Phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mịn hoàn mỹ, tươi trẻ 'thách thức' thời gian nhờ thực hiện 10 điều này hàng ngày

Dưới đây là 10 bí quyết chăm sóc da mỗi ngày của phụ nữ xứ sở Kim chi, bạn hãy tham khảo ngay.

Quy trình làm đẹp hàng ngày của phụ nữ Hàn Quốc rất cầu kì và kỹ lưỡng, đây chính là bí quyết giúp họ sở hữu làn da hoàn hảo mà mọi người đều ao ước.

Bước thứ hai là sử dụng chất tẩy rửa cùng với nước để loại bỏ triệt để các dư lượng như mồ hôi và bụi bẩn. Ngoài ra, họ còn tẩy tế bào chết 3 lần mỗi tuần.

Quy trình chăm sóc da Hàn Quốc bắt đầu bằng việc làm sạch sâu để loại bỏ hoàn toàn lượng tạp chất, dầu nhờn, kem chống nắng, kem trang điểm , bụi bẩn lỗ chân lông.

Mát xa da mặt

Phương pháp này kích thích các hạch bạch huyết, thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ chất thải giúp ngăn ngừa lão hóa da.

Mát xa lần lượt dọc theo đường W từ vùng trán xuống mắt, đến quanh miệng giúp ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Mát xa là bước chăm sóc da hàng ngày mà phụ nữ Hàn không bỏ qua - Ảnh: Brightside

Cấp ẩm tức thì

Nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm hoặc rửa mặt 1 phút - Ảnh: Brightside

Hãy sử dụng kem hoặc dung dịch dưỡng ẩm ngay sau khi tắm hoặc rửa mặt trước khi đi ngủ. Khi lỗ chân lông mở ra nhờ hơi nước là thời điểm tốt nhất để áp dụng các phương pháp cung cấp độ ẩm. Thời gian cụ thể là không quá 1 phút sau khi bạn lau khô da.

Sử dụng vitamin C

Vitamin C nuôi dưỡng làn da khô, xỉn màu từ trong ra ngoài. Nhờ các đặc tính chống oxy hóa, loại dưỡng chất này phục hồi, làm da trắng mịn bằng cách cải thiện sự lưu thông máu.

Axit citric hoạt động kỳ diệu trong việc loại bỏ dầu nhờn dư thừa, tẩy tế bào chết giúp làn da khỏe đẹp.

Trong quy trình chăm sóc da của mình, phụ nữ Hàn luôn bổ sung vitamin C - Ảnh: Brightside

Nhân sâm

Nhân sâm là loại thuốc hàng đầu tại Hàn Quốc vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang đến cho sức khỏe. Loại "thần dược" này cũng vô cùng tốt đối với làn da phụ nữ.

Nhân sâm hoạt động như chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ của tế bào da.

Loại nguyên liệu này cũng rất hiệu quả trong việc tăng sản xuất collagen.

Nhân sâm là phương thuốc trẻ hóa của phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh: Brightside

Bổ sung axit hyaluronic

Khi chúng ta già đi, tuyến bã nhờn hoạt động trì trệ, quá trình lão hóa tăng tốc vì giảm độ ẩm. Trong thời điểm này, axit hyaluronic là thành phần tuyệt vời giúp duy trì độ ẩm cho làn da.

Ngoài ra, nguồn dưỡng chất này giúp phục hồi làn da bị chảy xệ trở nên ngậm nước và mềm mịn.

Axit hyaluronic là bí quyết giúp làn da ngậm nước, mềm mịn, hạn chế chảy xệ - Ảnh: Brightside

Mỹ phẩm từ dịch ốc sên

Chất nhầy từ ốc sên tiết ra chứa vô số các yếu tố tuyệt vời như collagen, axit hyaluronic, vitamin và muối khoáng giúp tái tạo tế bào, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa.

Loại dịch nhầy này có khả năng ngăn chặn tác hại của gốc tự do, bình thường hóa việc sản xuất collagen và elastin. Dịch nhầy ốc sên có tác dụng chống viêm, làm dịu, điều trị kích ứng. Đồng thời, dưỡng ẩm, bảo vệ, ngăn ngừa khô da.

Dịch nhầy từ ốc sên góp phần ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

Chống nắng

Tiếp xúc với tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa sớm vì tác nhân này làm giảm sản xuất collagen trong lớp hạ bì. Da chịu tác động bởi ánh nắng suốt thời gian dài sẽ mỏng hơn và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Do đó, thoa kem chống nắng là điều bắt buộc trong quy trình làm đẹp Hàn Quốc. Phụ nữ tại quốc gia này sử dụng kem có kết cấu mỏng nhẹ, khả năng thẩm thấu tốt, không để lại bất kỳ dư lượng nào sau khi thoa lên da. Ngoài ra, kem chống nắng Hàn còn cấp ẩm và có thể được sử dụng trước khi trang điểm.

Bổ sung collagen

Collagen duy trì độ đàn hồi và làm da sáng mịn hơn. Khi thiếu collagen, làn da sẽ trở nên xù xì và bắt đầu mất đi sự săn chắc nhanh chóng. Tuổi tác càng cao, quá trình sản xuất collagen càng chậm. Đây là lý do tại sao loại chất này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chống lão hóa.

Nếu muốn duy trì làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa, collagen là điều cực kỳ quan trọng - Ảnh: Brightside

Tăng cường bổ sung peptide

Collagen rất quan trọng đôi với làn da. Loại protein này là một chuỗi liên kết peptide. Khi lượng peptide ngày càng tăng, cơ thể sẽ bắt đầu sản sinh ra collagen.

Nói cách khác, các sản phẩm chứa peptide giúp tăng sản xuất collagen.

Bổ sung peptide là cách gián tiếp cung cấp collagen phục vụ ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

Nếu mong muốn sở hữu nhan sắc tươi trẻ "bị thời gian quên lãng" của phụ nữ Hàn Quốc, bạn nhất định phải thực hiện theo quy trình chăm sóc da hàng ngày trên.