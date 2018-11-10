Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi

Trong bài viết này, Boldsky đã hướng dẫn cách làm mặt nạ mật ong nhằm ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn giúp làn da tươi trẻ, căng mịn hơn.
- Không phải cứ thấy ghi chống lão hóa là mua ngay, bạn cần hiểu về thành phần mới có được lựa chọn tốt nhất
- Nếu phạm phải 6 sai lầm này khi tẩy trang, bạn đang tự hủy hoại làn da của chính mình và đẩy nhanh lão hóa
Để trì hoãn những dấu hiệu như nếp nhăn, đốm đen... bạn có thể nhờ đến các sản phẩm chống lão hóa có sẵn trên thị trường dưới dạng các loại kem, kem.. Nhưng điều đáng lo ngại là đa số mỹ phẩm đều chứa một số loại hóa chất sẽ làm tổn hại thêm cho làn da. Vì vậy, phương pháp tự nhiên luôn là điều tốt nhất.
Trong các nguyên liệu tự nhiên, mật ong được xem là liệu pháp vượt trội trong việc ngăn ngừa lão hóa. Vì chúng sở hữu lượng lớn chất chống oxy hóa, các đặc tính kháng khuẩn giúp điều trị các nếp nhăn và làm trẻ hóa làn da vô cùng nhanh chóng.
Mật ong và chanh
Thành phần:
- 1 muỗng canh mật ong
- ½ quả chanh tươi
- 1 muỗng canh dầu ô liu
- ½ cốc đường cát
Cách làm:
Trong chiếc bát sạch, thêm mật ong, nước chanh, dầu ô liu và đường cát vào rồi trộn tất cả lên. Thoa hỗn hợp thu được lên khuôn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mát xa có dùng lực theo chuyển động tròn. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.
Bạn cũng có thể thoa một số kem dưỡng ẩm sau khi sử dụng mặt nạ này vì chanh có thể làm khô da.
Mật ong, sữa chua và bơ
Thành phần:
- 1 muỗng cà phê mật ong
- ½ quả bơ chín
- 1 muỗng canh sữa chua
Cách làm:
Lấy bơ chín nghiền nhuyễn, thêm sữa chua và mật ong vào, trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên mặt khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.
Mật ong và đu đủ
Thành phần:
- 2 muỗng canh mật ong
- 2 lát đu đủ
Cách làm:
Thêm mật ong và đu đủ vào máy xay nghiền nhuyễn rồi thoa đều lên khuôn mặt. Nằm thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát.
Để duy trì làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa, hãy dùng mật ong theo các công thức trong bài viết này.
Ngoài ra, để quá trình lão hóa được đẩy lùi tối ưu, bạn cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ sớm, không hút thuốc, hạn chế bia rượu... Đồng thời, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học với nhiều rau xanh, trái cây nhằm thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa tích tụ độc tố, từ đó trẻ hóa làn da từ sâu bên trong.