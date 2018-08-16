Muốn làn da xỉn màu, bóng dầu trở nên trắng hồng, mịn màng trước dịp 2/9 sắp tới, hãy đắp mặt nạ này vào buổi tối

Bột mì là nguyên liệu dưỡng da trắng mịn hoàn hảo vì vừa mang đến hiệu quả cao vừa rẻ tiền. Nếu muốn phục hồi nhan sắc nhanh chóng, bạn nên áp dụng ngay phương pháp này.
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Theo Boldsky, sử dụng bột mì làm mặt nạ giúp da trắng hồng rạng rỡ nhanh chóng. Ưu điểm của loại bột này là hoạt động hiệu quả trên tất cả các loại da từ nhạy cảm, khô đến dầu nhờn hoặc da hỗn hợp.
Ngoài ra, bột mì khi kết hợp với các loại nguyên liệu tự nhiên giàu vitamin khác còn giúp khôi phục lại các tế bào, ngăn ngừa lão hóa làm trẻ hóa da tuyệt vời.
Xóa mờ nám, tàn nhang
Thành phần:
- 4 muỗng canh bột mì
- Nước lọc
Cách thực hiện:
Lấy một cái bát sạch, thêm bột mì và lượng nước vừa đủ vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Bây giờ thoa đều chúng lên vùng da chịu ảnh hưởng bởi cháy nắng, nám sạm, tàn nhang. Để yên trong khoảng 10 phút và rửa sạch bằng nước lạnh.
Thực hiện biện pháp khắc phục này 2 lần mỗi ngày nếu có đủ thời gian, sau vài ngày, tình trạng da sẽ khá lên rất nhiều.
Dưỡng trắng da mặt
Thành phần:
- 2-3 muỗng canh bột mì
- 1-2 muỗng canh sữa không đường
Cách thực hiện:
Trộn bột mì và sữa với nhau để tạo thành bột nhão mịn. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, để trong 10 phút. Sau đó, loại bỏ bằng cách nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn với nước bình thường.
Nếu sử dụng thường xuyên, hỗn hợp này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng.
Dưỡng da dầu nhờn
Thành phần:
- 4 muỗng canh bột mì
- 3 muỗng cà phê sữa tươi (không đường)
- 1 muỗng canh nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Trong một bát sạch, thêm bột mì, sữa và nước hoa hồng vào rồi dùng muỗng trộn đều lên.
Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt và cổ. Để yên trong 20 phút và sau đó rửa sạch trong nước lạnh.
Sử dụng gói này ít nhất 2 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.
Dưỡng da mềm mịn
Thành phần:
- 4 muỗng canh bột mì
- 2-3 muỗng canh sữa tươi
- 2 muỗng canh nước hoa hồng
- Cánh hoa hồng
- 2 muỗng cà phê mật ong
- Vỏ cam
Cách thực hiện:
Đầu tiên, đun sôi một cốc nước trong nồi. Sau đó, vò nhẹ cánh hoa hồng và vỏ cam xay nhuyễn vào. Đóng nắp và đun sôi trong vài phút rồi tắt bếp. Tiếp theo, làm ấm sữa thêm vào hỗn hợp cùng với mật ong, bột mì rồi trộn đều lên là có thể sử dụng được.
Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, nằm thư giãn cho đến khi khô. Sau đó rửa sạch với nước mát. Cuối cùng, hãy thoa lên một ít kem dưỡng ẩm.
Chăm chỉ dành ra vài chục phút vào buổi tối để áp dụng các công thức mặt nạ dưỡng trắng từ bột mì trên, bạn sẽ sở hữu làn da tươi tắn cùng nhan sắc rạng rỡ trong dịp lễ 2/9 sắp đến.