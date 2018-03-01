Làm trắng da nhanh chóng trong 5 ngày nhờ dùng tỏi băm ngâm với 3 thứ này

Tỏi là nguyên liệu giàu chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng ngăn ngừa, điệu trị mụn, viêm da cực kỳ hữu hiệu. Lượng axit amin, khoáng chất trong loại củ này hỗ trợ tăng cường tái tạo tế bào, tăng tuần hoàn máu và cải thiện sắc tố giúp da bật tông trắng mịn nhanh chóng.

Không chỉ tốt cho sức khỏe , tỏi còn là loại nguyên liệu có khả năng làm trắng da nhanh chóng, có thể chỉ trong 5 ngày. Dưới đây là 3 công thức dưỡng da nhờ tỏi bạn có thể áp dụng tại nhà.

- 500gr tỏi

- 500ml rượu nếp

Cách thực hiện:

Tỏi sau khi mua về bóc vỏ, rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo nước. Tiếp đó, xếp tỏi vào lọ thủy tinh, đổ rượu đã chuẩn bị vào, lắc đều và đậy kín nắp. Đặt lọ tỏi ngâm rượu nếp này ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời khoảng 10 - 15 ngày là có thể sử dụng.

Để dễ sử dụng, bạn có thể băm nhuyễn tỏi trước khi ngâm cùng với rượu.

Làm trắng da nhanh chóng trong 5 ngày nhờ tỏi ngâm rượu - Ảnh: Internet

Cách sử dụng hỗn hợp này khá đơn giản, sau khi rửa sạch da mặt, bạn lấy dung dịch rượu tỏi này thoa đều lên, thư giãn đến khi mặt khô thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Công thức 2: Tỏi ngâm mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 500gr tỏi

- 500ml mật ong

Cách thực hiện:

Tỏi sau khi đã bóc vỏ và rửa sạch thì mang băm nhuyễn cho vào lọ thủy tinh cùng mật ong. Đậy kín nắp lọ, đặt nơi khô thoáng trong vòng 15 - 20 ngày là có thể mang ra sử dụng.

Với hỗn hợp tỏi mật ong này, bạn nên ăn 1 muỗng canh mỗi ngày hoặc pha với nước nóng để uống trước khi đi ngủ mỗi tối.

Làm trắng da nhanh chóng trong 5 ngày nhờ tỏi ngâm mật ong - Ảnh: Internet

Công thức 3: Tỏi và nước muối sinh lý

Nguyên liệu cần có:

- 2 củ tỏi

- 2 muỗng canh nước muối sinh lý

Cách thực hiện:

Bóc sạch vỏ rồi mang tỏi đi ép lấy nước cốt cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm nước muối sinh lý vào, khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Sau đó, rửa sạch da mặt với nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 - 3 phút, thư giãn đến khi da mặt khô thì vệ sinh lại.

Mặt nạ làm trắng da nhanh chóng trong 5 ngày nhờ tỏi và nước muối sinh lý - Ảnh: Internet

Với 3 cách làm trắng da mặt nhanh chóng nhờ tỏi trên, bạn sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn chỉ trong vòng 5 - 10 ngày tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng da.