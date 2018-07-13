Tiêu diệt tận gốc nám, tàn nhang giúp da bật tông trắng lên gấp 2 lần nhờ thói quen thoa thứ này 20 phút mỗi tối

Nám, tàn nhang luôn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi sau 35. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng dầu gấc mỗi tối, những vấn đề này đều sẽ được điều trị tận gốc vô cùng nhanh chóng.

Hắc sắc tố melanin hình thành, sản sinh bất thường trên bề mặt da gây ra nám, tàn nhang, đồi mồi, đốm nâu. Có rất nhiều nguyên nhân từ bên trong lẫn bên ngoài gây ra điều này như rối loạn nội tiết tố, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, sử dụng mỹ phẩm sai cách... Tuy khó điều trị nhưng những vấn đề về sắc tố da này vẫn được xóa bỏ nếu như bạn biết đến những phương pháp phù hợp, đồng thời thay đổi thói quen sinh hoạt của bản thân theo hướng tích cực. Trong đó, dầu gấc được xem là một biện pháp điều trị, xóa mờ thâm nám, tàn nhang hiệu quả, an toan và ít tốn kém.

Dầu gấc có tác dụng gì? Trong dầu gấc có rất nhiều chất beta-caroten với tác dụng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố, giảm thiểu tác hại từ các gốc tự do, chống lão hóa tuyệt vời. Do đó, sử dụng loại dầu này thường xuyên, không chỉ ức chế, điều trị nám mà làn da còn được nuôi dưỡng khỏe đẹp, tươi trẻ. Cũng giống với các loại tinh dầu tự nhiên khác, dầu gấc là nguồn cung cấp độ ẩm, khoáng chất dồi dào hỗ trợ cân bằng ẩm, tiết chế quá trình sản xuất dầu nhờn giúp làn da căng mịn, mềm mại và không bóng rít dù thời tiết khắc nghiệt. Nhờ đủ độ ẩm tự nhiên, làn da cũng không mắc phải vấn đề nứt nẻ, khô ráp hay bong tróc.

Dầu gấc mang đến nhiều tác dụng, trong đó có điều trị nám, tàn nhanh - Ảnh: Internet Một số dưỡng chất trong loại dầu này thẩm thấu vào sâu lớp biểu bì làm tăng sức đề kháng, tạo thành lớp bảo vệ giúp làn da hạn chế được một phần tác hại từ tia UV, nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời, không khí ô nhiễm. Lượng Vitamin E, C cực kỳ lớn trong dầu gấc đảm nhiệm việc chống khuẩn, tăng cường sản sinh tế bào mới, cải thiện sắc tố giúp làn da ngăn ngừa mụn, phục hồi trở nên trắng hồng, mềm mịn. Cách sử dụng dầu gấc để trị nám, tàn nhang Đầu tiên, bạn cần phải làm sạch làn da một cách triệt để, nếu trang điểm phải tẩy trang cẩn thận. Ngoài ra, trong 1 tuần, bạn cần thực hiện tẩy tế bào chết 2 lần, xông hơi thải độc cho làn da 1 lần. Tuy cầu kì nhưng những thói quen tốt này sẽ giúp phục hồi làn da một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tiếp đó, nên làm ấm lượng dầu gấc chuẩn bị sử dụng, có thể đặt vào lò vi sóng hoặc cho làn lòng bàn tay sạch, ma sát để làm ấm tự nhiên. Thoa đều dầu gấc lên khắp da mặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vòng 2 - 3 phút. Thư giãn thêm khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Dùng dầu gấc để thoa lên mặt vào ban đêm là cách làm đẹp làn da tuyệt vời - Ảnh: Internet Cuối cùng, dùng kem dưỡng ẩm, toner hoặc kem đặc trị thoa lên da mặt, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Công đoạn này sẽ hỗ trợ dầu gấc phát huy tác dụng, cũng như giúp da hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn. Hi vọng bạn sẽ sớm điều trị tận gốc những đốm nâu, tàn nhang và thâm nám trên da mặt nhờ phương pháp dùng dầu gấc tự nhiên này.

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