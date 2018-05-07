Dưỡng trắng da với công thức từ nước dừa tươi tiện lợi

Chăm sóc da 07/05/2018 09:25

Nước dừa tươi không chỉ là loại nước ngon mát giải nhiệt mùa hè mà còn là thành phần dưỡng trắng da lợi hại giúp da trắng hồng, mịn màng lên trông thấy mà không gây bắt nắng.

Không đơn giản là thức uống giải khát mùa hè, nước dừa tươi trong dưỡng da là một loại “nước thần” làm sáng da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Chất chống oxy hóa và cytokinin có trong nước dừa có khả năng thúc đẩy sản sinh tế bào collagen trên da, ngừa lão hóa.

Ngoài công dụng làm trắng da mặt, nước dừa tươi còn chứa omega-3 và vitamin C có tác dụng cân bằng da, se khít lỗ chân lông, tẩy da chết và làm mờ các vết thâm mụn, các vùng da không đều màu. Không chỉ vậy, dừa tươi còn là một nguồn cung cấp khoáng chất dồi dào như magiê, kali và các axit amin cấp ẩm cho da luôn căng bóng.

Dưỡng trắng da với công thức từ nước dừa tươi tiện lợi - Ảnh 1

Nước dừa tươi có những lợi ích tuyệt vời trong dưỡng da - Ảnh: Internet

Thật ngạc nhiên với những lợi ích mà nước dừa tươi đem lại cho làn da vì số tiền chi trả quá ít mà kết quả nhận được đối với chu trình dưỡng da là toàn diện và hiệu quả tối đa. Do đó, hãy tham khảo những cách dưỡng da bằng nước dừa tươi trong bài viết này để biết tận dụng hết cỡ những lợi ích mà nước dừa đem lại cho làn da.

Lấy nước dừa rửa mặt làm sáng da

Thường xuyên rửa mặt với nước dừa tươi không chỉ làm sáng da mà còn lấy sạch mụn trên da, cả những nốt mụn đầu đen “bướng bỉnh” nhất cũng sẽ trồi lên.

Cách làm:

- Xay 1 miếng dứa tươi, lọc bỏ bã và chắt lấy phần nước ép

- Trộn 1 thìa cà phê nước ép dứa với 1 thìa cà phê nước dừa tươi

- Dùng 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm hỗn hợp nước rửa mặt vừa làm rồi lau nhẹ lên da để loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn

Dưỡng trắng da với công thức từ nước dừa tươi tiện lợi - Ảnh 2

Rửa mặt thường xuyên với nước dừa tươi giúp da sáng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tẩy da chết với nước dừa tươi

Nước dừa rất lành tính đối với mọi loại da, giúp giữ ẩm cho da nên khi tẩy da chết với thành phần từ nước dừa, bạn có thể yên tâm da không bị kích ứng và luôn giữ độ pH ổn định.

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất cùng 1 thìa cà phê dầu dừa, thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê bột yến mạch

- Sau khi đã trộn đều hỗn hợp tẩy tế bào chết từ nước dừa, bạn thoa một lớp lên trên da, chờ khoảng 10-15 phút cho khô

- Dùng 2 tay massage quanh mặt theo đường tròn trong khoảng 2 phút thì rửa lại với nước ấm cho sạch

Đắp mặt nạ dưỡng trắng da bằng nước dừa

Sử dụng mặt nạ dưỡng trắng da từ nước dừa tươi ít nhất 2 lần mỗi tuần giúp da sáng đều màu và mềm mịn như da em bé.

Dưỡng trắng da với công thức từ nước dừa tươi tiện lợi - Ảnh 3

Mặt nạ nước dừa tươi dưỡng trắng da thần tốc sau vài lần sử dụng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa bột yến mạch cùng với 1 thìa cà phê nước ép dưa chuột và mật ong, sau đó thêm 2 thìa nước dừa tươi, khuấy đều để hỗn hợp sệt lại, không còn vón cục

- Sau khi rửa mặt và tay thật sạch, bạn thoa một lớp dày mặt nạ lên trên da rồi thư giãn khoảng 20 phút cho mặt nạ khô bớt

- Dùng 2 bàn tay sạch massage da mặt sau khi lớp mặt nạ đã khô. Bạn tập trung chà xát vào vùng da có lỗ chân lông to, không đều màu, nhiều mụn để dưỡng chất loại bỏ tế bào chết, nuôi dưỡng tế bào mới phát triển.

Khám phá công thức dưỡng da bí truyền giúp làn da phụ nữ Nhật trắng mịn, trẻ mãi không già

Khám phá công thức dưỡng da bí truyền giúp làn da phụ nữ Nhật trắng mịn, trẻ mãi không già

Phụ nữ Nhật luôn nổi tiếng với làn da trắng hồng, tươi trẻ. Bạn hãy đọc bài viết bên dưới để khám phá công thức dưỡng da bí truyền của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước dừa có tác dụng gì lợi ích của nước dừa dưỡng trắng da

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp