Thoa kem 'nhà làm' này mỗi tối, nếp nhăn quanh vùng mắt bị xóa mờ chỉ sau vài ngày

Nếp nhăn quanh vùng mắt khiến nhan sắc của phụ nữ trông già nua và kém xinh. Để xóa mờ khuyết điểm này nhanh chóng, bạn hãy áp dụng các công thức kem từ nguyên liệu tự nhiên sau.
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Nếp nhăn hình thành vì lão hóa, thói quen sinh hoạt không lành mạnh và việc lơ là chăm sóc vùng da mắt. Để xóa mờ nếp nhăn, kéo căng da quanh mắt giúp nụ cười của bạn thêm phần khỏe khoắn, tươi trẻ, hãy thử áp dụng các loại kem tự nhiên dưới đây.
Kem xóa nếp nhăn vùng mắt bằng Vitamin E
Vitamin E là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa lão hóa, sản sinh tế bào mới và xóa mờ nếp nhăn hữu hiệu. Loại vitamin này lại rất lành tính, có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tăng hiệu quả xóa mờ nếp nhăn vùng mắt mà không gây ra kích ứng, mẩn đỏ.
Nguyên liệu cần có:
- 1 viên Vitamin E
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Trích Vitamin E đã chuẩn bị ra chiếc bát nhỏ, thêm mật ong vào rồi khuấy đều. Cho hỗn hợp đạt được vài lọ thủy tinh, đậy kín nắp bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, thoa đều kem xóa nếp nhăn đã thực hiện lên vùng da quanh mắt, giữ qua đêm và rửa lại với nước mát vào sáng hôm sau.
Kem xóa nếp nhăn vùng mắt bằng sáp ong
Không chỉ có mật, sáp ong cũng là một trong những nguyên liệu mang đến vô số tác dụng làm đẹp. Trong sáp ong có nguồn dưỡng chất đa dạng vừa dưỡng trắng, xóa mờ thâm sạm vừa tăng cường tái tạo tế bào, kéo căng các nếp nhăn hiệu nghiệm.
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh sáp ong
- Vài giọt dầu ô liu
Cách thực hiện:
Đun cách thủy lượng sáp ong đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, thêm dầu ô liu vào, khuấy đều và tắt bếp. Cho hỗn hợp thu được vào lọ thủy tinh nhỏ, đặt vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.
Mỗi ngày sử dụng kem xóa nếp nhăn vùng mắt này hai lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm trước khi trang điểm. Kiên trì sau khoảng 7 ngày, nếp nhăn hay quầng thâm nhanh chóng bị xóa mờ.
Kem xóa nếp nhăn vùng mắt bằng dầu dừa
Dầu dừa chứa lượng axit tự nhiên, chất chống oxy hóa, khoáng chất dồi dào cực kỳ tốt cho quá hình kéo căng nếp nhăn trên da.
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh dầu dừa
- 1 muỗng canh gel nha đam
Cách thực hiện:
Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc lọ, đậy kín nắp, đặt trong ngăn mát tủ lạnh bảo quản để sử dụng trong thời gian dài. Trước khi đi ngủ, thoa đều kem đã làm lên vùng xuất hiện nếp nhăn quanh mắt hoặc khắp mặt, đến khi khô hẳn thì đi ngủ mà không cần vệ sinh lại.
Với những công thức cực kỳ đơn giản trên, nếp nhăn vùng mắt hay quầng thâm sạm sẽ bị xóa mờ nhanh chóng giúp bạn lấy lại nhan sắc lung linh, tươi tắn.