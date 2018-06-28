Tuyệt chiêu trị tận gốc mụn đầu đen, dưỡng da mềm mịn, trắng hồng trở lại

Ngoài nguyên nhân trên, một số lý do như tiếp xúc quá mức với ánh nắng mặt trời, trang điểm đậm... cũng là nguyên nhân gây nên vấn đề về da này.

Khi các tế bào da chết, bụi bẩn, bã nhờn tồn đọng quá nhiều sẽ tạo nên mụn đầu đen. Chúng thường xuất hiện trên mũi, má và trán. Tuy nhiên, nhiều khả năng mụn đầu đen còn xuất hiện trên vai, cánh tay, lưng và cổ.

Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen trên da mặt nhanh hơn. Tất cả những gì bạn cần làm là đun sôi nước. Che đầu bằng khăn sạch xông hơi ít nhất 10 - 15 phút. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm một vài giọt tinh dầu, Vitamin dạng gel.

Có một số sản phẩm trên thị trường có tác dụng điều trị mụn đầu đen , nhưng vẫn có các biện pháp khắc phục đơn giản tại nhà dưới đây.

Xông hơi là biện pháp điều trị tận gốc mụn đầu đen hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Không nặn mụn đầu đen

Chúng ta đều có thói quen liên tục chạm vào các nốt mụn đầu đen và cố gắng nặn nhân mụn ra ngoài. Hành động này sẽ làm hại làn da, cũng như làm cho vấn đề mụn đầu đen trở nên nặng nề hơn. Thậm chí, dùng lực tác động có thể làm cho các nốt mụn sưng lên, chuyển thành mụn nhọt, mụn mủ cực kỳ đau nhứt, khó chịu.

Mát xa với bột yến mạch

Bạn cần chuẩn bị 2 muỗng canh bột yến mạch và 2 muỗng canh nước hoa hồng.

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào với nhau trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp lên các vùng da xuất hiện nhiều mụn trứng cá, dùng tay mát xa nhẹ nhàng 2 - 4 phút, thư giãn sau khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Không chỉ giúp làm dịu, dưỡng trắng da, bột yến mạch còn giúp điều trị dứt điểm mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột nghệ

Củ nghệ chứa dưỡng chất có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, chữa lành vết thương, do đó mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị mụn đầu đen.

Cách thực hiện:

Thêm 1 muỗng canh bột nghệ và 1 muỗng canh nước ép nha đam vào chiếc bát nhỏ rồi dùng muỗng trộn đều. Thoa hỗn hợp thu được lên da mặt khoảng 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ để sớm đạt được hiệu quả như mong muốn.

Mặt nạ nước hoa hồng

Nước hoa hồng có tác dụng làm sạch lỗ chân lông hữu hiệu, từ đó giúp điều trị mụn đầu đen nhanh chóng.

Chỉ cần trộn đều 1 muỗng canh nước hoa hồng với 1 muỗng canh nước chanh. Tiếp đó, thoa đều lên da trong vòng 10 - 12 phút thì rửa sạch.

Bạn có thể lặp lại điều này mỗi ngày.

Mặt nạ gel nha đam

Gel nha đam có đặc tính làm sạch tuyệt vời giúp loại bỏ mụn đầu đen hiệu nghiệm.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 muỗng canh gel nha đam và 1 muỗng canh nước chanh trong chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng khoảng 3 - 4 phút thì rửa sạch.

Gel nha đam là gợi ý tuyệt vời nếu bạn đang mắc phải vấn đề mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Mặt nạ lòng trắng trứng

Các Vitamin và dưỡng dưỡng chất trong lòng trắng trứng giúp loại bỏ mụn đầu đen lẫn mụn đầu trắng.

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng trắng trứng gà cho vào chiếc bát nhỏ. Vệ sinh sạch da mặt sau đó thoa chúng lên, giữ đến khi nào khô hẳn thì dùng tay lột sạch, rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Kiên trì áp dụng những phương pháp từ nguyên liệu đơn giản này, đám mụn đầu đen chi chít trên da mặt đều sẽ bị điều trị tận gốc nhanh chóng.