Học ngay 6 cách chữa nám bằng lá tía tô siêu hiệu quả từ chuyên gia

Trước khi tìm hiểu những cách trị nám tàn nhang bằng lá tía tô, chúng ta cần nắm được công dụng của lá tía tô trong việc trị nám.

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp chữa nám da hiệu quả bằng nguyên liệu thiên nhiên tại nhà. Một trong số đó, phải kể đến cách chữa nám bằng lá tía tô . Đây là cách được nhiều chị em áp dụng thành công, tiết kiệm, an toàn.

Theo Đông y, hàm lượng tinh dầu dồi dào trong tía tô có khả năng tiêu đờm, trừ ho, giải cảm, giảm triệu chứng đau đầu, sổ mũi và cả đại tiện bí. Khi các hợp chất này thẩm thấu vào biểu bì da, sẽ tăng kích thích sản sinh tế bào mới, lấp đầy lớp da sạm đen, nám, tàn nhang trước đó, giúp da sáng mịn và đều màu. Ưu điểm của trị nám bằng lá tía tô có độ an toàn cao, dễ thực hiện và chi phí rẻ.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, tía tô sở hữu lượng Vitamin A, C và hàng loạt các khoáng chất: Canxi, sắt, kẽm, 40% tinh dầu và phần lớn là acid béo chưa bão hòa.

2. Cách trị nám bằng lá tía tô như thế nào?

Có thể thấy, lá tía tô không đơn thuần là loại rau dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Mà còn có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp và chăm sóc da. Đặc biệt, các cách trị nám bằng lá tía tô tại nhà được rất nhiều người áp dụng thành công.

Lá tía tô không đơn thuần là loại rau dùng trong các bữa ăn hàng ngày, mà còn có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp và chăm sóc da

Sau đây là tổng hợp các cách làm được nhiều người đánh giá là mang lại kết quả trị thâm nám, làm đẹp da.

+ Trị nám da bằng mặt nạ lá tía tô nguyên chất

Mặt nạ tía tô cung cấp hàm lượng cao vitamin và khoáng chất. Đây là những chất cần thiết, sẽ mang đến làn da khỏe mạnh và sáng mịn hơn trông thấy.

Đồng thời, mặt nạ tía tô còn thẩm thấu vào da, giải phóng nước, mồ hôi ứ đọng tại lỗ chân lông. Làn da thông thoáng, giảm mụn rõ rệt.

Đặc biệt, thường xuyên đắp mặt nạ lá tía tô còn giúp loại bỏ các hắc sắc tố melanin có hại trên da, cải thiện đốm nám, tàn nhang hiệu quả.

Mặt nạ tía tô cung cấp hàm lượng cao vitamin và khoáng chất

Cách tiến hành:

Có thể dùng nguyên liệu lá tía tô tươi hoặc bột tía tô đều được.

+ Đắp mặt nạ bằng nước lá tía tô tươi:

Bước 1: Chọn 1 nắm lá tía tô tươi

Bước 2: Rửa thật sạch, giã nát lấy nước

Bước 3: Thoa đều nước lá tía tô lên mặt. Thư giãn trong 15 – 20 phút

Bước 4: Rửa mặt lại thật sạch và thực hiện các bước chăm sóc da thông thường.

Mặt nạ tía tô mật ong trị thâm nám làm trắng da

Bước 1: Chuẩn bị 1 nắm lá tía tô và mật ong nguyên chất

Bước 2: Xay nhuyễn lá tía tô. Cho 2 – 3 thìa mật ong vào trộn cùng.

Bước 3: Dùng mặt nạ thu được để thoa đều lên da và thư giãn trong 15 phút.

Bước 4: Rửa lại mặt bằng nước sạch.

Đắp mặt nạ bằng nước lá tía tô tươi

+ Xông hơi bằng lá tía tô và chanh

Trong lá tía tô chứa lượng lớn tinh dầu aldehyd, limonene mang đến hiệu quả trị nám, làm đẹp da. Đun sôi tía tô, các tinh chất này sẽ bốc hơi, thấm vào da. Từ đó, loại bỏ hiệu quả độc tố trên da và trị thâm nám hiệu quả.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị 1 mớ tía tô, 1 quả chanh, nước sạch, khăn.

Bước 2: Rửa sạch tía tô. Cho vào đun cùng 500ml nước và chanh thái mỏng

Bước 3: Đổ phần nước lá tía tô đã được đun sôi này vào bát tô. Tiến hành xông mặt. Lưu ý cách miệng bát khoảng 30 cm.

Bước 4: Sau 15 phút xông, lau sạch da.

Bước 5: Đợi 10 phút cho các lỗ chân lông se khít, rửa lại bằng nước mát.

Các tinh chất sẽ bốc hơi, thấm vào da, từ đó, loại bỏ hiệu quả độc tố trên da và trị thâm nám hiệu quả

* Lưu ý khi thực hiện:

- Tránh xông quá nhiều. Mỗi tuần chỉ nên áp dụng 1 – 2 lần.

