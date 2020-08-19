Lỗ chân lông ngày một to, da lão hóa cực nhanh vì thường xuyên mắc phải những lỗi sai trầm trọng này khi tẩy tế bào chết

Chăm sóc da 19/08/2020 05:45

Bước tẩy tế bào chết là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp kích thích tái tạo da, tăng sinh collagen… để cải thiện cũng như ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa.

Nếu bạn muốn sở hữu làn da luôn căng mịn, tươi sáng như thuở đôi mươi thì không thể bỏ qua bước tẩy tế bào chết. Bước làm sạch da căn bản này giúp giải phóng lỗ chân lông, tạo điều kiện để làn da dễ hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare.

Thế nhưng, bạn có đang tẩy da chết đúng cách? Nếu mắc phải những sai lầm dưới đây, làn da của bạn sẽ ngày một sần sùi, xỉn màu và lão hóa.

Tẩy da chết vật lý quá mạnh tay

Đây là thói quen nhiều người mắc phải khi tấy da chết vật lý. Việc kỳ cọ làn da một cách thô bạo không hề giúp da sạch hơn mà ngược lại còn khiến da bị tổn thương nghiêm trọng. Về lâu dài, làn da của bạn có thể bị kích ứng, nổi mụn và mất dần lớp bảo vệ.

Chính vì vậy, nếu bạn đang kết thân với sản phẩm tẩy da chết dạng hạt thì nên tránh mát xa da quá mạnh.

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Đối với sản phẩm tẩy da chết vật lý, bạn chỉ nên mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trên da - Ảnh: Internet

Tẩy da chết quá thường xuyên

Việc tẩy tế bào chết vô cùng quan trọng nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần phải thực hiện chúng mỗi ngày. Theo các chuyên gia da liễu, tẩy da chết quá thường xuyên chính là một trong những sai lầm lớn nhất khiến da nhanh lão hóa. Nguyên nhân là do lớp màng bảo vệ da bị tổn thương, khiến da dễ bị kích ứng, chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Tốt nhất bạn chỉ nên tẩy da chết 1-2 lần mỗi tuần.

Không dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết

Làn da sau khi được làm sạch thường bị khô do mất nước. Việc bạn cần làm sau khi tẩy da chết chính là cung cấp độ ẩm cho da. Thói quen này sẽ giúp da luôn được căng mịn và hồng hào.

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Da thiếu độ ẩm sẽ bị giãn nở lỗ chân lông, bong tróc và xấu dần đi - Ảnh: Internet

Lựa chọn sản phẩm tẩy da chết không phù hợp

Tùy theo từng loại da mà bạn có thể lựa chọn tẩy da chết hóa học hay vật lý. Việc lựa chọn sản phẩm tẩy da chết không phù hợp có thể khiến làn da phải đối mặt với nhiều vấn đề. Tốt nhất, bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về loại da của mình và chọn sản phẩm thích hợp nhất.

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