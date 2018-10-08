Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết

Chăm sóc da 08/10/2018 12:35

Brightside đã đăng tải quy trình rửa mặt hàng ngày của phụ nữ Hàn Quốc, bạn nên học ngay để vừa làm sạch vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Thông thường, mỗi người thường rửa mặt 2 lần một ngày, vào bữa sáng và tối. Đối với những phụ nữ chăm trang điểm, họ sẽ phải tẩy trang vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, rửa mặt không đơn giản chỉ là dùng sữa chuyên dụng và nước làm sạch da một cách tùy ý. Và nếu mắc phải sai lầm, làn da có thể tổn hại, thậm chí gây lão hóa da sớm.

Sau đây là quy trình rửa mặt từ Hàn Quốc mà bạn có thể học hỏi để bảo vệ làn da.

Làm sạch nhẹ nhàng

Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết - Ảnh 1
Hãy rửa mặt một cách nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để bảo vệ làn da toàn diện - Ảnh: Brightside

Một kênh làm đẹp đã chia sẻ quá trình làm sạch da mặt nhẹ nhàng bao gồm các bước:

Bước 1: Rửa mặt bằng nước.

Bước 2: Lấy một lượng sữa rửa mặt cần thiết vào tay. Thoa sản phẩm lên mặt thật cẩn thận và nhẹ nhàng.

Bước 3: Thực hiện các chuyển động mát xa bằng ngón tay, điều này sẽ giúp xoa bóp khuôn mặt.

Bước 4: Rửa sạch sản phẩm mà không chà xát mặt và rửa mặt bằng những phần nhỏ.

Bước 5: Đừng lau mặt bằng khăn, hãy dùng tay vỗ nhẹ nhàng và để da khô tự nhiên.

Bước 6: Áp dụng toner khi khuôn mặt vẫn còn ẩm.

Rửa mặt bằng tay hay miếng bọt biển?

Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết - Ảnh 2
Miếng bọt biến sẽ gây bào mòn da, hơn nữa còn tích tụ rất nhiều tác nhân gây hại khác - Ảnh: Brightside

Nói "không" với bọt biển vì vật dụng này tích tụ rất nhiều vi khuẩn và chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến làn da của bạn.

Nhiều bác sĩ da liễu khuyên nên rửa mặt bằng tay để giảm bớt tổn thương trên da vì ma sát quá mức có thể làm các vết nứt nhỏ thành nếp nhăn. 

Chọn sữa rửa mặt như thế nào?

Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết - Ảnh 3
Bạn cần phải chọn đúng sữa rửa mặt để bảo vệ làn da không mắc phải các vấn đề về kích ứng, viêm - Ảnh: Brightside

Không rửa mặt bằng các sản phẩm tạo ra nhiều bọt (trừ bọt làm sạch). Các sulfat trong các sản phẩm này thay vì làm sạch mặt sẽ phá hủy hàng rào lipid và phá vỡ cân bằng pH, điều này làm trầm trọng hơn các vấn đề như rosacea, viêm và lão hóa da.

Chính vì vậy, hãy chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của bạn. Cụ thể, các loại kem và sữa rửa mặt sẽ phù hợp với làn da khô. Bên cạnh đó, gel rửa và bọt sẽ phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp. Đối với da nhạy cảm, hãy chọn sữa rửa mặt không chứa cồn. 

Cố gắng tìm một sản phẩm không chứa cồn nhưng có glycerine và niacinamide. Nếu da của bạn dễ bị mụn trứng cá, hãy tìm một loại có axit salicylic, axit glycolic hoặc benzoyl peroxide. Nhưng nếu sở hữu làn da dầu, bạn không sử dụng những sản phẩm đó mỗi ngày bởi vì làm như vậy, da sẽ bắt đầu sản xuất nhiều dầu hơn, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá.

Nước và khăn

Nước ấm là lựa chọn hoàn hảo để rửa mặt. Nước quá lạnh sẽ làm cho lỗ chân lông của co lại, trong khi nước quá nóng sẽ làm cho da khô đi.

Đừng chà mặt bằng khăn quá nhiều, tốt hơn là đợi cho đến khi khô hoàn toàn. Bằng cách này, nếu sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá, các chuyên gia khuyên bạn nên thay đổi khăn sau mỗi lần sử dụng.

Rửa mặt bằng các chuyển động mát xa trong 40 - 60 giây để tất cả các thành phần hữu ích của chất tẩy rửa phát huy tối đa công dụng.

Vùng da quanh mắt

Vùng da xung quanh mắt mỏng manh hơn nhiều, đồng thời cũng dễ bị lão hóa. Đừng chà vùng da này trong khi rửa. Ngay cả các loại kem dưỡng ẩm cũng nên được áp dụng cẩn thận, tốt hơn là nên sử dụng sản phẩm đặc biệt cho mắt.

Loại bỏ trang điểm quanh mắt một cách cẩn thận. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên lau mặt bằng miếng bông tại vùng da mỏng manh này.

Tiếp tục giữ ẩm

Quy trình rửa mặt sạch sâu của phụ nữ Hàn Quốc, muốn làn da khỏe đẹp, căng mướt nhất định phải biết - Ảnh 4
Sau khi làm sạch da mặt, bạn cần cấp lại độ ẩm ngay lập tức - Ảnh: Brightside

Sau khi loại bỏ trang điểm của bạn, cũng như rửa và làm khô khuôn mặt, bạn cần sử dụng một sản phẩm giữ ẩm da. Có thể là toner, gel dưỡng ẩm hoặc một loại kem.

Nếu sử dụng nhiều sản phẩm hãy thoa toner trước, điều này sẽ cân bằng lại độ pH trên da. Một số nhà thẩm mỹ khuyên bạn nên áp dụng toner bằng ngón tay vì bông sẽ hấp thụ phần lớn sản phẩm.

Với những lưu ý cần nhớ trong khi rửa mặt trên, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp ngay tại nhà.

Muốn có làn da đẹp mà bỏ qua 4 quy tắc vàng khi rửa mặt thì dưỡng sao cũng vô dụng

Muốn có làn da đẹp mà bỏ qua 4 quy tắc vàng khi rửa mặt thì dưỡng sao cũng vô dụng

Theo chuyên gia da liễu, đây là 4 lưu ý nhỏ nhưng vô cùng quan trọng khi rửa mặt mà không phải cô nàng nào cũng nắm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da mẹo dưỡng da rửa mặt đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 44 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 50 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay