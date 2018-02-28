Muốn trẻ trung, xinh đẹp đi chơi ngày 8/3, học ngay 9 bước làm trắng da tự nhiên này

Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, bạn đun sôi 2 lít nước cùng 1 muỗng canh muối biển và vài giọt tinh dầu sau đó bắt đầu xông hơi da mặt. Đây là cách đào thải độc tố, cặn bã và làm lớp da chết bong tróc hữu hiệu.

Ngày 8/3 sắp đến, nhanh tay tút lại nhan sắc với 9 bước làm trắng da tự nhiên dưới đây.

Bạn trộn đều mật ong và muối biển theo tỉ lệ 1:1 vào chiếc bát nhỏ. Thoa đều hỗn hợp lên da, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ từ trán xuống cằm rồi ngược lại, thực hiện khoảng 5 - 7 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Sau khi đã xông hơi, lấy khăn bông lớn ngâm trong nước nóng, vắt khô rồi phủ lên khắp mặt. Giữ yên khoảng 2 - 3 phút rồi lấy ra, dùng bông tẩy trang lau khô, nhân mụn cám, mụn đầu đen li ti trên bề mặt da sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

Tẩy tế bào chết sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế tối đa việc nổi mụn, viêm da. Đồng thời, bước làm đẹp này giúp tăng cường tái tạo tế bào mới khiến da trắng mịn, căng mướt nhanh chóng.

Tẩy tế bào chết là 1 trong 9 bước làm trắng da tự nhiên ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Bước 4: Đắp mặt nạ tái tạo da

Để làn da trắng hồng tự nhiên nhanh chóng, bạn cần bổ sung dưỡng chất có khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới thông qua việc đắp mặt nạ. Đây còn là cách ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho làn da hữu hiệu.

Bạn nên kết hợp Vitamin E và bột nghệ để làm mặt nạ. Việc thực hiện rất đơn giản, trộn đều 2 muỗng canh tinh bột nghệ với 1 muỗng canh mật ong. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Bước 5: Xịt khoáng

Trong ngày, bạn nên xịt khoáng để cấp ẩm cho da khoảng 3 - 5 lần. Đặc biệt, đối với người phải hoạt động nhiều ngoài trời, ngồi trước màn hình máy tình nhiều giờ đồng hồ, xịt khoáng là bước làm đẹp không thể thiếu. Vì xịt khoáng sẽ duy trì độ ẩm, cân bằng độ pH giúp làn da luôn mịn màng và trắng hồng tự nhiên.

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm ngoài thị trường hoặc tự làm xịt khoáng từ nước gạo tại nhà. Đầu tiên, vo sạch khoảng 200gr gạo rồi cho vào nồi, đun sôi cùng 500ml nước lọc. Đun khoảng 10 phút thì lọc lấy phần nước cho vào bình xịt, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng mỗi ngày.

Xịt khoáng cũng là bước làm trắng da mặt tự nhiên bạn nên áp dụng - Ảnh: Internet

Bước 6: Kem dưỡng ẩm

Trước khi đi ngủ khoảng 60 phút, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm lên da. Vì thời điểm này là lúc da tăng cường hấp thu dưỡng chất phục vụ quá trình trao đổi, chuyển hóa và tái tạo tế bào.

Bước 7: Mát xa da mặt

Sau khi thoa kem dưỡng ẩm, bạn dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 3 - 5 phút. Sau đó, giữ cho da mặt khô tự nhiên mà không cần rửa mặt lại với nước.

Bước 8: Uống nước ấm

Ngoài việc dưỡng da từ bên ngoài, bổ sung dưỡng chất từ bên trong cũng vô cùng quan trọng. Để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, bạn hãy uống 1 ly nước mật ong ấm mỗi tối trước khi đi ngủ 45 phút.

Uống nước mật ong là 1 trong 9 bước làm trắng da tự nhiên bạn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Bước 9: Đắp mặt nạ ngủ

Trước khi đi ngủ, bạn nên đắp mặt nạ ban đêm cho da. Dưỡng chất sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong làm tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa, tái tạo tế bào mới và đào thải độc tố, đồng thời làm da trắng hồng tự nhiên nhanh chóng. Bạn có thể mua mặt nạ chuyên dụng ngoài thị trường hoặc dùng gel nha đam để thay thế.

Với 9 bước làm trắng da tự nhiên trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc lung linh, xinh xắn trong dịp 8/3 tới.