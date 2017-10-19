Tuyệt chiêu giảm mụn sưng đỏ cấp tốc với chi phí siêu rẻ mà hiệu quả thì cực cao

Chăm sóc da 19/10/2017 09:02

Những nốt mụn sưng đỏ xuất hiện khiến cho làn da nhợt nhạt và kém sắc. Để đối phó với tình trạng này, bạn hãy áp dụng ngay tuyệt chiêu giảm mụn sưng đỏ cấp tốc sau đây.

Trong tất cả các tuyệt chiêu thì cách làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc từ thiên nhiên là giải pháp tốt nhất. Vì chúng vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí, linh động được thời gian điều trị mà còn mang lại hiệu quả cải thiện khá tốt cho phái đẹp trong thời gian nhanh nhất.

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc với nước cốt chanh tươi

 

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc với nước cốt chanh tươi
Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc với nước cốt chanh tươi. Ảnh internet

Chanh là nguyên liệu có tác dụng làm giảm mụn sưng đỏ nhanh chóng nhờ có các thành phần chính như: vitamin C, chất chống oxy cao tiêu diệt vi khuẩn gây hại da hiệu quả. Đồng thời, các thành phần từ chanh còn có khả năng lấy đi các tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng và se khít hơn, ngăn chặn không cho vi khuẩn P.acnes hình thành và phát triển gây ra mụn.

Cách này sử dụng rất đơn giản, trước khi đi ngủ, bạn hãy lấy tăm bông thấm nước cốt chanh và chấm đều lên các nốt mụn sưng đỏ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn sẽ thấy các nốt mụn giảm sưng đáng kể. Đặc biệt, nước cốt chanh còn có khả năng chữa vết thâm do mụn để lại rất hiệu quả, giúp làn da trắng và đều màu hơn.

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng kem đánh răng

 

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng kem đánh răng
Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng kem đánh răng. Ảnh internet

Kem đánh răng có công dụng “siêu thần kì” trị mụn sưng đỏ cấp tốc. Chỉ sau 1 đêm mụn giảm sưng hẳn, không còn cảm giác đau nhức. Bởi do trong kem đánh răng có chứa chất sodium pyrophosphate và silaca.  Sodium pyrophosphate có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn hiệu quả. Còn chất silica có khả năng chống viêm nhiễm trên da, hỗ trợ phục hồi những hư tổn do mụn gây ra.

Dùng để trị mụn sưng đỏ bạn nên chọn kem đánh răng màu trắng là tốt nhất. Đầu tiên bạn cần vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ thoa lên da mụn. Để khoảng 15 phút khi lớp kem đánh răng đã khô thì bạn hãy rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp đỏ bằng tỏi

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp đỏ bằng tỏi
Làm giảm mụn sưng đỏ cấp đỏ bằng tỏi. Ảnh internet

Tỏi có tính sát khuẩn mạnh nên sẽ giúp da loại bỏ vi khuẩn gây hại – Đây là nguyên nhân chính hình thành mụn sưng đỏ. Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này thường xuyên thì chắc chắn rằng sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có được kết quả cải thiện tốt, mụn sẽ hết nhanh chóng.

Để thực hiện cách này, bạn hãy thái tỏi thành những miếng mỏng, sau đó chà xát nhẹ nhàng lên da trong khoảng 5 phút, để trên da khoảng 10 phút, rồi rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần là hợp lý nhất.

Tuy nhiên, trong tỏi có phần tinh dầu cay nên khi sử dụng cho những vùng da mụn quanh mắt bạn cần phải cẩn thận. Tuyệt đối không để dính vào mắt, ảnh hưởng đến thị giác.

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng nha đam

 

Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng nha đam
Làm giảm mụn sưng đỏ cấp tốc bằng nha đam. Ảnh internet

Thành phần chính của nha đam là các vitamin A, E, C, các khoáng chất vi lượng như: Mg, K, Na… cùng chất chống oxy hóa và chất kháng khuẩn rất tốt tiêu diệt vi khuẩn gây mụn nhanh chóng.

Hơn nữa, cách này còn có thể ngăn chặn tình trạng mụn tái phát, kiểm soát được hiện tượng phát ban mụn trứng cá.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 thìa gel nha.
  • 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều 1 thìa gel nha đam với 1 thìa mật ong thành hỗn hợp sền sệt.
  • Vệ sinh làn da mụn sạch sẽ, để lỗ chân lông thông thoáng.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da mụn, kết hợp massage nhẹ nhàng.
  • Để khoảng 10-15 phút sau đó bạn rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại 1 lần nữa bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 2-3 lần/ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chúc các bạn thực hiện thành công! 

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