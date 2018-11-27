Đắp loại mặt nạ này 20 phút, mụn đầu đen sẽ tự chui lên giúp da mướt mịn, trắng hồng khiến ai sờ cũng thích

Để điều trị dứt điểm vấn đề về da này, bạn không chỉ áp dụng các liệu pháp điều trị mà còn cần có quy trình làm sạch khuôn mặt thật kỹ lưỡng và đúng cách.

Mụn đầu đen là nhược điểm mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Chúng có thể trông giống như bụi bẩn dính vào da, nhưng thực tế còn nhiều hơn vậy. Mụn đầu đen xuất hiện bởi quá trình oxy hóa xảy ra khi các lỗ chân lông bị tắc vì bụi bẩn, bã nhờn, mồ hôi.

Nhẹ nhàng thoa lòng trắng trứng lên khuôn mặt trong 2 phút hoặc cho đến khi chúng khô. Lúc này, thoa thêm một lớp lòng trắng trứng nữa, giữ trong vòng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Dưới đây là các phương pháp xóa sạch mụn đầu đen trên da mặt từ Brightside mà bạn có thể tham khảo và thực hiện ngay tại nhà.

Lòng trắng trứng giúp thắt chặt các lỗ chân lông, loại bỏ bất kỳ hạt bụi bẩn nào giúp làn da mịn màng, ngăn ngừa mụn đầu đen quay trở lại.

Mật ong và quế

Trộn đều nửa muỗng cà phê bột quế với 1 muỗng cà phê mật ong rồi thoa lên da mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong khoảng 3 phút.

Trong khi quế hoạt động như chất khử trùng thì mật ong giúp loại sạch bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông.

Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là công đoạn cần thiết để loại bỏ cặn bã, thông thoáng lỗ chân lông và lấy đi lượng nhân mụn đầu đen - Ảnh: Brightside

Chanh, sữa chua, mật ong và muối

Tạo ra hỗn hợp sánh mịn bằng cách trộn đều 1 muỗng cà phê nước chanh với 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh sữa chua và một ít mật ong. Thoa chúng bằng chuyển động tròn trên các khu vực bị mụn đầu đen. Tiếp tục cọ xát trong khoảng 3 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm.

Sữa tươi và hạt nhục đậu khấu

Trộn đều 1 muỗng canh sữa tươi với bột hạt nhục đậu khấu để thu được hỗn hợp sền sệt. Thoa chúng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng cọ xát để loại bỏ tất cả cặn bã chôn sâu trong lỗ chân lông. Tiếp tục mát xa trong 3 phút, rửa sạch bằng nước ấm.

Baking soda

Baking soda có sẵn trong hầu hết các căn bếp. Để làm hỗn hợp tẩy da chết này, bạn cần thêm baking soda vào nước theo tỉ lệ 1:2 rồi trộn đều. Nhẹ nhàng thoa chúng lên vùng xuất hiện mụn đầu đen, chà theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Baking soda là một chất tẩy rửa tự nhiên có khả năng loại sạch tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông vượt trội.

Phương pháp điều trị hóa học

Nếu chọn lựa các dòng sản phẩm đúng đắn, mụn đầu đen sẽ nhanh chóng được xóa sạch - Ảnh: Brightside

Kem chứa retinol

Những loại kem giàu vitamin A giúp tăng cường sự phát triển của da và ngăn ngừa sự tích tụ dầu trong lỗ chân lông. Những điều này không chỉ có tác dụng điều trị mụn mà còn nuôi dưỡng làn da. Bạn nên sử dụng các loại kem này 2 - 3 lần mỗi tuần.

Miếng lột mụn đầu đen

Một trong những phương pháp dễ nhất để loại bỏ mụn đầu đen là sử dụng các dải dán. Chúng chứa dung dịch siêu dính khô khi tiếp xúc với khuôn mặt, sau khi bóc ra khỏi da sẽ kéo theo những nhân mụn đầu đen "cứng đầu". Tuy nhiên, ngay sau khi áp dụng cách này, bạn cần có phương pháp ngăn ngừa để mụn không quay trở lại.

Gel chứa axit salicylic

Thoa một lớp gel mỏng lên vùng da bị ảnh hưởng, để khô trong 30 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Axit salicylic hòa tan nhanh trong da. Loại chất này làm sạch dầu và chất bẩn, cho bạn làn da không có mụn đầu đen.

Chắc chắn một điều rằng nếu kiên trì áp dụng 3 phương pháp đơn giản này, đám mụn đầu đen "cứng đầu" đến mấy cũng bị điều trị tận gốc giúp làn da thêm tươi sáng, không tì vết.