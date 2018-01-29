Tự tin tỏa sáng với cách điều trị da khô đón Tết đơn giản ngay tại nhà

Mỗi khi bước vào giai đoạn thời tiết hanh khô như mùa đông thì dù muốn hay không thì làn da của bạn cũng bị ảnh hưởng. Tuy đã cố gắng chăm sóc da tốt hơn nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ nguy cơ bị khô da, nứt nẻ. Tình trạng này xuất hiện phổ biến và ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ đẹp bên ngoài. Da khô khiến lớp trang điểm không được tự nhiên, lộ nên vết sần sùi kém tươi sáng, dễ nhìn thấy nếp nhăn hơn hẳn. Để giải quyết nhanh chóng nỗi lo lắng này, viêc bạn cần làm đó là giữ ẩm và chăm sóc tế bào da phát triển tốt nhất. Đây là gợi ý cho bạn thực hiện.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi nhưng làn da của bạn vẫn còn khô ráp, bong tróc do thời tiết lạnh đem lại. Vậy phải làm sao để điều trị da khô đón Tết nhanh chóng và hiệu quả nhất? Bạn sẽ dễ dàng loại bỏ chúng và trả lại làn da sáng, mịn màng khi áp dụng những biện pháp dưới đây.

Vào mùa đông, lượng dầu cơ thể tiết ra ít hơn bình thường. Do vậy, khi bạn rửa mặt hay tắm với nước ấm quá lâu sẽ càng làm cho tinh dầu ta nhanh và da lại càng trở nên khô ráp. Chính vì lẽ này, lời khuyên cho bạn đó là không nên dùng nước nóng để tắm hay rửa mặt, hoặc chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn thôi nhé.

Để bảm bảo quá trình chăm sóc da diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn, những bước cơ bản cũng cực quan trọng. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết lạnh cộng với da đang bị khô tróc thì lại càng chú ý hơn.

Tẩy tế bào chết giúp chăm sóc da khô tốt hơn (Ảnh: Internet)

Lớp tế bào da bị bong tróc, bị chết bám trên da nếu không được làm sạch thì còn gây nên tình trạng mụn nhọt, sần sùi, thâm. Vì thế bạn nên tẩy tế bào chết thường xuyên khoảng 1 – 2 lần một tuần. Có khá nhiều sản phẩm từ thiên nhiên bạn có thể dùng để tẩy tế bào chết tại nhà như sữa chua, muối, đường, chanh, bã cà phê,...

Sử dụng kem dưỡng ẩm điều trị da khô

Da khô chính là đang bị thiếu nước, lúc này bạn cần nuôi dưỡng và bổ sung độ ẩm cần thiết cho da. Các loại kem dưỡng chiết xuất thiên nhiên là gợi ý an toàn dành cho bạn.

Điều trị da khô bằng kem dưỡng để tự tin đón Tết (Ảnh: Internet)

Trên thị trường có khá nhiều loại kem dưỡng da, duy trì độ ẩm dành cho da khô hiệu quả, có thể áp dụng cho da mặt và cả toàn thân. Tùy vào sở thích cũng như tình trạng da hiện tại mà bạn hãy chọn cho mình một sản phẩm thích hợp nhé. Nên thoa kem dưỡng ngay sau khi tẩy tế bào chết và mỗi tối trước khi đi ngủ.

Mặt nạ thiên nhiên chăm sóc da khô đón Tết

Ưu điểm vượt trội khi bạn sử dụng mặt nạ thiên nhiên đó là đảm bảo an toàn cho da, tiết kiệm tối đa chi phí mà còn mang lại hiệu quả cao như ý. Các thực phẩm thiên nhiên chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết để cải thiện vẻ đẹp làn da, ngăn ngừa mụn nhọt, nếp nhăn, thâm nám và cả khô nứt da.

Bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau như dầu dừa, dầu oliu, mật ong, bơ, sữa chua, nha đam, vitamin E,... Sau đây là một vài gợi ý để bạn điều trị da khô nhanh chóng nhé.

Đắp mặt nạ thiên nhiên giúp dưỡng da khô hiệu quả (Ảnh: Internet)

Công thức 1: Lấy nửa trái bơ chín đem xay nhuyễn rồi trộn với 1 muỗng mật ong thoa đều lên da mặt khoảng 20 phút sau thì rửa lại với nước mát.

Công thức 2: Dùng 2 muỗng dầu dừa trộn với nửa muỗng chanh rồi massage nhẹ nhàng lên da mặt, giữ như vậy khoảng 20 phút rồi cũng rửa sạch lại với nước.

Công thức 3: Trộn hỗn hợp nửa trái chuối xay nhuyễn với 2 muỗng sữa chua không đường và 1 muỗng mật ong. Áp dụng lên da rồi rửa lại tương tự như những cách trên nhé.

Vậy là chỉ cần áp dụng những biện pháp điều trị da khô đón Tết đơn giản này tại nhà, không mất nhiều chi phí bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng da khô, bong tróc xấu xí của mình. Sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, rạng ngời hơn. Thử áp dụng ngay nhé.