- Không xông khi buồn ngủ.

- Dùng lá tía tô xông hơi trị nám sau 1 – 2 tháng sẽ thấy kết quả rõ rệt.

+ Trị nám bằng lá tía tô xay sinh tố

Uống nước lá tía tô cũng là cách trị nám tàn nhang từ sâu bên trong và chăm sóc, làm đẹp da hiệu quả.

Cách tiến hành:

Bước 1: Đem ngâm 100g lá tía tô với muối để sát khuẩn. Rửa lại thật sạch với nước.

Bước 2: Cho lá tía tô vào xay nhuyễn cùng 1 chút nước lọc

Bước 3: Chắt lấy nước cốt tía tô, bỏ xác lá và uống nước này.

Trị tàn nhang bằng lá tía tô xay sinh tố

* Lưu ý khi áp dụng

- Mỗi ngày chỉ nên uống 1 cốc nước tía tô.

- Để đạt kết quả tốt nhất, cần kiên trì thực hiện trong khoảng 1 – 2 tháng.

- Để dễ uống hơn, bạn có thể cho thêm 1 chút đường vào nước lá tía tô.

+ Trà lá tía tô chữa thâm nám hiệu quả

Pha trà lá tía tô, uống đều đặn cũng là cách giúp làm trắng da, trị nám và tăng cường sức khỏe.

Trà lá tía tô

Các bước tiến hành:

Bước 1: Đem ngâm lá tía tô với muối rồi rửa sạch lại với nước thường

Bước 2: Phơi hoặc sao khô lá tía tô. Sau đó đem cho vào hộp bảo quản.

Bước 3: Cho 1 lượng lá vừa đủ cho vào ấm rồi đổ nước nóng vào

Bước 4: Sau 5 phút, trà ngấm thì đem đổ ra cốc và thưởng thức.

* Một số lưu ý khi thực hiện

- Có thể dùng trà tía tô mỗi ngày

- Để đạt hiệu quả như mong muốn cần kiên trì thực hiện.

+ Massage tía tô với chanh và mật ong

Dùng chung lá tía tô với chanh và mật ong sẽ tăng hiệu quả trị nám của tía tô. Có công dụng mát xa tẩy da chết, mờ thâm nám. Lượng Acid citric trong chanh sẽ giúp làm sáng da tự nhiên.

Đồng thời, lượng vitamin trong chanh, mật ong và tía tô còn là cách kích thích tăng sinh collagen nuôi dưỡng và tái tạo da.

Kết hợp tía tô với chanh và mật ong

Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị 100g tía tô, 2 thìa cốt chanh, 1 thìa mật ong

Bước 2: Xay tía tô rồi lọc lấy nước, bỏ xác lá.

Bước 3: Trộn đều nước này với chanh và mật ong.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp tạo dược này lên da. Kết hợp massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ.

Bước 4: Thư giãn trong chừng 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

+ Kết hợp lá tía tô và tỏi chữa trị nám

Tỏi chứa nhiều vitamin nhóm B và vitamin E cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da và ngăn chặn sự lão hóa, chống ánh nắng mặt trời.

Kết hợp tỏi cùng với lá tía tô sẽ tạo nên loại mặt nạ trị nám hiệu quả. Không chỉ vậy, còn giúp làn da khỏe đẹp, trắng sáng mịn màng.

Kết hợp tỏi cùng với lá tía tô sẽ tạo nên loại mặt nạ trị nám hiệu quả

Các bước tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị 100g lá tía tô, 1 củ tỏi

Bước 2: Lá tía tô đem rửa sạch, cắt nhỏ. Bóc bỏ vỏ tỏi.

Bước 3: Cho lá tía tô và tỏi vào máy xay rồi xay nhuyễn. Chắt lấy nước cốt.

Bước 4: Dùng hỗn hợp thu được để thoa lên mặt. Kết hợp massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da.

Bước 5: Sau khoảng 10 phút, rửa sạch mặt với nước ấm.

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* Lưu ý khi áp dụng

- Đắp mặt nạ lá tía tô, tỏi 3 lần/ tuần

- Kiên trì thực hiện liên tục trong 1 – 2 tháng sẽ thấy hiệu quả đáng kể

- Đối với làn da bị khô, bạn có thể cho thêm một chút mật ong để cấp ẩm cho da

3. Những lưu ý khi trị nám bằng lá tía tô

Trị nám bằng lá tía tô chỉ hiệu quả với các vết nám mới hình thành

- Phương pháp này chỉ mang đến hiệu quả với các vết nám mới hình thành

- Chỉ phát huy hiệu quả trị nám khi thực hiện trong thời gian dài

- Phụ nữ có thai nên cẩn trọng khi dùng tía tô

Nám – tàn nhang gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính thẩm mỹ. Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chữa nám bằng lá tía tô siêu hiệu quả tại nhà. Hi vọng chị em sẽ áp dụng hiệu quả và sớm tạm biệt nỗi ám ảnh nám da.