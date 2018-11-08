14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng

Trang điểm 08/11/2018 10:19

Brightside đã thống kê 14 lỗi trang điểm phổ biến nhất mà phụ nữ thường mắc phải, từ đó vô tình làm hỏng nhan sắc dù đã makeup cẩn thận.

Để vẻ ngoài trông hoàn hảo nhất có thể, hãy tránh 14 lỗi quen thuộc sau đây trong quá trình trang điểm.

1. Trang điểm bột trên da khô

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 1

Nhiều phụ nữ mắc sai lầm khi trang điểm cho da khô làm lớp nền bong tróc rất mất thẩm mỹ. Nếu sở hữu làn da này, bạn phải cấp ẩm thật tốt, đồng thời sử dụng các sản phẩm trang điểm dạng lỏng chứa độ ẩm. Phụ nữ có làn da cực kỳ khô nên thoa kem dưỡng ẩm, toner và kem lót trước khi trang điểm. Cuối cùng, không nên dùng trang điểm dạng bột - Ảnh: Brightside

2. Son mờ trên môi khô

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 2

Nếu đôi môi bị bong, bạn đang sử dụng son mà không giữ ẩm trước. Giống như khuôn mặt, bạn nên tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm tốt trước khi tô son lên môi. Điều tốt nhất bạn có thể làm là thêm một lớp son dưỡng trước khi đặt son môi - Ảnh: Brightside

3. Không thay đổi kem nền theo độ tuổi

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 3

Khi già đi, nhiều thứ sẽ thay đổi bao gồm cả độ đàn hồi của da. Khuôn mặt bắt đầu chảy xệ, liên kết tế bào kém chặt chẽ và nếp nhăn cũng xuất hiện ở các khu vực khác nhau. Điều này có nghĩa là kem nền đã sử dụng khi còn trẻ có thể làm nổi bật những khuyết điểm này thay vì che giấu chúng. Do đó, hãy thay đổi kem nền phù thuộc với độ tuổi - Ảnh: Brightside

4. Chuốt mascara quá nhiều

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 4

Thói quen xấu này cần tránh tuyệt đối. Chuốt mascara quá nhiều sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, thói quen này làm lông mi trở nên quá tải khiến đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi - Ảnh: Brightside

5. Không trang điểm da cổ

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 5

Khi trang điểm, nhiều phụ nữ quên luôn vùng da cổ. Thói quen xấu này tạo ra một cái nhìn khó coi vì sự khác biệt rõ ràng giữa hai vùng da. Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là trang điểm luôn cho chiếc cổ. Vùng này không cần quá cầu kì, một chút kem nền và phấn phủ là hoàn hảo ngay - Ảnh: Brightside

6. Kiểm tra nền tảng sai cách

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 6

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là kiểm tra tông màu mỹ phẩm trang điểm trên da tay. Bàn tay không có cùng sắc tố da với khuôn mặt, do đó sẽ cho ra kết quả sai. Bạn nên kiểm tra mỹ phẩm trên đường xương hàm. Đối với màu sắc son, bạn nên thử ngay trên môi - Ảnh: Brightside

7. Không thay đổi nền tảng theo thời tiết

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 7

Cũng giống như cách bạn chọn quần áo theo thời tiết, bạn nên thay đổi màu nền theo nhiệt độ bên ngoài. Có 9 trong 10 người sở hữu làn da dễ sạm đen vào mùa hè do ánh nắng. Nền tảng mà họ đã sử dụng trong mùa đông có thể sẽ rất nhạt nếu dùng vào mùa hè. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi để trông tự nhiên nhất có thể - Ảnh: Brightside

8. Sử dụng quá nhiều keo dán mi giả 

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 8

Khi dán lông mi giả, hãy sử dụng đúng lượng keo và không lạm dụng. Những gì bạn cần làm là đặt một lượng nhỏ keo lên mi giả, để khô trong 40 giây - Ảnh: Brightside

9. Không bao giờ làm sạch cọ trang điểm

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 9

Nếu nghĩ rằng làm sạch bàn chải không phải là điều quan trọng, bạn nên suy nghĩ lại. Cọ trang điểm bẩn sẽ làm lây lan vi khuẩn có hại gây kích ứng da, mụn trứng cá. Bạn nên rửa chúng 1 lần/tuần. Hãy nhớ rằng cọ trang điểm tiếp xúc trực tiếp với da, nên chúng cần sạch sẽ nhất có thể - Ảnh: Brightside

10. Để mỹ phẩm trang điểm trong phòng tắm

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 10

Nhiều sản phẩm làm đẹp chứa dầu tự nhiên và sáp có thể bị phá hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này có nghĩa rằng bạn nên lưu trữ kem mắt, nước hoa, sơn móng tay, mặt nạ, bút kẻ mắt và son môi trong ngăn lạnh. Bằng cách này, sắc tố của chúng sẽ không bị mốc sau một thời gian, chúng sẽ tươi hơn mỗi khi bạn sử dụng - Ảnh: Brightside

11. Đánh khối thất bại

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 11

Nếu bạn không cảm thấy chắc chắn về kỹ thuật đánh khối của chính mình, bạn nên tránh hoàn toàn công đoạn này để không làm cho quá trình trang điểm phản tác dụng - Ảnh: Brightside

12. Không bấm mi trước khi dùng mascara

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 12

Trước hết, bạn không nên uốn cong lông mi sau khi chuốt mascara, điều này có thể dẫn đến gãy, rụng. Thay vào đó, bạn nên dùng kẹp bấm cố định mỗi bên mi khoảng 15 giây, sau đó áp dụng mascara - Ảnh: Brightside

13. Không thoa kem chống nắng trước makeup

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 13

Hầu hết phụ nữ không nhận ra độ độc hại của tia UV và không thoa kem chống nắng trước khi trang điểm. Tiến sĩ Bruce Katz khuyên mọi người nên sử dụng loại kem chống nắng vật lý (không hóa học) trước khi makeup khoảng 20 phút để bảo vệ làn da một cách tốt nhất - Ảnh: Brightside

14. Kẻ lông mày quá đậm

14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh 14

Kẻ lông mày với màu tương tự mái tóc là sai lầm mà nhiều phụ nữ vẫn thực hiện. Sử dụng chì kẻ mày quá đậm sẽ làm cho khuôn mặt trông già dặn và dữ dằn. Thay vào đó, trước tiên hãy chải suông lông mày. Sau đó, dùng cọ mỏng để chuốt lông mày bằng bột để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh: Brightside

Trang điểm là để đẹp hơn, do đó, bạn hãy tránh xa những lỗi sơ đẳng trên trong quá trình makeup. 

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