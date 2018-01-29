Tiết lộ 2 cách đặc trị nám và tàn nhang đã 'thất truyền', chị em học ngay 'kẻo lỡ'

Thay vì sử dụng mặt nạ từ nguyên liệu tươi, bạn hãy nấu chúng thành cao để đảm bảo độ an toàn, không gây kích ứng, mẩn ngứa cho da. Bạn có thể chọn các nguyên liệu như bí đao, khổ qua, mướp... để nấu cao trị nám và tàn nhang.

Nám, tàn nhang hình thành bởi hắc sắc tố melanin sản sinh bất thường trên bề mặt da. Ngoài ra, hai vấn đề “cứng đầu” về da này còn bắt nguồn bởi quá trình lão hóa. Do đó, để trị dứt nám và tàn nhanh, bạn cần áp dụng các phương pháp phối hợp từ trong ra ngoài, có nghĩa là vừa đắp mặt nạ vừa cung cấp dưỡng chất vào cơ thể. Dưới đây là 2 cách đặc trị nám và tàn nhang được lưu truyền nhiều năm qua mà bạn có thể áp dụng.

- 500ml rượu nếp trắng

- 200ml mật ong

Sơ chế nguyên liệu:

Bí đao sau khi mua về cần gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng hoặc hình hạt lượu, sau đó để ra rổ cho ráo nước.

Cách thực hiện:

Cho bí đao và rượu nếp đã chuẩn bị vào nồi, đun sôi, sau đó ninh trên lửa nhỏ từ 2 - 3 giờ đồng hồ. Sau đó, cho hỗn hợp vào máy xay thật nhuyễn mịn rồi cho vào nồi tiếp tục đun sôi cùng mật ong. Đun đến khi tạo thành hỗn hợp đặc quánh màu nâu đen thì tắt bếp, đợi nguội rồi cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cao bí đao, mật ong là cách trị nám và tàn nhang hiệu quả, an toàn đối với da - Ảnh: Internet

Mỗi tối trước khi ngủ, bạn vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều cao bí đao lên. Mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, thư giãn thêm 15 phút nữa thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

2. Uống cao trị nám và tàn nhang

Để trị nám và tàn nhang dứt điểm trong thời gian nhanh nhất, hãy kết hợp uống cao bí đao mỗi ngày.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả bí đao

- 100ml mật ong

- 50gr đường phèn

Cách thực hiện:

Bí đao sau khi đã gọt vỏ, rửa sạch thì thái thành hình hạt lượu nhỏ cho vào nồi. Sau đó, thêm đường phèn đã giã nhuyễn và 100ml nước vào và đun đến khi nhừ. Sau đó, thêm mật ong đã chuẩn bị vào, ninh nhừ thêm 15 phút nữa thì tắt bếp, cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Uống cao bí đao mỗi ngày để trị nám và tàn nhang tận gốc từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi ngày một lần bất kể thời gian nào, bạn cho 1 – 2 muỗng canh cao bí đao đã hoàn thành vào ly nước nóng để uống, lưu ý, không uống trước khi ngủ. Kiên trì thực hiện mỗi ngày, các đốm nám và tàn nhang sẽ mờ hẳn, da sẽ trắng hồng lên trông thấy sau 7 – 10 ngày.

Với 2 cách đặc trị nám và tàn nhang trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ.