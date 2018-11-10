Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi

Chăm sóc da 10/11/2018 08:56

Trong bài viết này, Boldsky đã hướng dẫn cách làm mặt nạ mật ong nhằm ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn giúp làn da tươi trẻ, căng mịn hơn.

Để trì hoãn những dấu hiệu như nếp nhăn, đốm đen... bạn có thể nhờ đến các sản phẩm chống lão hóa có sẵn trên thị trường dưới dạng các loại kem, kem.. Nhưng điều đáng lo ngại là đa số mỹ phẩm đều chứa một số loại hóa chất sẽ làm tổn hại thêm cho làn da. Vì vậy, phương pháp tự nhiên luôn là điều tốt nhất.

Trong các nguyên liệu tự nhiên, mật ong được xem là liệu pháp vượt trội trong việc ngăn ngừa lão hóa. Vì chúng sở hữu lượng lớn chất chống oxy hóa, các đặc tính kháng khuẩn giúp điều trị các nếp nhăn và làm trẻ hóa làn da vô cùng nhanh chóng.

Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Mật ong là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm hiệu quả - Ảnh: Internet

Mật ong và chanh

Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2

Vitamin C trong chanh giúp điều trị các đốm đen hiệu quả. Khi kết hợp với mật ong, loại quả này còn hỗ trợ thu hẹp lỗ chân lông lớn, cải thiện độ đàn hồi của da - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 1 muỗng canh mật ong

- ½ quả chanh tươi

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- ½ cốc đường cát

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, thêm mật ong, nước chanh, dầu ô liu và đường cát vào rồi trộn tất cả lên. Thoa hỗn hợp thu được lên khuôn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mát xa có dùng lực theo chuyển động tròn. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát.

Bạn cũng có thể thoa một số kem dưỡng ẩm sau khi sử dụng mặt nạ này vì chanh có thể làm khô da.

Mật ong, sữa chua và bơ

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê mật ong

- ½ quả bơ chín

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách làm:

Lấy bơ chín nghiền nhuyễn, thêm sữa chua và mật ong vào, trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên mặt khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3

Axit lactic trong sữa chua giúp loại bỏ các tế bào chết khỏi da. Quả bơ giúp làm sáng da cũng như cải thiện độ đàn hồi, ngăn ngừa chảy xệ - Ảnh: Internet

Mật ong và đu đủ

Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4

Đu đủ chứa enzyme giúp giảm các đốm đồi mồi, làm cho da trông trẻ hơn - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 2 muỗng canh mật ong

- 2 lát đu đủ

Cách làm:

Thêm mật ong và đu đủ vào máy xay nghiền nhuyễn rồi thoa đều lên khuôn mặt. Nằm thư giãn trong khoảng 20 - 30 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát. 

Dùng mật ong theo cách này, đẩy lùi lão hóa sớm, xóa mờ nếp nhăn giúp da mặt trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Da mịn màng, căng bóng nhờ dùng mật ong đúng cách - Ảnh: Internet

Để duy trì làn da tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa, hãy dùng mật ong theo các công thức trong bài viết này.

Ngoài ra, để quá trình lão hóa được đẩy lùi tối ưu, bạn cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ sớm, không hút thuốc, hạn chế bia rượu... Đồng thời, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học với nhiều rau xanh, trái cây nhằm thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa tích tụ độc tố, từ đó trẻ hóa làn da từ sâu bên trong. 

Lưu ý khi mua mỹ phẩm chống lão hóa

Lưu ý khi mua mỹ phẩm chống lão hóa

Ma trận các sản phẩm chống lão hóa da khiến bạn có tâm lý chọn mua cùng lúc nhiều sản phẩm mà không ngờ có thể “rước” lấy nguy cơ tăng kích ứng trên da.

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