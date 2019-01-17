Miệt mài trang điểm cả ngày nhưng bạn vẫn không xinh đẹp hơn, có thể là do 6 lỗi cơ bản này

Điển hình là 6 lỗi cơ bản sau đây, chúng khiến công sức trang điểm của bạn trở thành công cốc.

Trang điểm là cách tăng cường vẻ đẹp cho phụ nữ dường như tức thời. Tuy nhiên, đây là một hình thức nghệ thuật cần có độ chính xác và một số quy tắc nhất định. Chính vì vậy mà nếu làm sai, dù đã trang điểm cẩn thận, bạn sẽ không thể trông xinh đẹp hơn.

Nhiều phụ nữ mắc sai lầm khi trang điểm trên da khô mà không dưỡng ẩm cẩn thận. Để lớp trang điểm mềm mịn hơn, bước đầu tiên là tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần, sau đó là thoa kem dưỡng ẩm.

Phụ nữ sở hữu làn da khô nên thoa kem dưỡng ẩm, thậm chí là một lớp kem lót trước khi trang điểm. Toner cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho những người sở hữu làn da khô.

Cuối cùng, da khô không phù hợp với phấn bột, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên sử dụng các sản phẩm dạng kem hoặc nước.

Lớp trang điểm cần mềm mịn, tránh tình trạng khô ráp, bong tróc mất thẩm mỹ - Ảnh: Internet

2. Sử dụng son kem khi môi khô

Nếu đôi môi bị bong ra sau khi thoa son thời gian dài, bạn đang sử dụng thỏi son kem không giữ ẩm. Giống như với khuôn mặt, bạn nên tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm cho môi mỗi tuần một lần.

Điều tốt nhất bạn có thể làm là thêm một lớp lót môi trước khi tô son. Kem lót sẽ không làm mất tác dụng của son nhưng lại giữ cho môi ẩm mịn, mềm mại hơn.

Với đôi môi khô, hãy sử dụng son dưỡng thay vì son kem - Ảnh: Internet

3. Không thay đổi kem nền theo tuổi tác

Khi già đi, độ đàn hồi của làn da cũng thay đổi hẳn. Khuôn mặt sẽ rủ xuống và các nếp nhăn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau. Điều này buộc bạn phải thay đổi lọ kem nền đã sử dụng khi còn trẻ.

Thay đổi mỹ phẩm dưỡng và trang điểm dựa trên nhu cầu của làn da là điều tối quan trọng. Ở độ tuổi sau 30, tốt hơn hết là bạn nên sử dụng phấn nền dạng lỏng vì chúng sẽ giữ cho làn da ngậm nước.

Ở mỗi độ tuổi, làn da sẽ có độ đàn hồi khác nhau, do đó, hãy thay đổi kem nền phù hợp - Ảnh: Internet

4. Không trang điểm cho phần cổ

Khi trang điểm, nhiều phụ nữ quên thoa kem nền cho phần cổ. Thói quen xấu này tạo ra cái nhìn khó coi vì sự khác biệt rõ ràng giữa 2 tông màu da. Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là đánh kem nền, phấn phủ cho cả phần cổ.

Đây là tác hại của việc không trang điểm cho phần cổ - Ảnh: Internet

5. Không làm sạch cọ trang điểm

Nếu cho rằng việc vệ sinh cọ trang điểm không phải là điều đáng lo ngại, bạn nên suy nghĩ lại. Dụng cụ trang điểm bẩn sẽ làm lây lan vi khuẩn có hại gây kích ứng da, hình thành mụn trứng cá.

Chính vì vậy, bạn nên rửa bàn chải mỗi tuần một lần để chúng luôn sạch sẽ, cũng như kéo dài thời gian sử dụng.

Cọ trang điểm tiếp xúc trực tiếp với mặt, do đó, hãy vệ sinh chúng thường xuyên để bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

6. Đặt mỹ phẩm trang điểm trong phòng tắm

Nhiều sản phẩm làm đẹp chứa dầu và sáp tự nhiên có thể bị phá hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này có nghĩa là bạn nên đặt một số loại mỹ phẩm như kem mắt, nước hoa, sơn móng tay, mặt nạ, bút kẻ mắt và son môi trong tủ lạnh để lưu trữ.

Hơn nữa, phòng tắm ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, lây lan vào mỹ phẩm. Cuối cùng chúng sẽ tiếp xúc với da và gây ra nhiều tác hại.

Không nên đặt mỹ phẩm trong phòng tắm vì đây là môi trường lí tưởng để vi khuẩn sinh sôi - Ảnh: Brightside

Hãy tránh xa 6 lỗi cơ bản trên trong quá trình trang điểm trên, bạn sẽ luôn xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy và tỏa sáng.