Dưỡng da theo cách đơn giản này, sẹo thâm lâu năm cũng nhanh mờ cho bạn làn da tỏa sáng

Sử dụng baking soda, một chất tẩy tế bào chết tự nhiên và giúp cạo nhẹ vết sẹo. Lấy hai phần nước và một phần baking soda để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa hỗn hợp này lên vết sẹo và chà nhẹ nhàng trong vài phút trước khi rửa sạch. Tránh chà xát mạnh hoặc bạn có thể làm hỏng làn da của mình.

Làm cho dầu dừa trở thành một phần của chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn. Loại dầu kỳ diệu này có thể chữa lành hoặc giúp làm mờ các vết sẹo cũ vì nó rất giàu axit béo omega giúp thẩm thấu và giữ ẩm cho da, phục hồi độ sáng cho da.

Nha đam

Nha đam có đặc tính chống vi khuẩn và có nhiều lợi ích cho da. Nếu bạn có nhiều vết sẹo cũ, hãy sử dụng sự kỳ diệu của gel lô hội để thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Nha đam cũng làm giảm kích ứng da và cải thiện kết cấu da.

Bổ sung vitamin

Ảnh minh họa: Internet

Sẹo trên mặt có thể được giảm thiểu bằng các chất bổ sung vitamin khác nhau. Chiết dầu từ viên nang vitamin E và bôi lên vết sẹo trước khi đi ngủ. Đây là một phương pháp hiệu quả để làm mờ các đốm và vết sẹo cứng đầu.

Nước ép khoai tây

Nước ép khoai tây có chứa chất phytochemical giúp làm sạch da và làm sáng vết nám hoặc đốm. Nó cũng bổ sung dưỡng chất cho da và làm sáng da. Để làm mờ sẹo, lấy hai thìa nước ép khoai tây và thoa lên vùng bị ảnh hưởng bằng bông gòn. Để yên trong vài phút trước khi rửa sạch khỏi mặt. Sử dụng biện pháp khắc phục vết sẹo này một vài lần mỗi tuần.

Nước cốt chanh

Thoa nước cốt chanh tươi lên vết sẹo bằng bông gòn hoặc vải mềm. Rửa sạch sau vài phút. Bản chất axit của nước cốt chanh giúp loại bỏ các tế bào da chết dọc theo các vết sẹo trên khuôn mặt và cũng làm giảm mẩn đỏ.

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều năm, mật ong đã được sử dụng cho nhiều mục đích y học như điều trị bỏng, vết thương và mụn rộp. Mật ong thô cũng làm mờ sẹo trên mặt nhờ các hợp chất hoạt tính sinh học giúp kích thích tái tạo mô và điều trị vết thương.

Theo Femina