Các loại lăn khử mùi trên thị trường hiện nay thường chứa rất nhiều hóa chất gây hại cho làn da và có thể gây ung thư vú. Do đó, để đảm bảo an toàn cho làn da và sức khỏe , hãy tham khảo các công thức làm lăn khử mùi từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây.

- 3 muỗng canh dầu dừa

- 5 – 6 giọt tinh dầu hoa hồng (hoặc một loại tinh dầu khác)

Cách thực hiện:

Cho dầu dừa vào nồi rồi làm nóng ở nhiệt độ vừa phải khoảng 1 phút. Tiếp theo, thêm tinh dầu hoa hồng và bột baking soda vào rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đặc quánh thì tắt bếp. Sau đó, cho hỗn hợp đã nguội vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời.

Cách sử dụng:

Vào buổi sáng, bạn hãy thoa một lớp hỗn hợp khử mùi này lên vùng da dưới cánh tay. Ngoài ra, nếu kiên trì áp dụng phương pháp này trong vòng 2 tuần, vùng nách sẽ trở nên trắng mịn bất ngờ.

Công thức 2:

Nguyên liệu cần có:

- 4 muỗng canh bột bắp

- 2 muỗng canh baking soda

- 6 viên vitamin E

- 20 giọt tinh dầu hoa oải hương (có thể chọn loại tinh dầu khác để thay thế)

Cách thực hiện:

Trộn đều baking soda và bột bắp vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, trích dịch vitamin E và thêm tinh dầu hoa oải hương vào bát rồi khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp bảo quản ở nơi khô ráo khoảng 1 đến 2 ngày thì mang ra sử dụng.

Cách sử dụng:

Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay vào hai buổi sáng và tối để khử sạch mùi hôi cũng như đánh bay lớp da thâm sạm trong thời gian nhanh nhất.

*Lưu ý:

- Tránh thoa các hỗn hợp khử mùi trên vào lúc cơ thể đang toát nhiều mồ hôi để tránh tình trạng lỗ chân lông bị tắc nghẽn gây viêm da, viên nang lông.

- Chỉ nên thoa lăn khử mùi tối đa 3 lần mỗi ngày.