch máu dưới da đầu cung cấp. Do vậy, cách khắc phục tóc rụng nhiều và kích thích mọc tóc, chúng ta cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng từ bên trong. Hãy xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý, đây chính là cội nguồn cho một mái tóc bóng mượt, chắc khỏe. Để giúp mái tóc phục hồi nhanh, tránh hư tổn nặng, bạn có thể điều chỉnh chế độ ăn với các gợi ý sau:

Ăn nhiều rau tươi

Những loại rau xanh như cải xanh, bí đao, củ cải đường, súp lơ xanh, cà rốt… cũng như các loại rau thơm bạc hà xanh, rau húng quế, thì là… cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lý tưởng cho mái tóc. Các loại rau này có tác dụng giúp tăng cường dưỡng chất đưa đến các nang tóc, chữa lành những tổn thương da đầu cho ảnh hưởng của các quá trình làm đẹp tóc.

Những loại rau xanh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lý tưởng cho mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung nhiều hoa quả

Các loại trái cây tươi có tác dụng tốt cho mái tóc có thể kể đến như các loại dâu tươi, cam quýt, dưa, nho. Hãy chọn những loại quả chín đều, nhúng vào trong nước ấm khoảng 30 phút và thêm vào thực đơn buổi sáng, điều này sẽ giúp cải thiện được tình trạng rụng tóc.

Uống sữa và sử dụng các sản phẩm từ sữa

Sữa có công dụng giúp bổ sung sắt, vitamin H, kẽm, các protein cần thiết để giúp cho việc phục hồi mái tóc chắc khỏe hơn. Các loại sữa tươi nguyên kem hay pho mát tươi, sữa chua nên được ăn mỗi ngày để mái tóc được cung cấp một hàm lượng dinh dưỡng tối ưu.

Sữa có công dụng giúp mái tóc chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về cách khắc phục tóc rụng nhiều cũng như cải thiện tình trạng tóc bị xơ, rối, tổn thương do ảnh hưởng của quá trình làm đẹp tóc. Hy vọng, qua bài viết này, bạn có thể xây dựng cho mình một chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tóc phù hợp.