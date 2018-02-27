Ngày 8/3 sắp đến, dùng Vitamin E theo cách này để làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày

Vitamin E là loại dưỡng chất mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da. Không chỉ là nguồn cấp ẩm dồi dào, sử dụng loại vitamin này thường xuyên còn tăng sắc tố làm trắng da một cách tự nhiên.

Để sở hữu làn da căng mịn, rạng rỡ một cách dễ dàng, hãy tham khảo ngay các cách dùng Vitamin E làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày dưới đây.

Vitamin E thẩm thấu vào sâu bên trong giúp da tăng cường trao đổi chất, sản sinh tế bào mới làm trắng da cực kỳ nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Vitamin E ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, ngăn ngừa tình trạng nám, tàn nhang, đốm nâu và sạm đen xuất hiện trên da.

Vitamin E là một lựa chọn tuyệt vời để làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày - Ảnh: Internet

Cách làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày

*Mát xa mặt bằng Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E thoa đều lên khắp da mặt. Đặt ngón tay trỏ và giữa sát nhau rồi bắt đầu mát xa. Dùng đầu ngón ấn nhẹ và xoa theo chuyển động tròn từ trán xuống dưới cằm. Thực hiện liên tục đến khi lớp mặt nạ Vitamin E khô thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Mát xa sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường tái tạo tế bào mới làm da trắng hồng rạng rỡ nhanh chóng, thậm chí chỉ trong 3 ngày.

Mát xa mặt bằng Vitamin E là một trong những cách làm trắng da nhanh nhất chỉ trong 3 ngày - Ảnh: Internet

*Đắp mặt nạ Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trích Vitamin E và cho nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt bằng nước ấm rồi thoa đều mặt nạ Vitamin E vừa thực hiện lên, nằm thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại.

Ngoài chanh, bạn có thể kết hợp Vitamin E với dầu ô liu, dầu dừa, nha đam, mật ong... để làm mặt nạ dưỡng trắng da tại nhà.

Cách làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày bằng Vitamin E và chanh - Ảnh: Internet

*Mặt nạ giấy ban đêm từ Vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- Vài chiếc mặt nạ giấy

- 1 vỉ Vitamin E

- 300ml nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Xếp các mặt nạ giấy đã chuẩn bị vào lọ thủy tinh. Kế đó, đổ nước hoa hồng và trích thêm Vitamin E vào, đậy kín nắp, lắc đều. Giữ lọ mặt nạ giấy này trong ngăn mát tủ lạnh sau khoảng 1 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bạn lấy 1 miếng mặt nạ và đắp lên da trong vòng 30 phút rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ giấy từ Vitamin E và nước hoa hồng vừa dưỡng trắng da nhanh chóng vừa làm se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Với các cách dùng Vitamin E làm trắng da trên, bạn sẽ sở hữu làn da đáng mơ ước cực kỳ nhanh chóng mà không cần đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào.