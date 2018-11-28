Lấy vỏ chanh ngâm dầu ô liu theo cách này rồi thoa mỗi tối, da mặt trắng hồng, trong trẻo như em bé sau 1 tuần

Chăm sóc da 28/11/2018 16:03

Trong bài viết này, Boldsky sẽ hướng dẫn bạn công thức từ vỏ chanh và dầu ô liu để chăm sóc, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ.

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp dưỡng da dễ dàng và rẻ tiền? Hãy xem xét các công thức từ vỏ trái cây sau đây của Boldsky. Chúng có tác dụng nuôi dưỡng làn da trắng hồng, mềm mịn rất hiệu quả.

Vỏ chanh ngâm dầu ô liu

Vỏ chanh và dầu ô liu mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với làn da mà không ai có thể bàn cãi. Trong khi vỏ chanh tăng cường sức khỏe cho làn da thì dầu ô liu cấp độ ẩm, giữ cho da mềm mại, không khô ráp.

Thành phần cần có:

- Vỏ chanh

- Dầu ô liu hoặc dầu dừa

- Muối

Cách thực hiện:

Rửa sạch những quả chanh đã chuẩn bị rồi dùng dao tách lấy vỏ của chúng. Thái chúng thành từng sợi mỏng cho vào chiếc lọ thủy tinh. Tiếp đó, đổ dầu ô liu vào đến khi ngập lượng vỏ, đóng chặt nắp và bảo quản nơi khô thoáng khoảng 1 - 2 tuần. Sau đó, lọc lấy vỏ chanh và sử dụng dung dịch còn lại như mặt nạ.

Lấy vỏ chanh ngâm dầu ô liu theo cách này rồi thoa mỗi tối, da mặt trắng hồng, trong trẻo như em bé sau 1 tuần - Ảnh 1
Hỗn hợp vỏ chanh ngâm dầu ô liu có khả năng dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thoa dung dịch vỏ chanh ngâm dầu ô liu lên khuôn mặt sạch sẽ, giữ yên trong 15 - 20 phút. Sau đó, dùng tay mát xa theo chuyển động tròn thêm vài phút rồi rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ bột vỏ cam

Vỏ cam giàu kháng khuẩn, chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C có khả năng tăng cường sức đề kháng, cũng như ngăn ngừa lão hóa da.

Thành phần cần có:

- 2 muỗng cà phê bột vỏ cam

- 2 muỗng cà phê sữa chua

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Thêm bột vỏ cam, sữa chua, mật ong thô vào chiếc bát rồi trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Rửa mặt thật kỹ bằng nước lạnh, sau đó, thoa đều chúng lên bề mặt da, giữ yên trong 20 - 30 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát.

Lấy vỏ chanh ngâm dầu ô liu theo cách này rồi thoa mỗi tối, da mặt trắng hồng, trong trẻo như em bé sau 1 tuần - Ảnh 2
Hỗn hợp mặt nạ dưỡng da trắng mịn từ bột vỏ cam, sữa chua và mật ong - Ảnh: Internet

Mặt nạ vỏ chuối

Vỏ chuối giàu dưỡng chất, vitamin cũng hàm lượng lớn kháng khuẩn, chống viêm rất tốt cho quá trình dưỡng trắng, đồng thời điều trị mụn trên da mặt.

Thành phần cần có:

- 1 chiếc vỏ chuối

- 1 muỗng canh bột yến mạch

- 3 muỗng canh đường cát

Cách thực hiện:

Tất cả những gì bạn cần làm là thêm vỏ chuối, bột yến mạch và đường vào máy xay nhuyễn đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn mịn. Thoa đều chúng lên khuôn mặt sạch sẽ khoảng 10 - 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Ngoài ra, bạn có thể lấy vỏ chuối mát xa trực tiếp lên khuôn mặt nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị. Riêng nguyên liệu này cũng mang đến rất nhiều tác dụng dưỡng da.

Lấy vỏ chanh ngâm dầu ô liu theo cách này rồi thoa mỗi tối, da mặt trắng hồng, trong trẻo như em bé sau 1 tuần - Ảnh 3
Vỏ chuối là một trong những loại nguyên liệu tự nhiên có tác dụng dưỡng da tuyệt vội - Ảnh: Internet

Áp dụng một trong những công thức làm đẹp từ vỏ trái cây trên, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, trắng mịn mà không phải tốn kém quá nhiều chi phí.

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