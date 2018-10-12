Nếu mắc phải thói quen sai lầm này thì đừng hỏi tại sao chăm đắp mặt nạ, siêng dùng mỹ phẩm mà da vẫn đầy mụn, dễ kích ứng

Thực tế, rất nhiều người có thói quen sử dụng khăn tắm để lau mặt. Điều này vô tình làm da mặt chịu tổn thương, thậm chí là tăng nguy cơ kích ứng. Do đó, nếu như bạn đang làm việc tai hại này hàng ngày, hãy loại bỏ ngay.

Như các bạn đã biết, rửa mặt là điều quan trọng nhất để sở hữu làn da khỏe đẹp. Bên cạnh quá trình làm sạch, các chất tẩy rửa phù hợp cho loại da, còn một việc không khém phần quan trọng khác mà bạn cần lưu ý đó là khăn.

Theo bác sĩ da liễu Sejal Shah, vi khuẩn, nấm, tế bào chết, dầu nhờn và các mảnh vụn khác có thể bám trên khăn, sau đó trở thành thủ phạm gây nhiễm trùng, mụn trứng cá và kích ứng trên làn da mặt vốn mỏng mạnh, nhạy cảm.

Theo Allure, nếu sử dụng chung khăn tắm cho mặt, vi khuẩn sẽ di chuyển từ cơ thể lên mặt (hoặc ngược lại), điều này có thể lây lan mụn hoặc bệnh về da.

Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner (New York) phát biểu: “Nếu sở hữu làn da thô ráp hoặc đang bị nhiễm trùng, điều này sẽ làm lây lan vi khuẩn từ cơ thể sang khuôn mặt. Ngoài ra, lớp kem, mỹ phẩm trang điểm có thể sẽ bám trên khăn, sau đó tiếp tục di chuyển lên các bộ phận khác của cơ thể".

Để sở hữu làn da khỏe đẹp, hãy sử dụng khăn mặt riêng biệt, đồng thời, thay và giặt sạch chúng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Theo Allure, không phải tất cả các sản phẩm áp dụng trên cơ thể đều phù hợp với da mặt. Hiểu rõ hơn là các dòng mỹ phẩm body như kem dưỡng ẩm, nước hoa và sản phẩm chăm sóc tóc có thể sẽ chứa thành phần gây kích ứng da mặt. Do đó, nếu sử dụng chung chiếc khăn, bạn sẽ vô tình gây tổn thương cho da.

Chuyên gia da liễu Lily Talakoub cho biết: "Sau khi đã làm sạch, bạn lại sử dụng khăn tắm tiếp xúc lên da mặt, điều này có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tăng khả năng nổi mụn, thậm chí có thể gây kích ứng hoặc phát ban".

Cẩn thận hơn, bạn có thể lau khô da mặt bằng bông tẩy trang thay vì khăn - Ảnh: Internet

Một lưu ý khác, khăn vải sử dụng cho cơ thể thường có kết cấu rất thô và điều này không tốt cho da mặt. Dùng loại vải này ma sát lên da có hoạt động tương tự như tẩy tế bào chết. Làm điều này quá thường xuyên có thể dẫn đến khô da, mất dầu tự nhiên cần thiết.

Tất cả những điều bạn cần, sử dụng khăn riêng biệt cho cơ thể và khuôn mặt. Đối với khăn mặt, hãy thay và giặt sạch chúng mỗi ngày.

Sạch là điều cần thiết nhất để sở hữu làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Sau khi đã hiểu rõ tác hại khôn lường của thói quen sử dụng khăn tắm để lau mặt, bạn nên loại bỏ ngay để bảo vệ làn da luôn sạch sẽ, khỏe đẹp.