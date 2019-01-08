Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này

Chăm sóc da 08/01/2019 15:51

Các nếp nhăn trên trán sẽ "không cánh mà bay" sau thời gian ngắn nếu bạn thường xuyên áp dụng 5 công thức đơn giản của Stylecraze.

Các nếp nhăn trên trán không chỉ bắt nguồn do lão hóa mà còn do căng thẳng, kiệt sức, chế độ chăm sóc da hay dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên, vấn đề về da này hoàn toàn có thể được điều trị bằng 5 nguyên liệu tự nhiên sau đây.

1. Dầu dừa

Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 1

Dầu dừa giữ ẩm giúp khỏe mạnh. Nguyên liệu này chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa tác hại của gốc tự do tích tụ làm da xỉn màu và hình thành các nếp nhăn. Dầu dừa giúp loại bỏ những khuyết điểm hiệu quả và làm mờ dần các nếp nhăn trên trán rất nhanh - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Dầu dừa hữu cơ

Cách thực hiện:

Mát xa vài giọt dầu dừa trên trán, có thể là khắp khuôn mặt trong vài phút hoặc cho đến khi dầu được da hấp thụ toàn bộ mỗi tối trước khi đi ngủ. Sau đó rửa sạch là hoàn thành. Kiên trì sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ nhận thấy kết quá rõ rệt.

2. Trái cây có múi 

Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 2

Các loại trái cây có múi như cam, chanh giàu vitamin C và E rất cần thiết cho sức khỏe của làn da. Chúng duy trì sự mịn màng của da. Các flavonoid trong trái cây họ cam quýt tăng cường mao mạch, duy trì collagen và elastin mang lại làn da trẻ trung - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Nước chanh tươi

- Bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Nhúng bông vào nước chanh và thoa lên trán. Để giảm độ kích ứng nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên pha loãng nước chanh với một lượng nước tương đương. Khi da khô thì rửa lại bằng nước mát. Áp dụng công thức này mỗi ngày một lần.

3. Gel nha đam

Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 3

Cả nha đam và lòng trắng trứng đều là nguồn vitamin E dồi dào. Nha đam giữ cho làn da dẻo dai, giảm nếp nhăn. Chất albumin trong lòng trắng trứng làm căng và săn chắc da - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh gel nha đam

- 1 lòng trắng trứng

Cách thực hiện:

Trộn lòng trắng trứng và gel nha đam theo tỉ lệ đồng đều, áp dụng hỗn hợp đồng nhất trên trán. Bạn cũng có thể áp dụng trên toàn khuôn mặt. Để yên trong 10 đến 15 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm. Áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần mỗi tuần.

4. Dầu hạnh nhân

Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 4

Dầu hạnh nhân làm cho làn da mịn màng, đồng thời trẻ hóa hữu hiệu. Đặc tính làm mềm của loại dầu này giữ cho da giữ ẩm và ngậm nước - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Dầu hạnh nhân 

Cách thực hiện:

Thoa dầu hạnh nhân lên trán, mát xa trong vài phút và tiếp tục thư giãn đến khi chúng thẩm thấu vào da. Làm điều này trước khi đi ngủ để dầu hoạt động trên da suốt đêm. Lưu ý, hãy làm sạch thật kỹ vào sáng hôm sau.

5. Mật ong

Nếp nhăn giữa trán 'cứng đầu' đến mấy cũng mờ hẳn giúp da mịn màng trở lại nhờ 5 nguyên liệu rẻ tiền này - Ảnh 5

Các chất chống oxy hóa có trong mật ong, cụ thể là axit benzoic và methyglyoxal có tác dụng chữa bệnh, loại bỏ nếp nhăn trên trán. Chúng giữ cho da khỏe mạnh, tái tạo tế bào mới - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1-2 muỗng canh mật ong

- Khăn lau

- Nước nóng

Cách thực hiện:

Ngâm khăn trong nước nóng, vắt khô và đặt lên trán trong vài phút để làm thông thoáng lỗ chân lông. Lấy khăn ra, thoa một lớp mỏng mật ong lên, thư giãn 20 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm. Cuối cùng, rửa lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Lặp lại điều này một lần mỗi ngày.

Biết được 5 công thức mặt nạ từ tự nhiên này, nếp nhăn trên trán hay bất cứ khu vực nào trên khuôn mặt cũng không còn là nỗi ám ảnh đối với bạn nữa.

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Chăm sóc vùng da quanh mắt chưa bao giờ là dễ dàng cả. Dưỡng quá nhiều hay không đúng cách lại phản tác dụng ngay.

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