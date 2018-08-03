7 bí quyết làm đẹp cực hữu ích giúp phụ nữ văn phòng giữ dáng, duy trì làn da mềm mịn và bảo vệ sức khỏe

Ngồi làm việc thường xuyên trước máy tính, ánh đèn neon chính là thủ phạm khiến làn da sạm, xỉn màu, mất nước trở nên thô ráp, kém sắc và nhanh lão hóa. Chính vì vậy, xịt khoáng là món đồ không thể thiếu trong túi của phụ nữ văn phòng. Cứ 2 - 3 giờ đồng hồ, bạn nên cấp ẩm từ bên ngoài cho da mặt và cổ một lần, điều này sẽ duy trì được vẻ căng mịn, rạng rỡ suốt cho ngày.

Không những giúp ích cho phụ nữ văn phòng , 7 mẹo làm đẹp này còn hỗ trợ chị em rất nhiều trong cuộc sống thường ngày.

Ngoài ra, nếu không thích tinh dầu, bạn có thể đặt vài chậu cây, hoa có mùi hương tự nhiên dễ chịu thay thế.

Tinh dầu tự nhiên mang đến cảm giác dễ chịu, thư giãn, giảm căng thẳng cực kỳ hữu dụng. Do đó, phụ nữ văn phòng nên đặt vật dụng này trên bàn làm việc để xua tan mệt mỏi, uể oải vừa tốt cho nhan sắc vừa cải thiện năng lượng cơ thể.

Tinh dầu, hương hoa tự nhiên sẽ giảm căng thẳng, mệt mỏi, từ đó giúp vẻ ngoài của phụ nữ văn phòng luôn rạng rỡ - Ảnh: Internet

4. Đi lại thư giãn 1 - 2 giờ/lần

Theo nghiên cứu, ngồi tại một vị trí quá lâu mỗi ngày, kéo dài trong thời gian là thói quen cực kỳ có hại đối với sức khỏe. Việc này còn gây tích tụ mỡ thừa, chất béo tại vùng bụng, hông khiến vóc dáng của phụ nữ ngày càng mập mạp, kém thon gọn.

Để ngăn ngừa các vấn đề này, bạn nên đứng dậy đi lại hoặc đến chỗ đồng nghiệp để trò chuyện vài phút sau 1 - 2 giờ ngồi lì tại bàn làm việc.

Đừng ngồi lì một chỗ quá lâu, điều này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây đau lưng, tích tụ mỡ thừa... - Ảnh: Internet

5. Vận động tại bàn làm việc

Làm việc liên tục từ 8 - 10 giờ đồng hồ mỗi ngày khiến cơ thể căng cứng, stress, mệt mỏi. Do đó, cứ 2 - 3 tiếng hãy vận động nhẹ nhàng tại chỗ, điều này vừa giải tỏa mệt mỏi vừa giúp tinh thần tỉnh táo để tiếp tục làm việc.

Đơn giản, chỉ cần ngồi đúng tư thế với lưng, cổ và vai thẳng cũng là một cách vận động tốt. Ngoài ra, vươn vai, nâng hạ chân khoảng 10 nhịp mỗi lần cũng là động tác đơn giản, phù hợp để bạn thực hiện tại nơi làm việc.

Vận động nhẹ nhàng thường xuyên tại nơi làm việc là cách giúp cơ thể thư giãn, hạn chế tích trữ mỡ thừa tốt nhất - Ảnh: Internet

6. Uống nước detox thay nước lọc

Nước detox từ rau, củ, quả tươi mang đến tác dụng đốt cháy chất béo, tăng cường thải độc tố, cải thiện tốc độ trao đổi, chuyển hóa chất trong cơ thể. Vì vậy, phụ nữ văn phòng nên uống nước detox thay nước lọc khoảng 3 - 4 ngày trong tuần.

Thêm vài lát trái cây tươi vào nước lọc, để yên khoảng 30 phút là bạn đã có ngay bình nước detox hỗ trợ giảm cân, thải độc tố hữu hiệu - Ảnh: Internet

7. Ăn đúng giờ

Nên nhớ rằng, duy trì thói quen ăn uống không đúng giờ sẽ khiến cơ thể ngày một tăng cân, trở nên mập mạp. Đối với phụ nữ văn phòng, thói quen này càng không tốt vì sẽ làm rối loạn thời khóa biểu làm việc, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Chính vì vậy, hãy ăn đúng giờ, đặc biệt, không nên ăn tại bàn làm việc.

Nên ăn đúng giờ để bảo vệ sức khỏe, vóc dáng - Ảnh: Internet

Phụ nữ văn phòng nên tuyệt đối tuân thủ theo 7 bí quyết làm đẹp trên để duy trì vóc dáng, làn da lẫn sức khỏe.