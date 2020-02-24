Mách bạn bí quyết ăn gì tốt cho da mặt: đơn giản mà vô cùng hiệu quả!

Đừng để ước mơ mãi chỉ là những điều viển vông xa vời! Bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da sáng khỏe, hồng hào tự nhiên chỉ với việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và khẩu phần ăn hàng ngày. Vậy ăn gì tốt cho da mặt ?

Một làn da sáng khỏe, hồng hào tự nhiên luôn là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế, đây lại là một hành trình vô cùng gian nan và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Không khó để nhận ra khi 90% những bức ảnh trên mạng xã hội đều có sự trợ giúp của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh: da sáng một chút, mịn màng màng một chút và hồng hào một chút.

Khi được hỏi về bí quyết ăn uống đẹp da mỗi ngày của nhiều người nổi tiếng, bơ luôn là câu trả lời chiếm tỉ lệ cao nhất. Nếu bạn cần thêm một lý do để yêu hơn những trái bơ chín mọng, thì đó chính là tác dụng giúp duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da và ngăn ngừa tình trạng da mất độ ẩm, nhờ vào chất béo không bão hòa đơn lành mạnh cùng lượng vitamin E dồi dào bên trong mỗi trái bơ.

Bông cải xanh

Một trong những loại rau rất cần có trong chế độ dinh dưỡng giảm cân và làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đây là loại rau không được yêu thích, nhưng một sự thật không thể chối cãi đó chính là lượng vitamin C có trong bông cải xanh giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và elastin; từ đó cải thiện tình trạng lão hóa sớm, làm mờ những nếp nhăn mới, trả lại cho da vẻ trẻ trung, mịn màng. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa nhiều vitamin A và E, chất chống oxy hóa ngăn chặn các gốc tự do gây hại.

Nhân sâm

Ăn gì đẹp da chống lão hóa? - Ảnh minh họa: Internet

Nhân sâm không chỉ được biết đến như “thần dược” với sức khỏe mà còn là một bí quyết, một loại thức ăn làm đẹp da mặt đến từ xứ sở kim chi. Còn gì tuyệt hơn khi vừa được nhâm nhi một tách trà làm từ rễ cây nhân sâm lại vừa có tác dụng làm đẹp da! Các thành phần saponin có trong nhân sâm sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, làm da căng hồng và tươi sáng. Bên cạnh đó, nhân sâm có tác dụng phục hồi làn da hư tổn, làm mờ vết thâm và tái tạo tế bào da mới.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là một loại trái cây mà bạn không nên bỏ qua nếu muốn da đẹp và sáng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là một loại trái cây ngon khi ăn trực tiếp, quả mâm xôi có thể chế biến thành những món sinh tố, vừa giải nhiệt lại vừa cung cấp rất nhiều khoáng chất và vitamin cho cơ thể. Ngoài ra, quả mâm xôi còn có công dụng trị mụn “thần thánh”. Bạn có thể dùng nó làm thức uống hàng ngày cũng như xay nhuyễn để làm mặt nạ. Nếu bạn đang thắc mắc ăn gì tốt cho da mặt thì bạn đã có câu trả lời rồi đấy!

Rượu vang đỏ

Phụ nữ nên uống rượu vang mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và làn da - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì đẹp da chống lão hóa, có lẽ là một trong những câu hỏi khiến phụ nữ phải đau đầu. Tuy nhiên bí quyết lại nằm ở một loại đồ uống có cồn. Rượu vang đỏ không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn cải thiện độ sáng của làn da. Loại thức uống này chứa nhiều loại vitamin, muối khoáng cùng các chất khác có lợi cho làn da, đặc biệt ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, 1 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất tốt cho phụ nữ!

Hạt óc chó

Bạn có thể chế biến sữa óc chó để dùng thay cho các loại sữa bò, rất tốt cho sức khỏe và da bị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Không thể ngờ trong hạt óc chó nhỏ bé lại chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, omega-3 cùng rất nhiều chất chống oxy hóa. Nhờ đó, làn da bạn ngày càng sáng khỏe từ bên trong, thậm chí đẩy lùi cả những dấu hiệu của lão hóa.

Có nhiều cách chế biến quả óc chó để làm thức ăn, nhưng tốt nhất vẫn là ăn trực tiếp (một bữa ăn vặt lý tưởng gồm 8–10 quả óc chó) hoặc chế biến thành sữa óc chó thay cho sữa bò và các sản phẩm từ sữa.

Hạt đậu nành

Da căng mịn hơn nhờ sữa đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Giống như các sản phẩm làm từ đậu nành, hạt đậu nành tươi chứa isoflavone, một loại phytoestrogen có khả năng làm đầy da. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những phụ nữ tiêu thụ 40mg loại hạt này mỗi ngày và làn da đã được cải thiện độ đàn hồi, căng mịn hơn chỉ sau 12 tuần.

Chocolate đen

Không phải loại chocolate nào cũng gây béo phì như bạn tưởng. Tin tốt là: chocolate đen (loại nguyên chất không có sữa hay các loại hạt, nho khô…) không hề khiến cơ thể tăng cân hoặc là kẻ thù của làn da. Trái lại, nó chứa rất nhiều magiê, một loại chất giúp giảm stress, kích thích sản sinh hai loại hormone quan trọng là serotonin và progesterone, đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa viêm da, mụn trứng cá và rối loạn nội tiết.

