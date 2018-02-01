Trộn bột đậu xanh với 3 thứ này để đắp mặt, da chỉ có đẹp trở lên

Bột đậu xanh giàu chất xơ, vitamin E, B1 giúp cải thiện sắc tố da hữu hiệu. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất trong hạt đậu này giúp da tăng sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây nên mụn, viêm vượt trội.

Đậu xanh là loại ngũ cốc giàu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin E, B có khả năng dưỡng da vượt trội. Khi kết hợp loại bột này với 3 nguyên liệu theo công thức dưới đây, hiệu quả đạt được sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Đặc biệt, khi kết hợp bột đậu xanh với mật ong, tinh bột nghệ và sữa tươi không đường sẽ tạo nên hỗn hợp mặt nạ vừa dưỡng trắng vừa trị mụn nhanh chóng.

Giống như đậu nành, đậu xanh cũng chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa, phục hồi làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.

Đắp mặt nạ bột đậu xanh giúp dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột đậu xanh

- 1 muỗng canh sữa tươi không đường

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn. Dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng được.

Mặt nạ bột đậu xanh với mật ong, sữa tươi không đường và tinh bột nghệ - Ảnh: Internet

Tiếp đó, vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp bột đậu xanh vừa hoàn thành lên, mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút rồi thư giãn thêm 10 - 15 phút nữa thì rửa lại với nước mát là xong.

Đắp mặt nạ từ bột đậu xanh thường xuyên còn giúp da ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên đắp mặt nạ từ bột đậu xanh 3 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối.

*Lưu ý:

- Vì bột đậu xanh có khả năng dưỡng trắng da vượt trội nên trong suốt thời gian áp dụng, bạn cần che chắn cho da thật tốt trước ánh nắng mặt trời.

- Ngoài đắp mặt nạ, bạn có thể chế biến bột đậu xanh thành nước uống mỗi buổi sáng. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho 1 muỗng canh bột đậu xanh và 1 muỗng canh sữa đặc vào ly, sau đó thêm 200ml nước sôi vào, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Nếu muốn giảm cân, bạn hãy thêm mật ong thay sữa đặc.

- Bên cạnh công thức mặt nạ trên, bạn có thể kết hợp bột đậu xanh với sữa chua hoặc dầu dừa, dầu ô liu... cách này vẫn mang lại hiệu quả tương tự.

Với công thức mặt nạ từ bột đậu xanh trên, chỉ cần áp dụng đúng cách, kết quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đặc biệt, những bạn gái muốn cải thiện làn da để đón Tết thì hãy thực hiện theo phương pháp này ngay.