Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết

Sau đây là quy trình rửa mặt từ Hàn Quốc mà bạn có thể học hỏi để bảo vệ làn da.

Thông thường, mỗi người thường rửa mặt 2 lần một ngày, vào bữa sáng và tối. Đối với những phụ nữ chăm trang điểm , họ sẽ phải tẩy trang vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, rửa mặt không đơn giản chỉ là dùng sữa chuyên dụng và nước làm sạch da một cách tùy ý. Và nếu mắc phải sai lầm, làn da có thể tổn hại, thậm chí gây lão hóa da sớm.

Một kênh làm đẹp đã chia sẻ quá trình làm sạch da mặt nhẹ nhàng bao gồm các bước:

Bước 2: Lấy một lượng sữa rửa mặt cần thiết vào tay. Thoa sản phẩm lên mặt thật cẩn thận và nhẹ nhàng.

Bước 3: Thực hiện các chuyển động mát xa bằng ngón tay, điều này sẽ giúp xoa bóp khuôn mặt.

Bước 4: Rửa sạch sản phẩm mà không chà xát mặt và rửa mặt bằng những phần nhỏ.

Bước 5: Đừng lau mặt bằng khăn, hãy dùng tay vỗ nhẹ nhàng và để da khô tự nhiên.

Bước 6: Áp dụng toner khi khuôn mặt vẫn còn ẩm.

Rửa mặt bằng tay hay miếng bọt biển?

Miếng bọt biến sẽ gây bào mòn da, hơn nữa còn tích tụ rất nhiều tác nhân gây hại khác - Ảnh: Brightside

Nói "không" với bọt biển vì vật dụng này tích tụ rất nhiều vi khuẩn và chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến làn da của bạn.

Nhiều bác sĩ da liễu khuyên nên rửa mặt bằng tay để giảm bớt tổn thương trên da vì ma sát quá mức có thể làm các vết nứt nhỏ thành nếp nhăn.

Chọn sữa rửa mặt như thế nào?

Bạn cần phải chọn đúng sữa rửa mặt để bảo vệ làn da không mắc phải các vấn đề về kích ứng, viêm - Ảnh: Brightside

Không rửa mặt bằng các sản phẩm tạo ra nhiều bọt (trừ bọt làm sạch). Các sulfat trong các sản phẩm này thay vì làm sạch mặt sẽ phá hủy hàng rào lipid và phá vỡ cân bằng pH, điều này làm trầm trọng hơn các vấn đề như rosacea, viêm và lão hóa da.

Chính vì vậy, hãy chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của bạn. Cụ thể, các loại kem và sữa rửa mặt sẽ phù hợp với làn da khô. Bên cạnh đó, gel rửa và bọt sẽ phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp. Đối với da nhạy cảm, hãy chọn sữa rửa mặt không chứa cồn.

Cố gắng tìm một sản phẩm không chứa cồn nhưng có glycerine và niacinamide. Nếu da của bạn dễ bị mụn trứng cá, hãy tìm một loại có axit salicylic, axit glycolic hoặc benzoyl peroxide. Nhưng nếu sở hữu làn da dầu, bạn không sử dụng những sản phẩm đó mỗi ngày bởi vì làm như vậy, da sẽ bắt đầu sản xuất nhiều dầu hơn, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá.

Nước và khăn

Nước ấm là lựa chọn hoàn hảo để rửa mặt. Nước quá lạnh sẽ làm cho lỗ chân lông của co lại, trong khi nước quá nóng sẽ làm cho da khô đi.

Đừng chà mặt bằng khăn quá nhiều, tốt hơn là đợi cho đến khi khô hoàn toàn. Bằng cách này, nếu sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá, các chuyên gia khuyên bạn nên thay đổi khăn sau mỗi lần sử dụng.

Rửa mặt bằng các chuyển động mát xa trong 40 - 60 giây để tất cả các thành phần hữu ích của chất tẩy rửa phát huy tối đa công dụng.

Vùng da quanh mắt

Vùng da xung quanh mắt mỏng manh hơn nhiều, đồng thời cũng dễ bị lão hóa. Đừng chà vùng da này trong khi rửa. Ngay cả các loại kem dưỡng ẩm cũng nên được áp dụng cẩn thận, tốt hơn là nên sử dụng sản phẩm đặc biệt cho mắt.

Loại bỏ trang điểm quanh mắt một cách cẩn thận. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên lau mặt bằng miếng bông tại vùng da mỏng manh này.

Tiếp tục giữ ẩm

Sau khi làm sạch da mặt, bạn cần cấp lại độ ẩm ngay lập tức - Ảnh: Brightside

Sau khi loại bỏ trang điểm của bạn, cũng như rửa và làm khô khuôn mặt, bạn cần sử dụng một sản phẩm giữ ẩm da. Có thể là toner, gel dưỡng ẩm hoặc một loại kem.

Nếu sử dụng nhiều sản phẩm hãy thoa toner trước, điều này sẽ cân bằng lại độ pH trên da. Một số nhà thẩm mỹ khuyên bạn nên áp dụng toner bằng ngón tay vì bông sẽ hấp thụ phần lớn sản phẩm.

Với những lưu ý cần nhớ trong khi rửa mặt trên, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp ngay tại nhà.