4 bước chăm sóc da buổi tối bằng gói sữa tươi vài nghìn đồng giúp mặt trắng mịn, bóng láng như gái Hàn Quốc

Chăm sóc da 23/09/2018 09:40

Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra quy trình gồm 4 bước chăm sóc da mặt vào buổi tối bằng sữa tươi mang đến hiệu quả vượt trội, thậm chí là hơn cả mỹ phẩm đắt tiền.

Chăm sóc đúng cách, làn da có thể ngăn ngừa hầu hết các vấn đề như đốm đen, mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn đầu trắng, các nhược điểm... thậm chí là lão hóa. 

Trong thực tế, chăm sóc da mặt với các thành phần tự nhiên không có bất kỳ tác dụng phụ, bên cạnh đó lại mang đến hiệu quả vượt trội. Và sữa tươi là một trong những thành phần vô cùng lành mạnh với những tác dụng tuyệt vời đối với làn da.

4 bước chăm sóc da buổi tối bằng gói sữa tươi vài nghìn đồng giúp mặt trắng mịn, bóng láng như gái Hàn Quốc - Ảnh 1
Sữa tươi là thành phần dưỡng da tự nhiên hoàn hảo - Ảnh: Internet

Chúng ta đều biết những lợi ích đối với sức khỏe của sữa. Tương tự vậy, loại thức uống bổ dưỡng này cũng giúp tăng cường vẻ đẹp đặc biệt cho làn da. Sữa tươi là nguồn giàu vitamin, protein giúp cải thiện sức khỏe của các mô da.

Ngoài ra, axit lactic trong sữa hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, dẫn đến làn da tươi sáng, hồng hào tràn đầy sức sống.

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn quy trình bao gồm 4 bước chăm sóc da vào buổi tối bằng sữa tươi vô cùng đơn giản.

Bước 1: Làm sạch

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa tươi

- 1 muỗng canh nước cốt chanh 

Cách làm:

Bước này sẽ làm sạch sâu da, loại bỏ các đốm đen và quầng thâm. Trộn sữa tươi với nước cốt chanh đến khi chúng hòa quyện vào nhau.

Thoa hỗn hợp này lên mặt và nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn với sự trợ giúp của đầu ngón tay trong 2 - 3 phút. Để hỗn hợp trong 10 - 15 phút nữa, sau đó rửa sạch với nước bình thường.

4 bước chăm sóc da buổi tối bằng gói sữa tươi vài nghìn đồng giúp mặt trắng mịn, bóng láng như gái Hàn Quốc - Ảnh 2
Để nguồn dưỡng chất trong sữa tươi phát huy tối đa tác dụng, bạn cần rửa sạch da mặt trước tiên - Ảnh: Internet

Bước 2: Tẩy tế bào chết

Thành phần:

- 2 muỗng canh sữa tươi

- 1 muỗng canh bột đậu đỏ

Cách làm:

Đây là công đoạn giúp loại bỏ các tế bào chết, phục hồi làn da xỉn màu trở nên trắng hồng rạng rỡ. Tẩy da chết định kỳ sẽ giúp làn da sạch và sáng hơn.

Trộn bột đậu đỏ và sữa tươi để tạo thành hỗn hợp nhão mịn. Thoa đều hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, nhẹ nhàng mát xa theo các chuyển động tròn tập trung vào khu vực T. Bạn có thể áp dụng ở khu vực cổ, vai. Để yên trong khoảng 5 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

4 bước chăm sóc da buổi tối bằng gói sữa tươi vài nghìn đồng giúp mặt trắng mịn, bóng láng như gái Hàn Quốc - Ảnh 3
Sau đó, hãy tẩy tế bào chết để lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế nổi mụn - Ảnh: Internet

Bước 3: Mặt nạ dưỡng da

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa tươi không đường

- 1 muỗng canh bột nghệ (có thể thay thế bằng tinh bột khác)

Cách làm:

Mặt nạ 2 thành phần này này sẽ làm cho làn da trông tươi mới và trắng hồng tự nhiên.

Trộn lẫn bột nghệ và sữa tươi, sau đó thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt. Để yên trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Hãy sử dụng ít củ nghệ, điều này là do nghệ tạo ra một màu vàng dính vào bề mặt da rất khó tẩy sạch.

4 bước chăm sóc da buổi tối bằng gói sữa tươi vài nghìn đồng giúp mặt trắng mịn, bóng láng như gái Hàn Quốc - Ảnh 4
Kết hợp sữa tươi với các nguyên liệu tự nhiên khác, bạn sẽ có được hỗn hợp mặt nạ tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bước 4: Toner và dưỡng ẩm

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa tươi

- 1 muỗng canh mật ong 

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, thêm sữa tươi và mật ong vào rồi trộn đều. Thoa chúng lên mặt và mát xa nhẹ nhàng. Sử dụng điều này để giữ ẩm làn da suốt cả đêm. Hai thành phần trong công thức này sẽ giúp làn da mịn màng và mềm mại.

Hy vọng quy trình dưỡng da buổi tối với sữa tươi này sẽ giúp ích cho việc làm đẹp tại nhà của bạn.

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