Không chỉ hạn chế ung thư, béo phì, chocolate đen còn có tác dụng giảm mụn cho da - Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, chocolate đen còn chứa rất nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và thúc đẩy sản sinh collagen trên da, làm sáng và hồng hào cho làn da.

Cá hồi

Ăn uống đẹp da mỗi ngày với cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Theo rất nhiều nghiên cứu, cá hồi là một trong những loại thức ăn làm đẹp da mặt. Cách nhanh nhất để làn da trở nên khỏe và đẹp hơn là đảm bảo cho da được dưỡng ẩm tốt. Song ngồi phòng lạnh quá lâu hoặc không khí ngoài trời khô có thể hút hết hơi ẩm trên da. Để bù lại lượng nước đã mất và tăng độ đàn hồi cho da, bạn hãy thêm cá hồi vào chế độ ăn hàng ngày.

Cá hồi chứa axit béo omega-3 và omega-6 có lợi cho sức khỏe, giúp nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài.

Quả lựu

Không phải ngẫu nhiên khi lựu được tặng cho danh xưng “thần dược” trong việc làm đẹp. Loại quả này rất giàu vitamin A, C và E cũng như các chất chống oxy hóa. Nước ép quả lựu giúp giảm căng thẳng và giảm nếp nhăn.

Ăn gì đẹp da chống lão hóa? - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy bắt đầu ngày mới với một ly nước ép lựu. Buổi tối khi đã hoàn toàn thư thái, hãy thư giãn bằng cách đắp mặt nạ lựu, bằng cách ép nước lựu, thấm vào bông và đắp lên da. Chỉ sau vài tuần, làn da bạn sẽ căng mọng và sáng dần lên.

Dầu ô liu

Dầu ô liu có thể dùng để tẩy trang hoặc dưỡng ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là một trong những loại dầu thực vật đã được khoa học chứng minh rằng rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dầu ô liu lại được biết đến với nhiều công dụng dưỡng da của chị em. Loại dầu này chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và đặc biệt là các loại vitamin A, D, E, K giúp ngăn ngừa lão hóa, cho da vẻ trẻ trung, rạng rỡ. Bạn có thể dùng ô liu để nấu ăn, trộn salad hoặc tẩy trang, dưỡng ẩm cho da.

Các loại đậu

Ăn đậu, đẹp da, bạn có biết? - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đậu nành đã giới thiệu ở trên, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng… là các loại đậu chứa nguồn kẽm dồi dào, rất tốt cho làn da mụn. Thường xuyên ăn các loại đậu, bạn sẽ không còn bị những nốt mụn “đe dọa”, làn da nhờ thế cũng sáng dần lên.

Trái cây họ cam quýt

Những loại trái cây giàu vitamin C tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cam, bưởi, chanh, quýt là nguyên liệu thường thấy trong rất nhiều sản phẩm làm đẹp; bên cạnh đó khoa học cũng đã chứng minh các loại trái cây họ cam quýt có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống. Vitamin C có trong các loại quả này thúc đẩy quá trình sản sinh collagen để chống lão hóa, khiến da trở nên hồng hào và sáng mịn.

Trà xanh

Uống trà xanh mỗi ngày cải thiện làn da, đẩy lùi lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà xanh mỗi ngày là phương pháp ăn uống đẹp da mỗi ngày của rất nhiều chị em phụ nữ. Nghiên cứu chứng minh uống 2–6 tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da. Khi trời nóng, trà xanh sẽ giải phóng catechin – một loại chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm và chống ung thư, có thể giúp tăng lưu lượng máu đến da, khiến da khỏe mạnh. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa có trong trà xanh sẽ giảm dần công dụng khi trà nguội. Vì thế, bạn nên uống khi nó còn nóng.

Khoai lang

Khoai lang là thức ăn làm đẹp da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Giống như các loại trái cây họ cam quýt, khoai lang giàu chất xơ và vitamin C, giúp đẩy lùi nếp nhăn cũng như ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Một nghiên cứu gần đây tại Hoa Kỳ đã chỉ ra những người nạp đủ 4 miligam C mỗi ngày trong 3 năm đã giảm đến 11% sự xuất hiện của nếp nhăn.

Ngoài ra, hàm lượng beta-carotene cao của khoai lang còn cần thiết cho sự duy trì vẻ trẻ trung, tươi sáng của làn da.

Quả việt quất

Việt quất là loại quả làm đẹp da đến từ thiên nhiên không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Quả việt quất thường được dùng để làm đẹp da mặt một cách tự nhiên vì nó chứa nhiều acid salicylic – một loại axit có tác dụng phục hồi và tái tạo cho làn da. Bên cạnh đó, loại quả này còn giàu vitamin C, selen, kẽm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, trị mụn và làm căng da hiệu quả.

Làn da đẹp là sự phản ánh của một cơ thể đang khỏe mạnh và đầy sức sống. Mong rằng với bài viết trên đây, bạn đã có thể biết ăn gì tốt cho da mặt. Bằng cách ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, làn da của bạn sẽ có những thay đổi tích cực hơn. Tuy nhiên, ngoài chế độ dinh dưỡng, cần phải vệ sinh da sạch sẽ, ngủ đủ giấc, ra trời nắng phải đội mũ nón rộng vành và thường xuyên vận động luyện tập thể thao.