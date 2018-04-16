Nếu không muốn da mặt nhăn nheo, sần sùi ở tuổi 25, tuyệt đối tránh xa 5 thói quen này

Mắc phải những thói quen tai hại này, bạn nên loại bỏ ngay nếu không muốn da mặt ngày càng nhăn nheo, sần sùi và sạm đen.

Ngoài việc nuôi dưỡng bằng mỹ phẩm, mặt nạ hay viên uống collagen, dưỡng chất, những thói quen hàng ngày cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình hình thành làn da mịn màng, căng mướt. Dưới đây là 5 thói quen cực kỳ có hại khiến da mặt ngày càng xuống cấp, sần sùi, thậm chí là lão hóa sớm mà bạn nên tránh xa.

Thói quen khiến da mặt sần sùi Nhai thức ăn một bên Việc nhai thức ăn một bên thường xuyên sẽ làm cơ mặt bị lệch nếu duy trì trong thời gian dài. Vì theo quy luật, cơ hoạt động càng nhiều sẽ săn chắc và có chiều hướng tăng kích thước, ngược lại bên không hoạt động nhiều sẽ trở nên chảy xệ. Điều này khiến vùng da bên ngoài phần cơ hàm ít hoạt động sẽ bị sần sùi, xuất hiện nếp nhăn. Thói quen nhai thức ăn thường xuyên trong thời gian dài sẽ làm da mặt xuất hiện nếp nhăn, sần sùi - Ảnh: Internet Ngủ sấp Suốt một đêm ngủ sấp sẽ gây ra các nếp nhăn li ti, lâu dần da mặt sẽ sần sùi vô cùng kém sắc. Hơn thế, ngủ sấp làm nước ứ động lại khiến da mặt phù nề, chảy xệ. Do đó, để làn da được bảo vệ tối ưu, hãy ngủ với tư thế nằm ngửa thoải mái. Lưu ý, gối không quá thấp hoặc quá cao, vì ngủ sai tư thế sẽ khiến cổ đau mỏi vào sáng hôm sau.

Thói quen ngủ sấp khiến da mặt sần sùi, nhăn nheo vô cùng kém sắc - Ảnh: Internet Chống cằm Thói quen chống cằm làm hình thành nếp nhăn quanh miệng, má cực kỳ nhanh chóng. Điều này khiến làn da sần sùi, mất đi độ đàn hồi và căng mịn. Do đó, loại bỏ ngay nếu bạn đang mắc phải thói quen tai hại này. Chống cằm thường xuyên khiến nếp nhăn nhanh chóng hình thành, từ đó làm da mặt sần sùi - Ảnh: Internet Không mang kính râm Sau khi đã thoa kem chống nắng, bạn thoải mái đi dưới trời nắng mà chẳng e ngại gì, đây chính là thói quen khiến da mặt nhanh chóng xuống cấp, trở nên sần sùi. Các tia của ánh nắng mặt trời vô cùng độc hại và kem chống nắng không thể bảo vệ da một cách tối ưu được. Do đó, bạn cần che chắn, đặc biệt là đeo kính râm chất lượng để chống nắng một cách tối đa. Vùng da mắt cực kỳ nhạy cảm, rất dễ sạm đen, sần sùi khi tiếp xúc nhiều với tia tử ngoại. Hãy đeo kính râm để bảo vệ vùng da quanh mắt một cách tối ưu - Ảnh: Internet Tắm nước nóng thường xuyên Tuy làm ấm cơ thể và tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn nhưng tắm với nước ấm thường xuyên không tốt cho da. Bạn chỉ nên áp dụng các phương pháp xông hơi để giảm căng thẳng định kỳ 1 lần mỗi tuần. Thói quen tắm nước nóng thường xuyên khiến lớp biểu bì mất đi độ ẩm tự nhiên, độ pH mất cân bằng khiến làn da mất đi tính đàn hồi trở nên nhăn nheo và sần sùi. Tắm nước nóng thường xuyên làm mất độ đàn hồi khiến da sần sùi, đầy nếp nhăn - Ảnh: Internet Loại bỏ ngay những thói quen trên, làn da sẽ không gặp phải vấn đề sần sùi, nhăn nheo.

Sau 25 tuổi không muốn da nhăn nheo, sần sùi, xỉn màu hãy làm điều này trước khi ngủ, là con gái bạn nên biết Ngay từ tuổi 25 nếu chưa có biện pháp chăm sóc và bảo vệ thích hợp thì nám, tàn nhang, vết chân chim, đồi mồi sẽ tìm đến bạn không sớm thì muộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-khong-muon-da-mat-nhan-nheo-san-sui-o-tuoi-25-tuyet-doi-tranh-xa-5-thoi-quen-nay-279053.html