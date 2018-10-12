Thay đổi mỹ phẩm mà da bị nhạy cảm hay kích ứng, hãy dùng sữa tươi theo cách này để xử lý

Làn da nhạy cảm rất dễ kích ứng, mẩn đỏ nếu thay đổi mỹ phẩm, sữa rửa mặt hay mặt nạ dưỡng. Nếu gặp phải tình trạng này, hãy học cách xử lý bằng sữa tươi của Boldsky.

Mẩn cảm, ngứa hay mụn đỏ là những dấu hiệu khi làn da nhạy cảm với thành phần nào đó trong mỹ phẩm, kem dưỡng và sữa rửa mặt. Ngoài ra, những dấu hiệu này còn xuất hiện bởi vi khuẩn lây nhiễm vào nang lông, thậm chí là xâm nhập vào tuyến mồ hôi. Triệu chứng đầu tiên để nhận biết là da chuyển sang màu đỏ, sau đó sưng hoặc nổi các nốt mụn.

Lưu ý: Trong trường hợp các nốt mụn sưng đỏ nặng, bạn cần phải đến bác sĩ để thăm khám. Nhưng nếu chỉ ở mức độ bình thường, bạn có thể điều trị bằng các biện pháp tự nhiên tại nhà. Trong các thành phần tự nhiên, sữa tươi lành mạnh và an toàn nhất. Đây còn là một tác nhân chống viêm giúp giảm đỏ và sưng trên da.

Cách làm dịu da nhạy cảm bằng sữa tươi Sữa tươi và tinh bột nghệ Thành phần: - 1 muỗng canh tinh bột nghệ - 3 muỗng canh sữa Cách làm: Để sữa tươi và tinh bột nghệ vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều. Lấy hỗn hợp thu được thoa nhẹ nhàng lên các khu vực bị ảnh hưởng, để đến khi khô. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh. Làm điều này 2 - 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các đặc tính chống viêm và chữa bệnh của củ nghệ kết hợp với dưỡng chất trong sữa tươi giúp làm dịu làn da nhạy cảm hiệu quả - Ảnh: Internet Sữa tươi và bột mì Thành phần: - 1 ly sữa tươi - 2-3 muỗng cà phê muối - Một chút bột mì (hoặc bất kỳ loại bột khác) Cách làm: Đầu tiên, đun nóng lượng sữa đã chuẩn bị, sau đó thêm muối và bột vào rồi khuấy đều tất cả các thành phần. Để hỗn hợp nguội đến nhiệt độ phòng thì thoa đều lên vùng da đang gặp vấn đề, thư giãn đến khi khô hẳn. Dùng chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau lớp mặt nạ đi. Sau đó, rửa lại bằng nước mát. Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo phương thuốc này 2 lần một ngày. Công thức kết hợp sữa tươi và bột mì này hoạt động hiệu quả trong việc chữa lành và giảm viêm cho làn da nhạy cảm - Ảnh: Internet Sữa tươi và giấm táo Thành phần: - 1 muỗng cà phê sữa tươi (hoặc kem sữa) - 1 muỗng cà phê giấm táo - 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ Cách làm: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị trong một bát sạch. Thoa hỗn hợp thu được lên vùng da nhạy cảm, thư giãn trong vài phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại biện pháp khắc phục này hàng ngày này để có kết quả tốt hơn. Các đặc tính chống vi khuẩn của giấm táo giúp chống nhiễm trùng và viêm trên da nhạy cảm, dễ kích ứng - Ảnh: Internet Sữa tươi và dầu hạnh nhân Thành phần: - 1 ly sữa tươi - 2 muỗng canh dầu hạnh nhân - 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ Cách làm: Đầu tiên, trộn lẫn sữa và dầu hạnh nhân rồi mang đun sôi. Đun sôi bột nghệ với ¼ tách nước lọc riêng. Sau khi 2 hỗn hợp nguội, trộn đều chúng với nhau. Thoa đều chúng lên vùng da ảnh hưởng, thư giãn vài phút thì rửa sạch bằng nước mát. Dầu hạnh nhân là thành phần tốt nhất trong việc loại bỏ viêm, kích ứng vì đặc tính kháng viêm, làm dịu - Ảnh: Internet Với 4 cách sử dụng sữa tươi đơn giản, an toàn trên, tình trạng da nhạy cảm, kích ứng và nổi mụn đỏ sẽ giảm hẳn sau khoảng 7 đến 10 ngày.

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