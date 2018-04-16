Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/04/2018 16:21

Sữa chua là một trong những loại thực phẩm có tác dụng giảm cân cấp tốc nếu ăn đúng cách. Đặc biệt, nếu bạn kết hợp với tinh bột nghệ, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Không chỉ có tác dụng cải thiện tiêu hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, ăn sữa chua đúng cách còn giúp bạn giảm đi số cân "dư thừa" cực kỳ nhanh chóng. 

Bên cạnh việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và tập luyện thể dục thể thao điều độ, điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, khoa học là cách nhanh nhất giúp bạn giảm cân, săn chắc cơ thể. 

Trong đó, sữa chua được xem là một trong những thực phẩm có khả năng giảm cân cực kỳ nhanh và hiệu quả. Đặc biệt, khi kết hợp loại sữa lên men này với tinh bột nghệ, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi - Ảnh 1
Ăn sữa chua cùng tinh bột nghệ giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ăn sữa chua và tinh bột nghệ giúp giảm cân

Sữa chua là thực phẩm lên men tự nhiên, do đó, chứa nguồn vi lợi khuẩn cực kỳ lớn. Điều này làm cải thiện hệ tiêu hóa giúp việc phân tách độc tố, cặn bã sau đó đào thải ra ngoài nhanh hơn. 

Không những thế, nguồn dưỡng chất trong loại sữa này rất phong phú có khả năng tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất hỗ trợ đốt cháy và đào thải chất béo cực kỳ hiệu nghiệm. 

Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi - Ảnh 2
Ăn sữa chua không chỉ giảm cân nhanh mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Lượng axit amin dồi dào trong tinh bột nghệ hỗ trợ sữa chua trong quá trình đốt cháy chất béo, mỡ thừa tích tụ và đào thải ra ngoài nhanh hơn gấp nhiều lần bình thường. 

Đặc biệt, ăn hai thực phẩm này thường xuyên còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da hồng hào, tươi trẻ, ngăn ngừa mụn, thâm nám cực kỳ hữu hiệu. 

Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi - Ảnh 3
Không chỉ hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, giảm cân nhanh chóng, tinh bột nghệ ăn cùng sữa chua còn giúp ngăn ngừa mụn, nám tối ưu - Ảnh: Internet

Cách ăn sữa chua và tinh bột nghệ giảm cân

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 hũ sữa chua (không đường)

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh tinh bột nghệ

Cách thực hiện:

Cho sữa chua, tinh bột nghệ và mật ong đã chuẩn bị trước vào ly. Dùng muỗng khuấy đều, sau đó thưởng thức. 

Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi - Ảnh 4
Ăn sữa chua và tinh bột nghệ mỗi ngày giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Lưu ý: 

Bạn nên phân biệt rõ ràng giữa tinh bột nghệ và bột nghệ. Chọn tinh bột nghệ để áp dụng vì nguyên liệu này đã trải qua quá trình khử nhựa vàng, tạp chất và vi khuẩn, nhờ đó sẽ không gây ra tác hại khi bổ sung vào cơ thể. 

Ăn sữa chua và tinh bột nghệ vào trước bữa ăn tối, đây là cách làm ức chế cơn thèm ăn, tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, lượng thực phẩm nạp vào sẽ nạp vào sau đó và giúp giảm cân nhanh.

Phụ nữ mà không biết cách ăn sữa chua với tinh bột nghệ để giảm cân cấp tốc thì quả là thiệt thòi - Ảnh 5
Thói quen ăn sữa chua và tinh bột nghệ mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn vóc dáng săn chắc, cân đối cùng làn da căng mịn, trắng hồng - Ảnh: Internet

Nếu đang muốn giảm cân để sở hữu hình thể săn chắc, cân đối, hãy áp dụng phương pháp ăn sữa chua và tinh bột nghệ này.

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