Muốn mặt nạ từ bất kì nguyên liệu tự nhiên nào phát huy tối đa công dụng, phải thực hiện theo 6 bước dưỡng da này

Chăm sóc da 24/07/2018 14:08

Để sở hữu làn da khỏe đẹp, sử dụng các phương pháp chăm sóc từ nguyên liệu thiên nhiên luôn được ưa chuộng vì tiện lợi, an toàn. Tuy nhiên, bạn đã thực sự biết cách làm thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu?

Chăm sóc, nuôi dưỡng bằng một số phương pháp nhất định là điệu kiện bắt buộc nếu bạn muốn sở hữu làn da trắng mịn, không tì vết. Trong đó, mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên được phụ nữ ưu tiên chọn lựa vì tiện lợi, dễ tìm, thành phần an toàn với da. 

Tuy nhiên, để các công thức mặt nạ tự chế đều mang đến tác dụng tốt nhất, bạn cần biết cách sử dụng, các bước chăm sóc đi kèm như thế nào. Dưới đây chính là gợi ý cực kỳ bổ ích từ Boldsky. 

Bước 1: Làm sạch

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình đắp mặt nạ dưỡng là làm sạch. Công đoạn này giúp loại bỏ các chất bẩn dư thừa, làm thông thoáng các lỗ chân lông, hỗ trợ dưỡng chất thẩm thấu. Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên dùng sữa tươi để rửa mặt. Sữa hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên, đồng thời giúp làn da trắng mịn.

Thành phần:

- 3 muỗng canh sữa tươi (không đường)

- Bông

Cách làm:

Thấm ướt miếng bông trong sữa tươi rồi nhẹ nhẹ mát xa lên khắp da mặt. Sau đó, dùng một miếng bông khác lau sạch lại. Tiếp đó, rửa mặt bằng nước ấm. Bây giờ, làn da của bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo đó là tẩy tế bào chết.

Muốn mặt nạ từ bất kì nguyên liệu tự nhiên nào phát huy tối đa công dụng, phải thực hiện theo 6 bước dưỡng da này - Ảnh 1
Làm sạch là bước đầu tiên trong quy trình dưỡng da bằng mặt nạ tự nhiên - Ảnh: Internet

Bước 2: Tẩy tế bào chết

Công đoạn này rất quan trọng trong việc loại bỏ các tế bào chết không lành mạnh. Cùng với việc loại bỏ da chết, việc này cũng giúp làm cho làn da trông tươi sáng và mềm mại hơn. 

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột yến mạch

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- Vài giọt nước hoa hồng

Cách làm:

Đầu tiên, trộn bột yến mạch với 2 nguyên liệu còn lại để tạo thành hỗn hợp sền sệt trong chiếc bát nhỏ. Nhẹ nhàng thoa chúng lên da, mát xa theo chuyển động tròn trên khuôn mặt trong 2 - 3 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm và lau khô.

Muốn mặt nạ từ bất kì nguyên liệu tự nhiên nào phát huy tối đa công dụng, phải thực hiện theo 6 bước dưỡng da này - Ảnh 2
Để dưỡng chất từ mặt nạ tự nhiên thẩm thấu vào da tốt nhất, bạn cần tẩy tế bào chết - Ảnh: Internet

Bước 3: Tẩy trắng

Bước này có tác dụng làm sáng da, công đoạn này không bắt buộc. Bạn có thể sử dụng mật ong và chanh cho quá trình này vì chúng giúp da trắng hồng một cách tự nhiên.

Thành phần:

- 1 muỗng canh mật ong

- Một vài giọt nước chanh

Cách làm:

Trộn lẫn mật ong và chanh vào chiếc bát nhỏ. Thoa đều chúng lên khuôn mặt khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Bước 4: Xông hơi

Xông hơi là một trong những bước giúp loại bỏ một cách triệt để các vết bẩn trên da, sâu trong lỗ chân lông. Điều này góp phần hạn chế tối đa tình trạng cặn bã, dầu nhờn còn sót lại xâm nhập ngược vào trong gây nên mụn, làm giảm tác dụng của mặt nạ dưỡng da.

Đun sôi một ít nước trong chiếc nồi lớn. Sau đó, nhấc nồi xuống đặt ở vị trí phù hợp, để khuôn mặt trên hơi nước và che đầu bằng khăn. Thực hiện điều này trong 5 phút, dùng bông lau khô là có thể sử dụng gói mặt nạ tự chế. 

Bước 5: Đắp mặt nạ tự nhiên

Có rất nhiều loại nguyên liệu tự nhiên mang đến tác dụng dưỡng da tuyệt vời và an toàn tuyệt đối như đu đủ chín, bơ chín, chuối, bột yến mạch, mật ong, sữa chua, bột nghệ, dầu dừa, dầu ô liu... Việc bạn cần làm là chọn công thức phù hợp với làn da và áp dụng. Nên nhớ, sau khi đắp mặt nạ nên rửa sạch bằng nước lạnh.  

Muốn mặt nạ từ bất kì nguyên liệu tự nhiên nào phát huy tối đa công dụng, phải thực hiện theo 6 bước dưỡng da này - Ảnh 3
Đắp mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên là cách dưỡng da hiệu quả, an toàn và tiết kiệm - Ảnh: Internet

Bước 6: Dưỡng ẩm

Bước cuối cùng, bạn cần phải dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ. Điều này giúp cấp ẩm, phục hồi độ pH tự nhiên trên da tức thì.

Thành phần:

- ½ quả dưa leo

Thủ tục:

Ép lấy nước của nửa quả dưa leo thoa lên khắp da mặt và cổ, để yên trong 10 phút rồi rửa sạch với nước lạnh và lau khô. Sau đó, thoa một loại kem dưỡng ẩm bạn vẫn sử dụng hàng ngày là hoàn thành. 

Muốn mặt nạ từ bất kì nguyên liệu tự nhiên nào phát huy tối đa công dụng, phải thực hiện theo 6 bước dưỡng da này - Ảnh 4
Da sẽ mềm mịn ngay sau lần đầu tiên bạn áp dụng quy trình chăm sóc bằng mặt nạ tự nhiên này - Ảnh: Internet

Mỗi tuần, bạn nên áp dụng theo quy trình đắp mặt nạ tự nhiên này ít nhất 1 lần, làn da sẽ cải thiện đáng kể sau thời gian ngắn. 

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