Chuyên gia tiết lộ 5 bí mật giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt tựa thủy tinh như phụ nữ Hàn Quốc

Phụ nữ Hàn Quốc luôn luôn bắt đầu các quy trình làm đẹp bằng bước làm sạch với một loại tẩy rửa dạng dầu. Các sản phẩm này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc loại bỏ hoàn toàn tạp chất, tuy nhiên không làm tổn hại làn da, đặc biệt an toàn với da nhạy cảm.

Dưới đây là 5 bí quyết chăm sóc giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trở thành chuẩn mực của cả châu Á. Làn da đạt chuẩn phải hội tụ đủ các yếu tố như khỏe mạnh, mềm mịn, luôn ẩm mướt và không có bất cứ tì vết nào.

Đây là bí quyết chăm sóc da mà tất cả các chuyên gia đều khuyến khích phụ nữ thực hiện.

Ngoài ra, họ còn kết hợp xoa bóp mặt mỗi lần rửa để loại bỏ bụi bẩn triệt để giúp làn da tươi mát, mềm mại và không còn sót bất kỳ tạp chất nào.

Tẩy da chết rất quan trọng đối với phụ nữ Hàn trong quá trình nuôi dưỡng làn da không tì vết. Bước làm đẹp này cải thiện sức khỏe da, đồng thời tăng cường sản sinh tế bào mới giúp mặt luôn mềm mịn, săn chắc.

Tẩy tế bào chết thường xuyên là cách chăm sóc giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da đẹp không tì vết - Ảnh: Internet

Phụ nữ Hàn Quốc luôn tẩy tế bào chết bằng các sản phẩm có nguồn tự nhiên hoặc các nguyên liệu tự nhiên tinh khiết, đây là lý do tại sao họ sở hữu làn da mịn màng và mềm mại như em bé.

3. Đắp mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy là món mỹ phẩm dưỡng da thông dụng mà mọi phụ nữ Hàn đều sử dụng mỗi ngày. Mặt nạ giấy tại quốc gia này thường được ngâm trong dung dịch chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, các hỗn hợp chủ yếu cấp ẩm, đặc biệt là huyết thanh.

Sử dụng loại sản phẩm này vừa mang đến làn da trắng mịn, mềm mại vừa tiết kiệm thời gian và công sức.

Dường như ngày nào phụ nữ Hàn Quốc cũng đắp mặt nạ giấy, đây cũng là bí quyết làm đẹp bạn nên áp dụng - Ảnh: Internet

4. Dùng kem mắt

Đối với phụ nữ Hàn, vùng da xung quanh mắt phải được chăm sóc bởi các sản phẩm riêng. Họ cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho đôi mắt vì vùng da này rất dễ bị sạm, thâm xỉn.

Người Hàn thường dùng các sản phẩm tự nhiên mà chứa bất kỳ loại hóa chất nào, đặc biệt tránh xa mùi hương và chất bảo quản.

Đôi mắt là vùng da dễ tổn thương nhất, do đó, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh: Internet

5. Luôn luôn dùng kem chống nắng

Phụ nữ Hàn Quốc không bao giờ ra ngoài khi chưa thoa kem chống nắng và trang điểm. Ánh nắng mặt trời chứa vô số tác nhân có hại như tia UV, nhiệt lượng làm phân hủy collage trong lớp biểu bì, phá hủy độ đàn hồi làm làn da nhăn nheo, đẩy nhanh lão hóa. Hiểu được điều này, sử dụng các biện pháp chống nắng là điều bắt buộc mỗi buổi sáng của phụ nữ Hàn.

Phụ nữ Hàn Quốc thường sử dụng kem chống nắng trước khi trang điểm mỗi buổi sáng - Ảnh: Internet

Ngoài các bí quyết trên, phụ nữ Hàn Quốc có quy trình chăm sóc da gồm nhiều bước với từng dòng sản phẩm chuyên sâu riêng biệt. Tuy nhiên, sau đây là 4 bước cơ bản nhất cho hai buổi sáng và tối.

Bước 1: Làm sạch với sữa rửa mặt. Điều này giúp tẩy tối đa lượng bụi bẩn, mồ hôi tích trữ sau khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nếu có makeup, bạn cần tẩy trang trước bước này.

Bước 2: Cấp ẩm, cân bằng lượng nước trên da bằng toner hoặc nước hoa hồng.

Bước 3: Để cấu trúc da bền vừng, mềm mịn, bạn cần thoa thêm kem dưỡng sau bước toner.

Bước 4: Nếu vào buổi tối, bạn nên thoa kem đặc trị vấn đề về da đang mắc phải. Ngược lại, nên sử dụng kem chống nắng vào ban ngày.