14 lỗi trang điểm phụ nữ thường xuyên mắc phải khiến càng cố gắng makeup, nhan sắc càng xuống cấp trầm trọng

Nhiều sản phẩm làm đẹp chứa dầu tự nhiên và sáp có thể bị phá hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này có nghĩa rằng bạn nên lưu trữ kem mắt, nước hoa, sơn móng tay, mặt nạ, bút kẻ mắt và son môi trong ngăn lạnh. Bằng cách này, sắc tố của chúng sẽ không bị mốc sau một thời gian, chúng sẽ tươi hơn mỗi khi bạn sử dụng - Ảnh: Brightside