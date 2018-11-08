14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng

Brightside đã thống kê 14 lỗi trang điểm phổ biến nhất mà phụ nữ thường mắc phải, từ đó vô tình làm hỏng nhan sắc dù đã makeup cẩn thận.
Để vẻ ngoài trông hoàn hảo nhất có thể, hãy tránh 14 lỗi quen thuộc sau đây trong quá trình trang điểm.
1. Trang điểm bột trên da khô
2. Son mờ trên môi khô
3. Không thay đổi kem nền theo độ tuổi
4. Chuốt mascara quá nhiều
5. Không trang điểm da cổ
6. Kiểm tra nền tảng sai cách
7. Không thay đổi nền tảng theo thời tiết
8. Sử dụng quá nhiều keo dán mi giả
9. Không bao giờ làm sạch cọ trang điểm
10. Để mỹ phẩm trang điểm trong phòng tắm
11. Đánh khối thất bại
12. Không bấm mi trước khi dùng mascara
13. Không thoa kem chống nắng trước makeup
14. Kẻ lông mày quá đậm
Trang điểm là để đẹp hơn, do đó, bạn hãy tránh xa những lỗi sơ đẳng trên trong quá trình makeup.
Với những lỗi trang điểm này nhan sắc của các sao có long lanh thế nào cũng chẳng thể vừa mắt nổi.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/14-loi-trang-diem-phu-nu-thuong-xuyen-mac-phai-khien-cang-co-gang-makeup-nhan-sac-cang-xuong-cap-tram-trong-303254.html