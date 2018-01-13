Ninh bí đao với mật ong thành cao rồi thoa mỗi ngày, hiệu quả hơn 100 lần kem đặc trị tàn nhang

Bạn dùng kem đặc trị tàn nhang thường xuyên nhưng những đốm đen “cứng đầu” cứ mãi xuất hiện. Vậy hãy áp dụng phương pháp từ tự nhiên với bí đao và mật ong dưới đây, kết quả đạt được sau 1 - 2 tuần sẽ khiến bạn bất ngờ.
- Chỉ 4k mỗi ngày mà nám, tàn nhang 'rủ nhau' biến dần mất ngay tại nhà, rẻ gấp vạn lần đến thẩm mỹ viện
- Chỉ với nguyên liệu rẻ bèo này, nám và tàn nhang lâu năm đến mấy cũng mờ hẳn mà không phải đi đốt!
Tàn nhang, nám, đồi môi... là dấu hiệu của tình trạng hắc sắc tố melanin tăng trưởng bất thường trên bề mặt da. Để trị dứt vấn đề này, ngoài việc dùng các loại kem đặc trị tàn nhang ngoài thị trường, bạn còn có thể tham khảo công thức cao bí đao và mật ong dưới đây.
Đặc trị tàn nhang bằng cao bí đao
Bí đao là loại quả giàu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin A, E, B cùng hàng loại loại khoáng chất có khả năng hạn chế sự sản sinh hắc sắc tố melanin giúp ngăn ngừa nám, tàn nhang xuất hiện.
Bên cạnh đó, lượng nước khoáng trong loại quả này hỗ trợ duy trì độ ẩm, cân bằng độ pH giúp da luôn trong tình trạng cân bằng, ngăn ngừa mụn, viêm hiệu quả.
Trong khi đó, mật ong là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa, axit amin có khả năng xóa mờ các vết nám, tàn nhang cũ. Đồng thời, chúng giúp tăng cường sản sinh tế bào mới, lấp đầy vào lớp da cũ sần sùi, sạm đen.
Với những công dụng tuyệt vời ấy, cao bí đao mang đến hiệu quả cao và an toàn hơn kem đặc trị tàn nhang, nám rất nhiều lần.
Nguyên liệu cần có:
- 1 quả bí đao tươi
- 200ml mật ong
Cách thực hiện:
Bước 1: Bí đao sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành lát mỏng.
Bước 2: Cho bí đao và 500ml nước vào nồi đun sôi đến khi nhừ thì tắt bếp.
Bước 2: Cho bí đao vừa ninh nhừ vào máy xay nhuyễn thành hỗn hợp sánh mịn rồi cho ra chiếc nồi nhỏ.
Bước 3: Thêm vào hỗn hợp bí đao 200ml nước và tiếp tục đun đến khi chuyển sang màu nâu thì hạ nhỏ lửa.
Bước 4: Thêm mật ong đã chuẩn bị vào khuấy đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp đặc quánh màu nâu đen là hoàn thành.
Bước 5: Cho hỗn hợp vừa hoàn thành vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô thoáng tránh ánh nắng mặt trời để dùng trong thời gian dài.
Cách sử dụng:
Mỗi tối, vệ sinh thật sạch da mặt rồi thoa đều cao bí đao lên, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu đều vào da. Nằm thư giãn thêm 20 phút rồi rửa lại thật sạch là hoàn thành.
Bạn có thể sử dụng cao bí đao mật ong này mỗi tối, chỉ sau 1 – 2 tuần, các đốm tàn nhang sẽ mờ đi trông thấy.
Chúc bạn thành công với công thức đặc trị tàn nhang, nám từ bí đao và mật ong phía trên.