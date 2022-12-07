Loại củ giá mềm như cho, công dụng lợi hại vô cùng, chăm chỉ dùng da tối màu cũng phải sáng bật tông

Chăm sóc da 07/12/2022 07:49

Hãy nghĩ về một ngày ở ngoài trời trong cái nóng và độ ẩm, giữa sự ô nhiễm nghiêm trọng, làn da của bạn sẽ cảm thấy thế nào sau đó? Ít nhất là khủng khiếp và dày vò. Đó là mức độ tồi tệ của môi trường và tác hại của ánh nắng mặt trời trong vài năm qua. Mùa gió mùa sắp tới sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn do không khí ngột ngạt. Đây là lý do tại sao chăm sóc da là không thể thương lượng và không thể bỏ qua trong thời đại ngày nay.

Điều bắt buộc là phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc da được tuyển chọn cho loại da của bạn và giải quyết các mối quan tâm nổi bật nhất.

Tương tự như vậy, nhiều thanh thiếu niên và thanh niên phải vật lộn với những lo lắng tương tự do da dầu gây ra. Lối sống hiện đại ít vận động, thói quen ăn uống không điều độ và các yếu tố nội tiết tố và di truyền là một số lý do chính dẫn đến các vấn đề về chăm sóc da.

Loại củ giá mềm như cho, công dụng lợi hại vô cùng, chăm chỉ dùng da tối màu cũng phải sáng bật tông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người trẻ tuổi đang gặp nhiều mụn trứng cá, kết cấu, dầu và mụn trứng cá hay còn gọi là mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Mặc dù có nhiều hoạt chất giúp bạn giải quyết vấn đề này, nhưng các nguyên liệu truyền thống và tự nhiên có "phép thuật" riêng. Chúng ta hãy thử đặt cược vào nghệ, nguyên liệu chính trong nhà bếp giúp làm sống động thức ăn của bạn và cũng có tác dụng tương tự đối với làn da của chúng ta.

Bạn đã từng thấy nhiều người tìm đến nghệ để chữa vết cắt và vết thương, làm sáng da bằng cách chuẩn bị mặt nạ hoặc tẩy tế bào chết và thậm chí thêm nó vào sữa khi ai đó không khỏe. Chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, chất curcumin và vitamin B, C, E và K, nghệ là giải pháp cho hầu hết các vấn đề về da dầu của bạn, nếu không muốn nói là tất cả. Củ nghệ cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm giúp ngăn ngừa mụn trứng cá cũng như làm dịu bất kỳ cơn bùng phát nào hiện tại.

Loại củ giá mềm như cho, công dụng lợi hại vô cùng, chăm chỉ dùng da tối màu cũng phải sáng bật tông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ và các sản phẩm từ nghệ có chiết xuất curcumin liều cao để làm sáng, thanh lọc và làm sạch sâu cho da với một công thức dịu nhẹ. Các công thức đã được thử nghiệm và chiết xuất từ nghệ hoạt động tốt để làm sáng và mờ thâm da. Sữa rửa mặt phù hợp nhất cho da nhờn, dễ nổi mụn nhưng sẽ hoạt động tốt trên mọi loại da. Việc làm sạch nhẹ nhàng giúp loại bỏ bụi bẩn, cặn bã và dầu thừa, từ đó kiểm soát mụn trứng cá và giảm mụn đầu đen.

Loại củ giá mềm như cho, công dụng lợi hại vô cùng, chăm chỉ dùng da tối màu cũng phải sáng bật tông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phần tốt nhất là sản phẩm thuần chay chiết xuất nghệ là không độc hại và không chứa hóa chất độc hại. Vì vậy, cho dù bạn 16 hay 35 tuổi, tinh chất nghệ cũng sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời cho làn da của bạn.

Theo Femina

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