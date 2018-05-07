Dưỡng trắng da với công thức từ nước dừa tươi tiện lợi

Ngoài công dụng làm trắng da mặt, nước dừa tươi còn chứa omega-3 và vitamin C có tác dụng cân bằng da, se khít lỗ chân lông, tẩy da chết và làm mờ các vết thâm mụn, các vùng da không đều màu. Không chỉ vậy, dừa tươi còn là một nguồn cung cấp khoáng chất dồi dào như magiê, kali và các axit amin cấp ẩm cho da luôn căng bóng.

Không đơn giản là thức uống giải khát mùa hè, nước dừa tươi trong dưỡng da là một loại “nước thần” làm sáng da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Chất chống oxy hóa và cytokinin có trong nước dừa có khả năng thúc đẩy sản sinh tế bào collagen trên da, ngừa lão hóa.

Thật ngạc nhiên với những lợi ích mà nước dừa tươi đem lại cho làn da vì số tiền chi trả quá ít mà kết quả nhận được đối với chu trình dưỡng da là toàn diện và hiệu quả tối đa. Do đó, hãy tham khảo những cách dưỡng da bằng nước dừa tươi trong bài viết này để biết tận dụng hết cỡ những lợi ích mà nước dừa đem lại cho làn da.

Lấy nước dừa rửa mặt làm sáng da

Thường xuyên rửa mặt với nước dừa tươi không chỉ làm sáng da mà còn lấy sạch mụn trên da, cả những nốt mụn đầu đen “bướng bỉnh” nhất cũng sẽ trồi lên.

Cách làm:

- Xay 1 miếng dứa tươi, lọc bỏ bã và chắt lấy phần nước ép

- Trộn 1 thìa cà phê nước ép dứa với 1 thìa cà phê nước dừa tươi

- Dùng 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm hỗn hợp nước rửa mặt vừa làm rồi lau nhẹ lên da để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn

Rửa mặt thường xuyên với nước dừa tươi giúp da sáng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tẩy da chết với nước dừa tươi

Nước dừa rất lành tính đối với mọi loại da, giúp giữ ẩm cho da nên khi tẩy da chết với thành phần từ nước dừa, bạn có thể yên tâm da không bị kích ứng và luôn giữ độ pH ổn định.

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất cùng 1 thìa cà phê dầu dừa, thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê bột yến mạch

- Sau khi đã trộn đều hỗn hợp tẩy tế bào chết từ nước dừa, bạn thoa một lớp lên trên da, chờ khoảng 10-15 phút cho khô

- Dùng 2 tay massage quanh mặt theo đường tròn trong khoảng 2 phút thì rửa lại với nước ấm cho sạch

Đắp mặt nạ dưỡng trắng da bằng nước dừa

Sử dụng mặt nạ dưỡng trắng da từ nước dừa tươi ít nhất 2 lần mỗi tuần giúp da sáng đều màu và mềm mịn như da em bé.

Mặt nạ nước dừa tươi dưỡng trắng da thần tốc sau vài lần sử dụng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa bột yến mạch cùng với 1 thìa cà phê nước ép dưa chuột và mật ong, sau đó thêm 2 thìa nước dừa tươi, khuấy đều để hỗn hợp sệt lại, không còn vón cục

- Sau khi rửa mặt và tay thật sạch, bạn thoa một lớp dày mặt nạ lên trên da rồi thư giãn khoảng 20 phút cho mặt nạ khô bớt

- Dùng 2 bàn tay sạch massage da mặt sau khi lớp mặt nạ đã khô. Bạn tập trung chà xát vào vùng da có lỗ chân lông to, không đều màu, nhiều mụn để dưỡng chất loại bỏ tế bào chết, nuôi dưỡng tế bào mới phát triển.