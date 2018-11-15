Thêm thứ này vào sữa tươi để rửa mặt, da trắng bóc, hồng hào như em bé dù lười dùng kem dưỡng

Với công thức làm chất tẩy rửa từ sữa tươi, nước ép táo và mật ong sau đây, các vấn đề kể trên sẽ được ngăn chặn tối đa, đồng thời giúp làn da trở nên trắng hồng, rạng rỡ hơn.

Sử dụng thường xuyên một loại sữa rửa mặt sẵn có trên thị trường, làn da dễ gặp phải tình trạng mẩn đỏ, kích ứng, nổi mụn. Đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm, lượng cồn và chất tạo bọt trên mỹ phẩm dễ gây ra tình trạng dị ứng rất nguy hiểm.

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 gói sữa tươi (không đường)

Cách làm:

Chuẩn bị chiếc bát lớn, thêm lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều. Chuyển dung dịch vào bình xịt, bảo quản trong tủ lạnh sau 1 tuần là có thể sử dụng.

Lấy miếng bông, xịt dung dịch lên đó và lau mặt mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi ngủ. Bạn cũng có thể phun dung dịch này trực tiếp lên mặt, sau đó lau sạch bằng miếng bông. Sử dụng thường xuyên phương pháp này, bạn sẽ sở hữu làn da phát sáng, mịn màng.

Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nước ép táo tươi để thoa lên da mặt.

Dùng hỗn hợp sữa tươi này để rửa mặt mỗi ngày, làn da sẽ luôn mềm mịn và khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Tác dụng của sữa rửa mặt tự nhiên

Lợi ích của nước ép táo

Đây là nguồn vitamin C dồi dào giúp giữ cho làn da trắng hồng. Nếu sử dụng thường xuyên, nước táo giúp điều trị bất kỳ loại nhược điểm hoặc sắc tố da nào.

Các chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp trẻ hóa làn da, cũng như cải thiện độ đàn hồi. Axit tự nhiên trong táo làm sạch sâu các lỗ chân lông bị tắc giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Nước ép táo rất giàu kháng khuẩn giúp làn da ngăn ngừa mụn, viêm, mẩn ngứa - Ảnh: Internet

Lợi ích của mật ong

Mật ong được coi là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên giữ cho làn da luôn ngậm nước. Các đặc tính chống khuẩn trong loại mật này giúp ngăn ngừa mụn và viêm da. Đây cũng là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào có khả năng cải thiện quá trình sản xuất collagen giúp làm chậm lão hóa, đồng thời dưỡng trắng da.

Mật ong là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da - Ảnh: Internet

Lợi ích của sữa tươi

Đây là loại thức uống bổ dưỡng và phổ biến. Sữa tươi mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Hầu hết các sản phẩm chăm sóc da và tóc trên thị trường hiện này đều chứa thành phần có nguồn gốc từ sữa.

Axit lactic trong loại thức uống này giữ ẩm giúp làn da trong suốt, mịn màng. Sữa tươi có tác dụng hấp thụ dầu thừa giúp da mềm mại hơn. Ngoài ra, đây còn là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên loại bỏ các tế bào đã hư tổn giúp làn da tươi sáng, trẻ hóa.

Sữa tươi giàu protein, dưỡng chất cực kỳ tốt trong việc tăng cường độ đàn hồi cho làn da - Ảnh: Internet

Chăm chỉ làm hỗn hợp từ sữa tươi, giấm táo và mật ong để rửa mặt mỗi ngày, làn da sẽ luôn trắng hồng, tươi trẻ, đồng thời ngăn ngừa tối đa tình trạng mụn viêm.