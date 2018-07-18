Nếu dùng nhiều thuốc đặc trị nhưng mụn vẫn chi chít, mua ngay hũ sữa chua vài nghìn đồng về dưỡng da theo 3 cách này

Chăm sóc da 18/07/2018 14:59

Sữa chua luôn là nguyên liệu được chị em ưa chuộng trong việc làm đẹp da mặt. Tuy nhiên, ngoài dưỡng trắng, loại sữa lên men này còn có khả năng điều trị mụn hiệu quả nhanh chóng.

Theo Boldsky, sữa chua là phương pháp tự nhiên giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da rạng rỡ và tươi sáng. Loại sữa lên men tự nhiên này không chỉ cải thiện làn da mà còn điều trị mụn, thâm mụn hữu hiệu.

Sữa chua giàu kẽm, canxi, Vitamin và axit lactic, những dưỡng chất tuyệt vời để chăm sóc da. Hơn nữa, các chất có đặc tính chống viêm, sát trùng và kháng nấm trong loại sữa này giúp chống lại vi trùng gây mụn.

Cách dùng sữa chua làm mặt nạ trị mụn

1. Sữa chua và mật ong

Sữa chua cân bằng độ pH giúp loại bỏ các tác nhân gây nên mụn trứng cá. Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm của mật ong giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, mật ong giúp giữ ẩm cho làn da.

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa chua 

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách sử dụng:

Cho 2 nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì thoa lên da mặt. Để yên khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước mát và lau khô. 

Nếu dùng nhiều thuốc đặc trị nhưng mụn vẫn chi chít, mua ngay hũ sữa chua vài nghìn đồng về dưỡng da theo 3 cách này - Ảnh 1
Mặt nạ trị mụn, dưỡng trắng bằng sữa chua và mật ong - Ảnh: Internet

2. Sữa chua và lòng trắng trứng

Sữa chua giúp làn da mịn màng, mềm mại và không bị nhiễm trùng, viêm nhiễm. Lòng trắng trứng giúp thu nhỏ lỗ chân lông, kiểm soát việc sản xuất dầu nhờn dẫn đến mụn trứng cá.

Thành phần:

- 1 muỗng canh lòng trắng trứng 

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách sử dụng:

Đầu tiên, tách lấy lòng trắng trứng cho vào chiếc bát nhỏ cùng với sữa chua. Tiếp theo, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa lẫn vào nhau thì thoa hỗn hợp lên mặt, giữ trong vòng 10 - 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát và lau khô.

Nếu dùng nhiều thuốc đặc trị nhưng mụn vẫn chi chít, mua ngay hũ sữa chua vài nghìn đồng về dưỡng da theo 3 cách này - Ảnh 2
Mặt nạ điều trị thâm mụn, dưỡng da từ lòng trắng trứng và sữa chua - Ảnh: Internet

3. Sữa chua và bột yến mạch

Sữa chua chứa axit lactic không chỉ điều trị mụn, viêm da mà còn giúp loại bỏ các tế bào chết. Bột yến mạch tẩy tế bào chết, dưỡng trắng da.

Thành phần:

- 1 muỗng canh sữa chua 

- 1 muỗng canh bột yến mạch

Cách sử dụng:

Đầu tiên, trộn bột yến mạch và sữa chua để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn. Thư giãn sau 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Sau đó, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Nếu dùng nhiều thuốc đặc trị nhưng mụn vẫn chi chít, mua ngay hũ sữa chua vài nghìn đồng về dưỡng da theo 3 cách này - Ảnh 3
Hỗn hợp mặt nạ trị mụn, giảm thâm sạm bằng sữa chua và bột yến mạch - Ảnh: Internet

Lưu ý khi áp dụng mặt nạ sữa chua

Trước khi đắp mặt nạ, bạn cần phải làm sạch da cẩn thận để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, đồng thời hạn chế việc vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào trong khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn. 

Ngoài các công thức trên, sữa chua còn có thể kết hợp với dầu ô liu, dầu hạnh nhân, nước cốt chanh, bột nghệ, Vitamin E... 

Nếu mắc phải các vấn đề về sắc tố, lão hóa, bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ sữa chua. Nhưng kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên có tác dụng tăng sản sinh collagen như bơ, dầu tự nhiên, chuối chín...

Với 3 cách sử dụng sữa chua để làm mặt nạ trên, tình trạng mụn sẽ nhanh chóng bị điều trị dứt điểm giúp làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết.

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