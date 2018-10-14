Hóa ra phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mướt và bóng mịn tựa thủy tinh nhờ quy trình chăm sóc hàng ngày này

Chăm sóc da 14/10/2018 09:20

Quy trình chăm sóc hàng ngày bao gồm 10 bước vô cùng cầu kỳ và kỹ lưỡng là bí quyết giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da mướt mịn, hồng hào như em bé.

Làn da chuẩn Hàn Quốc luôn là niềm ao ước của nhiều phụ nữ trên thế giới. Để sở hữu được làn da hoàn hảo, phái đẹp tại đất nước này đã áp dụng quy trình chăm sóc da hàng ngày bao gồm 10 bước độc đáo, cầu kỳ.

Chúng hoạt động giống như "ma thuật" và làm làn da trắng hồng, mượt mà, săn chắc hơn trong thời gian ngắn. Tất cả những gì bạn phải làm là kiên nhẫn áp dụng theo chế độ chăm sóc da này.

Bước 1: Bắt đầu với sữa rửa mặt 

Điều đầu tiên, loại bỏ trang điểm trên da. Chọn một chất tẩy rửa dạng dầu, thoa lên khắp da mặt và cổ. Sau đó, xoa bóp nhẹ nhàng, cuối cùng làm sạch bằng nước ấm. Quá trình này làm tan chảy các mảnh vụn trên khuôn mặt, làm cho da sạch sẽ và tươi mới. 

Hóa ra phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mướt và bóng mịn tựa thủy tinh nhờ quy trình chăm sóc hàng ngày này - Ảnh 1
Để bắt đầu mọi quy trình chăm sóc da, bạn cần làm sạch, tẩy trang kỹ lưỡng - Ảnh: Internet

Bước 2: Sữa rửa mặt 

Sau khi làm sạch bằng dầu, vẫn còn một số tác nhân xấu trên mặt và để loại bỏ hoàn toàn chúng, bạn cần một chất tẩy rửa dựa trên nước, đó là sữa rửa mặt.

Làm ướt làn da, thoa sữa rửa mặt lên và xoa bóp nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước. Sau đó, làn da sẽ sạch sẽ mà không có một chút bụi bẩn nào. Chất tẩy rửa dựa trên nước loại bỏ tất cả các cặn bã còn lại trên da.

Bước 3: Tẩy tế bào chết 

Bạn cần phải loại bỏ lớp tế bào chết trên cùng để làn da sáng mịn hơn. Công đoạn này còn giúp các sản phẩm chăm sóc da hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Tẩy tế bào chết làm sạch lỗ chân lông và làm cho làn da mượt mà, rạng rỡ, không xuất hiện mụn hay nhược điểm.

Hóa ra phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mướt và bóng mịn tựa thủy tinh nhờ quy trình chăm sóc hàng ngày này - Ảnh 2
Tẩy tế bào chết giúp làm sạch làn da một cách triệt để - Ảnh: Internet

Bước 4: Toner 

Toner làm mới da, cân bằng lại độ ẩm sau 3 công đoạn làm sạch. Điều này tạo điều kiện cho da hấp thụ các sản phẩm tiếp theo. Toner cũng cân bằng độ pH, độ ẩm, đồng thời loại bỏ vi khuẩn, bịu bẩn.

Thoa toner lên mặt bằng đầu ngón tay hoặc tăm bông. Mát xa theo chuyển động khoảng 2 phút là hoàn thành.

Bước 5: Sử dụng tinh chất

Đây là hỗn hợp huyết thanh có đặc tính chữa lành các tổn thương trên da. Bước này còn giúp dưỡng ẩm và làm trẻ hóa làn da. Sau khi sử dụng 2 chất tẩy rửa, bước này sẽ cấp thêm chút độ ẩm để phục hồi làn da. 

Bước 6: Phương pháp điều trị 

Phương pháp điều trị này nhắm vào các khu vực có vấn đề về da như mụn trứng cá, nếp nhăn, lỗ chân lông lớn và da xỉn màu. Các sản phẩm đặt trị sẽ giải quyết những vấn đề xấu và phục hồi làn da nhanh chóng.

Bước 7: Mặt nạ 

Mặt nạ nuôi dưỡng và nuông chiều làn da với những nguyên liệu tốt nhất, cung cấp cho bạn cảm giác thiền định và thư thái. Chọn loại mặt nạ có thành phần phù hợp với nhu cầu và loại da của bạn, đắp chúng khoảng 20 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Hóa ra phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mướt và bóng mịn tựa thủy tinh nhờ quy trình chăm sóc hàng ngày này - Ảnh 3
Mặt nạ cần thiết để chăm sóc làn da tại nhà - Ảnh: Internet

Bước 8: Thoa kem mắt 

Bước tiếp theo là chăm sóc vùng da quanh mắt. Vùng da này rất tinh tế, do đó, cần sự chăm sóc riêng biệt. Kem mắt là lựa chọn hoàn hảo vì chúng xử lý các quầng thâm và làm mịn da hữu hiệu.

Kem dưỡng mắt bảo vệ, làm ẩm vùng da quanh mắt, điều này giúp làm sáng da, tạo vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Bước 9: Làm ẩm da 

Kem dưỡng ẩm sẽ niêm phong độ ẩm làm cho làn da trở nên dẻo dai và mềm mại.

Hãy chắc chắn rằng bạn chọn kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da và sử dụng chúng thường xuyên. Tốt nhất, sử dụng loại kem này mỗi ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào ban đêm. Bạn chỉ cần cho một ít kem dưỡng ẩm lên tay, sau đó bắt đầu xoa bóp lên da, vỗ nhẹ vài lần là hoàn thành.

Bước 10: Bảo vệ da với kem chống nắng

Kem chống nắng có SPF là điều bắt buộc cần thực hiện mỗi ngày, đặc biệt là nếu bạn hoạt động ngoài trời nhiều. Loại mỹ phẩm này ngăn ngừa lão hóa sớm và bảo vệ bạn khỏi ung thư da.

Kem chống nắng che chắn làn da khỏi các tia UV có hại, ngăn ngừa tình trạng rám nắng, nám da và các đốm đen.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày vào buổi sáng trước khi đi ra ngoài và chắc chắn rằng đó là sản phẩm cuối cùng mà bạn sử dụng trên da để tránh làm loãng các loại mỹ phẩm trước đó, cũng như không làm suy yếu chỉ số SPF.

Hóa ra phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da trắng mướt và bóng mịn tựa thủy tinh nhờ quy trình chăm sóc hàng ngày này - Ảnh 4
Chăm sóc kỹ lưỡng giúp phụ nữ Hàn sở hữu làn da thủy tinh, mềm mịn, hồng hào - Ảnh: Internet

Với 10 bước chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày này, phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da mướt mịn, láng bóng và hồng hào như em bé dù sống ở khu vực có thời tiết khắc nghiệt.

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