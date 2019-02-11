Thêm thứ này vào sữa tươi để đắp mặt, da mịn căng, ngậm nước và tươi tắn ngay sau kì nghỉ Tết kéo dài

Chăm sóc da 11/02/2019 15:54

Sau kì nghỉ Tết, bạn đến chỗ làm với vẻ mặt mệt mỏi và uể oải, để loại bỏ những vấn đề này và phục hồi lại làn da tươi tắn, khỏe đẹp, hãy sử dụng sữa tươi theo công thức sau đây.

Việc phục hồi làn da sau dịp nghỉ Tết dài là điều mà nhiều phụ nữ quan tâm, để đạt được hiệu quả tối ưu, hãy tận dụng sữa tươi và vitamin E theo công thức sau đây.

Phương pháp dưỡng da bằng sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- Nửa gói sữa tươi

- 1 viên vitamin E

- 1 ít nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi, vitamin E và nước cốt chanh vào chiếc bát lớn, dùng muỗng trộn đều để các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Nhấn chìm chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp, ngâm khoảng 2 phút thì lấy ra sử dụng. 

Thêm thứ này vào sữa tươi để đắp mặt, da mịn căng, ngậm nước và tươi tắn ngay sau kì nghỉ Tết kéo dài - Ảnh 1
Sữa tươi và vitamin E đều là nguyên liệu có khả năng phục hồi làn da hư tổn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Rửa sạch khuôn mặt bằng nước ấm, lau nhẹ nhàng để loại sạch bụi bẩn, bã nhờn và các tác nhân gây hại có thể xâm nhập ngược vào làn da. Đắp mặt nạ đã thực hiện từ sữa tươi và vitamin E lên, nằm thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Thêm thứ này vào sữa tươi để đắp mặt, da mịn căng, ngậm nước và tươi tắn ngay sau kì nghỉ Tết kéo dài - Ảnh 2
Đắp mặt nạ sữa tươi và vitamin E 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu - Ảnh: Internet

Bạn nên đắp mặt nạ từ sữa tươi và vitamin E này vào ban đêm, trước khi đi ngủ vì thời điểm này làn da không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Hơn nữa, trong lúc ngủ, quá trình trao đổi chất, tái sản sinh tế bào mới rất cần cấp thêm dưỡng chất. 

Tuy nhiên, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, bạn nên dùng sữa tươi không đường và loại bỏ nước cốt chanh để đảm bảo an toàn.

Tác dụng của mặt nạ sữa tươi và vitamin E

Sữa tươi là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc đối với phụ nữ. Thức uống này rất giàu axit amin, protein tốt cho việc tạo dựng làn da săn chắc bằng cách tăng cường độ đàn hồi. 

Chăm chỉ sử dụng sữa tươi để đắp mặt nạ, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên mà cực kỳ an toàn. Hơn nữa, loại nguyên liệu này còn có thể giải quyết vấn đề da xỉn màu, rạn nứt, khô ráp và bong tróc. 

Thêm thứ này vào sữa tươi để đắp mặt, da mịn căng, ngậm nước và tươi tắn ngay sau kì nghỉ Tết kéo dài - Ảnh 3
Mặt nạ sữa tươi và vitamin E là phương pháp làm đẹp vừa hiệu quả vừa tiết kiệm - Ảnh: Internet

Trong khi đó, vitamin E là một trong những chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, dùng loại chất này để dưỡng da, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi đáng kể, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn, chảy xệ, sạm đen, đốm nâu, nám, tàn nhang... hữu hiệu.

Ngoài phục hồi vẻ trắng hồng bên ngoài, sữa tươi kết hợp với vitamin E sẽ mang đến cho bạn loại mặt nạ cải thiện tổng thể làn da. 

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên áp dụng ngay công thức mặt nạ dưỡng da từ sữa tươi và vitamin E này để sở hữu vẻ ngoài rạng ngời, tươi tắn. 

Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này

Không muốn bị chê trong ngày đi làm đầu năm, bạn nhất định phải dùng 3 công thức mặt nạ phục hồi làn da từ mật ong này

Chăm chỉ sử dụng các công thức mặt nạ từ mật ong sau đây, làn da xỉn màu, thiếu sức sống sau Tết sẽ trở nên mịn màng, trắng hồng và tươi tắn trở lại.

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