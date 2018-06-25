8 tác dụng tuyệt vời đối với làn da chứng minh hũ sữa chua vài nghìn đồng quý như 'tiên dược', là phụ nữ nhất định phải biết

Nếu làn da đang gặp phải tình trạng khô ráp, nứt nẻ, sần sạm và tạo cảm giác khó chịu, thậm chí là đau rát, hãy tận dụng sữa chua để xóa bỏ tất cả.

Sữa chua không chỉ là món ăn bổ dưỡng quen thuộc với mọi gia đình, đây còn là loại "thần dược" mang đến rất nhiều tác dụng cho làn da phụ nữ. Cụ thể, nếu dùng loại sữa lên men này chăm sóc da thường xuyên, bạn sẽ nhận về 8 lợi ích sau đây.

Axit lactic có trong sữa chua ức chế sự sản xuất enzyme tyrosinase. Enzyme này chịu trách nhiệm sản xuất melanin - nguyên nhân khiến da sạm đen, xỉn màu, nặng hơn là nám, tàn nhang, đồi mồi. Khi quá trình sản xuất melanin bị ức chế, làn da sẽ lấy lại được vẻ trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống.

Nhẹ nhàng thoa sữa chua lên khuôn mặt, mát xa theo chuyển động tròn. Axit lactic có trong loại sữa này sẽ cấp thêm độ ẩm, giảm tình trạng khô, bong tróc tức thì.

Sữa chua mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp cho làn da - Ảnh: Internet

3. Tẩy tế bào chết

Sữa chua là một loại nguyên liệu tẩy tế bào chết tuyệt vời. Axit lactic có trong món sữa lên men này là axit alpha hydroxyl tự nhiên giúp loại bỏ lớp da hư tổn, bong tróc nhanh chóng.

Hơn nữa, loại axit này rất lành mạnh, không gây kích ứng. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng kích thích sản sinh tế bào mới giúp da căng mịn, trắng hồng.

4. Điều trị mụn, viêm da

Sử dụng mặt nạ sữa chua mỗi ngày có thể tiêu diệt vi khuẩn gây nên mụn trứng cá tối ưu. Chất kẽm có trong loại nguyên liệu này làm giảm tình trạng viêm, hỗ trợ giảm lượng bã nhờn tiết ra từ lỗ chân lông.

Bên cạnh đó, các chế phẩm sinh học trong sữa chua có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nhờ đó bảo vệ sức khỏe làn da một cách toàn diện.

Không chỉ dưỡng trắng, sữa chua còn mang đến tác dụng chữa trị viêm da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

5. Xóa mờ quầng thâm mắt

Mặt nạ sữa chua sẽ giúp bạn thoát khỏi vấn đề về quầng thâm mắt "gấu trúc" khiến nhan sắc trông xuống cấp trầm trọng. Vì chất kẽm trong sữa chua giúp dưỡng trắng, xóa mờ các quầng thâm, sẹo thậm, sẹo mụn cực kỳ nhanh.

6. Ngăn ngừa lão hóa

Sữa chua chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa tác hại từ các gốc tự do đến làn da. Nhờ đó, quá trình lão hóa sẽ bị trì hoãn, cũng như ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn, nám, tàn nhang...

Đặc biêt, axit lactic trong sữa chua cũng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da sớm hiệu quả.

Đắp mặt nạ từ sữa chua thường xuyên, mọi khuyết điểm trên da mặt sẽ tiêu biến - Ảnh: Internet

7. Điều trị da nhiễm khuẩn

Axit lactic trong sữa chua có tính kháng nấm. Do đó, mặt nạ sữa chua là một cách tốt để chống nhiễm khuẩn, nấm da. Bạn chỉ cần đắp mặt nạ sữa chua 4 đến 5 lần mỗi ngày cho đến khi nhiễm trùng hết hẳn.

8. Làm dịu da cháy nắng

Chất kẽm trong sữa chua là "chìa khóa" giúp làm dịu vết bỏng nắng. Loại chất này làm giảm bớt cảm giác nóng rát, ngứa ngáy gây ra bởi ánh nắng.

Nếu khuôn mặt đã bị cháy nắng, chỉ cần thoa nhẹ nhàng sữa chua lên da. Tình trạng đỏ, viêm sẽ bị loại bỏ nhanh chóng. Bên cạnh đó, dưỡng chất trong sữa chua sẽ ngăn chặn việc sản xuất melanin do tia UVB trong ánh nắng mặt trời.

Chỉ cần dùng sữa chua để làm mặt nạ chăm sóc da thường xuyên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu nhan sắc tươi tắn, không tì vết.