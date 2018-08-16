Muốn làn da xỉn màu, bóng dầu trở nên trắng hồng, mịn màng trước dịp 2/9 sắp tới, hãy đắp mặt nạ này vào buổi tối

Ngoài ra, bột mì khi kết hợp với các loại nguyên liệu tự nhiên giàu vitamin khác còn giúp khôi phục lại các tế bào, ngăn ngừa lão hóa làm trẻ hóa da tuyệt vời.

Theo Boldsky, sử dụng bột mì làm mặt nạ giúp da trắng hồng rạng rỡ nhanh chóng. Ưu điểm của loại bột này là hoạt động hiệu quả trên tất cả các loại da từ nhạy cảm, khô đến dầu nhờn hoặc da hỗn hợp.

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Lấy một cái bát sạch, thêm bột mì và lượng nước vừa đủ vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Bây giờ thoa đều chúng lên vùng da chịu ảnh hưởng bởi cháy nắng, nám sạm, tàn nhang. Để yên trong khoảng 10 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.

Thực hiện biện pháp khắc phục này 2 lần mỗi ngày nếu có đủ thời gian, sau vài ngày, tình trạng da sẽ khá lên rất nhiều.

Không chỉ dưỡng trắng da mặt hiệu quả, bột mì còn giúp điều trị nám, tàn nhang và cháy nắng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng da mặt

Thành phần:

- 2-3 muỗng canh bột mì

- 1-2 muỗng canh sữa không đường

Cách thực hiện:

Trộn bột mì và sữa với nhau để tạo thành bột nhão mịn. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, để trong 10 phút. Sau đó, loại bỏ bằng cách nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn với nước bình thường.

Nếu sử dụng thường xuyên, hỗn hợp này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng.

Da mặt sẽ trắng hồng rạng rỡ sau 1 tuần sử dụng mặt nạ bột mì và sữa tươi - Ảnh: Internet

Dưỡng da dầu nhờn

Thành phần:

- 4 muỗng canh bột mì

- 3 muỗng cà phê sữa tươi (không đường)

- 1 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Trong một bát sạch, thêm bột mì, sữa và nước hoa hồng vào rồi dùng muỗng trộn đều lên.

Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt và cổ. Để yên trong 20 phút và sau đó rửa sạch trong nước lạnh.

Sử dụng gói này ít nhất 2 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

Hỗn hợp mặt nạ bột mì, sữa tươi và nước hoa hồng cấp ẩm, kiềm dầu cho làn da nhờn, nhạy cảm - Ảnh: Internet

Dưỡng da mềm mịn

Thành phần:

- 4 muỗng canh bột mì

- 2-3 muỗng canh sữa tươi

- 2 muỗng canh nước hoa hồng

- Cánh hoa hồng

- 2 muỗng cà phê mật ong

- Vỏ cam

Cách thực hiện:

Đầu tiên, đun sôi một cốc nước trong nồi. Sau đó, vò nhẹ cánh hoa hồng và vỏ cam xay nhuyễn vào. Đóng nắp và đun sôi trong vài phút rồi tắt bếp. Tiếp theo, làm ấm sữa thêm vào hỗn hợp cùng với mật ong, bột mì rồi trộn đều lên là có thể sử dụng được.

Mặt nạ bột mì, cánh hoa hồng vừa dưỡng trắng vừa tăng độ săn chắc, mềm mịn cho da mặt - Ảnh: Internet

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, nằm thư giãn cho đến khi khô. Sau đó rửa sạch với nước mát. Cuối cùng, hãy thoa lên một ít kem dưỡng ẩm.

Chăm chỉ dành ra vài chục phút vào buổi tối để áp dụng các công thức mặt nạ dưỡng trắng từ bột mì trên, bạn sẽ sở hữu làn da tươi tắn cùng nhan sắc rạng rỡ trong dịp lễ 2/9 sắp đến.