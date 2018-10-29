Ngày nào cũng chăm sóc dựa trên 4 nguyên tắc này, làn da dầu nhờn, nhạy cảm bẩm sinh cũng trở nên mềm mịn, hồng hào

Da trở nên nhờn rít, bóng loáng vì các tuyến bã nhờn hoạt động quá mức. Lượng dầu dư thừa này tích lũy làm tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó hình thành mụn, thậm chí là kích ứng. Vì vậy, để ngăn ngừa những vấn đề này, cũng như giúp làn da trở nên mềm mại hơn, điều quan trọng là phải chăm sóc đúng thời điểm, đúng cách.

Nếu sở hữu làn da dầu nhờn, bạn sẽ phải nổ lực và chăm chỉ trong việc chăm sóc hơn rất nhiều so với các tính chất da còn lại.

Những người sở hữu làn da nhờn thường có khuynh hướng rửa mặt, lau mặt thường xuyên và họ không biết đây là thói quen sai lầm. Vì vậy, nếu đang mắc phải lỗi này, bạn hãy loại bỏ ngay. Dù sở hữu tính chất da gì thì mỗi ngày, bạn chỉ nên làm sạch da mặt 2 lần.

Đừng vội nản lòng, Boldsky sẽ giúp bạn "quản lý" tuyến bã nhờn hiệu quả hơn bằng các bí quyết chăm sóc da hàng ngày sau đây.

Ngoài ra, không được lạm dụng tẩy tế bào chết, làn da dầu nhờn chỉ được thực hiện công đoạn này 7 đến 10 ngày 1 lần.

Nhiều người lầm tưởng rằng rửa mặt thường xuyên sẽ làm giảm độ bết dính, tuy nhiên, thói quen này khiến làn da dầu nhờn càng tiết ra nhiều mồ hôi hơn - Ảnh: Internet

Sữa rửa mặt tự nhiên

Sử dụng chất tẩy rửa quá khắc nghiệt sẽ làm hỏng làn da bằng cách loại sạch độ ẩm. Điều này sẽ tiếp tục tăng sản xuất bã nhờn. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên sử dụng các thành phần tự nhiên hoặc hỗn hợp tự chế.

Một biện pháp làm sạch da tự nhiên mà bạn có thể tham khảo là trộn 1 muỗng canh bột đất sét với bột nghệ, mật ong. Áp dụng hỗn hợp này trên da mặt trong khoảng 20 phút. Sau 20 phút, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.

Đối với làn da dầu nhờn, sữa rửa mặt càng dịu nhẹ, càng giàu tinh chất tự nhiên càng tốt - Ảnh: Internet

Luôn sử dụng trang điểm dạng bột

Nếu sở hữu làn da dầu, bạn tuyệt đối nên tránh phong cách trang điểm dày, quá nhiều lớp nền.

Nếu có thói quen make-up thường xuyên, hãy đảm bảo sử dụng mỹ phẩm dạng bột thay vì trang điểm dạng lỏng hoặc kem. Áp dụng trang điểm dạng bột sẽ thấm hút lượng dầu dư thừa giúp làn da trông mềm mịn hơn.

Da dầu phù hợp với mỹ phẩm trang điểm dạng bột hơn là dạng nước - Ảnh: Internet

Không sử dụng dưỡng ẩm dạng dầu

Các chuyên gia da liễu luôn khuyến cáo phụ nữ sở hữu làn da dầu nhờn tránh dùng bất kỳ loại kem có kết cấu nặng, vì chúng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến mụn trứng cá và đốm đen.

Đặc biệt, không nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có nguồn gốc từ dầu vì làn da nhờn sẽ trông bóng dầu hơn.

Tốt nhất, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm dạng gel có khả năng thẩm thấu tốt, không đọng lại trên da quá lâu. Đặc biệt, các dạng dung dịch cấp ẩm như lotion, toner, tinh chất hoa hồng sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho da nhờn.

Các dạng kem dưỡng ẩm có nguồn gốc từ tinh dầu tự nhiên làm làn da nhờn trở nên bóng loáng hơn - Ảnh: Internet

Khi áp dụng các bí quyết chăm sóc hàng ngày trên, dù làn da dầu nhờn và nhạy cảm đến mấy cũng trở nên mềm mịn, hồng hào hơn trông thấy sau thời gian ngắn.