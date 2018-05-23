Học cách sử dụng sữa chua của phụ nữ Ấn Độ để trị sạch mụn thâm sau 1 tuần

Chăm sóc da 23/05/2018 11:30

Dùng cacao với sữa chua để làm mặt nạ theo cách của phụ nữ Ấn Độ, đám mụn thâm "cứng đầu" trên da mặt sẽ được trị dứt điểm chỉ sau 1 tuần.

Mụn thâm khiến làn da trông rất kém sắc, đây là điều làm phụ nữ vô cùng tự ti khi đối diện với mọi người xung quanh.

Đây được xem là vấn đề về da cực kỳ khó điều trị vì ngoài việc bị viêm, các hắc sắc tố melanin còn hình thành trên đầu mụn tạo thành các đốm đen hoặc đỏ. Do đó, để loại bỏ dứt điểm vấn đề này, ngoài điều trị mụn, bạn còn phải áp dụng liệu trình tương trị xóa mờ nám, tàn nhang. 

Thật may mắn, phụ nữ Ấn Độ đã tìm ra loại nguyên liệu có khả năng điều trị mụn thâm vô cùng hiệu quả và nhanh chóng, đó là hạt cacao. Ngoài ra, để làm dịu làn da đang bị viêm mụn, họ đã kết hợp loại hạt này với sữa chua.

Trị mụn thâm tại nhà bằng cacao

Hạt cacao giàu giá trị dinh dưỡng, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, đặc biệt là điều trị mụn thâm nhanh chóng. 

Loại hạt này giàu Vitamin B12, B3, C, A, D... cùng nhiều khoáng chất như kali, protein, chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sản sinh tế bào mới, góp phần xóa mờ lớp da thâm sạm cho mụn gây ra. 

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt cacao cực kỳ dồi dào, chúng có khả năng xóa bỏ các tác nhân gây lão hóa, duy trì sự tươi trẻ, căng mịn của làn da một cách hiệu nghiệm. 

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Hàm lượng dưỡng chất trong hạt cacao có khả năng điều trị mụn thâm, lão hóa da hữu hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dưỡng chất trong loại hạt này có khả năng tăng sức đề kháng giúp làn da sau khi điều trị mụn không gặp phải vấn đề này một lần nào nữa. 

Ngoài trị mụn, chống viêm, mặt nạ từ hạt cacao còn giúp dưỡng trắng làn da cực hữu hiệu. 

Đặc biệt, người Ấn Độ thường kết hợp cacao với sữa chua (không đường) để làm mặt nạ trị mụn thâm tại nhà.

Học cách sử dụng sữa chua của phụ nữ Ấn Độ để trị sạch mụn thâm sau 1 tuần - Ảnh 2
Cacao không chỉ là loại hạt dùng làm thức uống, chúng còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ cacao trị mụn thâm tại nhà

Có hai cách để bạn chọn cacao làm mặt nạ, một là dạng đã được nghiền thành bột, hai là dạng nguyên hạt. Đối với nguyên hạt, trước khi dùng, bạn phải nướng chín chúng rồi mới nghiền mịn.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 hạt cacao hoặc 1 muỗng canh bột cacao 

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

Cách thực hiện:

Cho hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da rồi thoa hỗn hợp cacao lên, nằm yên thư giãn đến khi lớp mặt nạ khô hẳn thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Học cách sử dụng sữa chua của phụ nữ Ấn Độ để trị sạch mụn thâm sau 1 tuần - Ảnh 3
Mặt nạ trị mụn thâm cho da mặt bằng bột cacao - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng loại mặt nạ này mỗi ngày, tốt nhất là vào ban đêm, chỉ sau 1 tuần các nốt mụn thâm sẽ được trị dứt hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, phụ nữ Ấn Độ chia sẻ rằng, bạn cần xông hơi thải độc cho da 2 lần/tuần, không được quên tẩy trang trước khi đi ngủ, đặc biệt, phải cấp ẩm đúng cách mỗi ngày thì hiệu quả đạt được mới như mong muốn. 

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