Nản chí vì xài nhiều mỹ phẩm nhưng làn da vẫn nhờn rít, bóng dầu và dễ kích ứng, hãy 'bỏ túi' 10 lời khuyên này

Trước hết, rửa mặt bằng nước lạnh, 3 - 4 lần một ngày. Lưu ý rằng, bạn nhất định phải mua loại sữa rửa mặt chuyên dụng cho loại da nhờn. Ưu tiên những sản phẩm có thành phần tự nhiên, tức là sản phẩm hữu cơ.

Stylecraze đã đưa ra 10 lời khuyên tuyệt vời giúp việc chăm sóc làn da dầu nhờn, nhạy cảm trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi rửa mặt, hãy lau khô nhẹ nhàng nhất có thể. Đừng vỗ vào mặt vì động tác này sẽ làm tổn thương làn da nhạy cảm, dễ kích ứng. Ngoài ra, nếu bạn có mụn, vỗ vào mặt thường xuyên sẽ làm xước, bong tróc các nốt đang sưng. Chính vì vậy, hãy nhẹ nhàng với làn da.

Thêm một chút muối vào nước khi bạn rửa mặt vì nước mặn hấp thụ dầu dư thừa. Muối còn có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt tác nhân xấu giúp da ngăn ngừa mụn, viêm hữu hiệu.

Dùng toner

Sau khi làm sạch khuôn mặt với sữa, hãy thoa toner lên da ngay sau khi khô. Toner sẽ làm sạch hoàn toàn da và lỗ chân lông, đồng thời làm giảm kích thước lỗ chân lông. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ xuất hiện mụn. Ngoài ra, mua một loại kem dưỡng ẩm cho da nhờn, sử dụng sau bước toner.

Toner sẽ duy trì độ ẩm, hạn chế tiết mồ hồi, bã nhờn do đó rất tốt cho làn da dầu - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưa leo

Đây là loại nguyên liệu cực kỳ tuyệt vời để kiềm lượng bã nhờn, mồ hôi, giảm độ nhạy cảm của làn da. Bạn chỉ cần ép lấy nước của 1 quả dưa leo cho ra bát. Tiếp theo, thêm một chút mật ong vào, trộn đều là có thể dùng để đắp mặt ngay.

Mặt nạ đu đủ

Lấy đu đủ cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền nhuyễn. Thêm vài giọt mật ong vào và trộn đều.

Sau đó, thêm 2 - 3 muỗng sữa vào, trộn đều. Bây giờ, thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Sau 30 phút, rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô mặt bằng bông là hoàn thành.

Chăm sóc da nhờn bằng mặt nạ đu đủ và mật ong - Ảnh: Internet

Mặt nạ lòng trắng trứng

Bạn có thể thoa lòng trắng trứng trực tiếp lên da mặt hai lần một tuần. Nên áp dụng phương pháp này vào ban đêm để đạt được hiệu quả tối ưu.

Tẩy tế bào chết 2 lần/tuần

Ngoài ra, bạn nên áp dụng tẩy tế bào chết hai lần một tuần. Điều này sẽ loại bỏ các bụi bẩn bị mắc kẹt trong lỗ chân lông một cách triệt để. Vì vậy, làn da sẽ trở nên khỏe mạnh, trẻ đẹp hơn.

Da nhạy cảm, dầu nhờn nên tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần. Để chăm sóc làn da khó tính này tốt nhất, bạn nên tránh các sản phẩm, hỗn hợp chứa hạt - Ảnh: Internet

Dưỡng da bằng sữa tươi

Sữa tươi thực sự rất là phương pháp tuyệt vời giúp bạn sở hữu làn da khỏe mạnh hơn. Loại nguyên liệu này giúp tái tạo làn da tươi trẻ, hồng hào và mềm mịn.

Sữa tươi là nguyên liệu tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da dầu nhờn, nhạy cảm - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột nghệ

Thêm một ít bột nghệ và sữa tươi vào bát, dùng muỗng trộn đều. Thoa lên mặt và để khoảng 20 - 30 phút rồi rửa sạch. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi ngay lập tức của làn da.

Bột nghệ và sữa tươi là sự kết hợp tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn - Ảnh: Internet

Với 10 lời khuyên bổ ích từ việc làm sạch, chăm sóc làn da dầu nhờn, nhạy cảm đơn giản trên, bạn sẽ vượt ra mọi khó khăn trên hành trình chinh phục sắc đẹp tự nhiên.