Dùng lá chanh theo cách này để tắm, da sạch mụn vĩnh viễn lại trắng bóc không tì vết

Hơn nữa, lượng axit dồi dào trong loại lá này có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây nên mụn vô cùng hiệu quả . Đồng thời, loại axit này còn có tác dụng tẩy trắng da một cách tự nhiên và lành mạnh.

Các dưỡng chất trong lá chanh rất có ích trong việc dưỡng trắng, trị mụn cho da. Bởi trong lá chanh chứa lượng vitamin C, B5 cao giúp chữa trị các vết thương, nốt mụn, tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải độc tố giúp da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ.

Bên cạnh đó, trong lá chanh có hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa giúp da làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa các vấn đề nám, tàn nhang và đốm nâu xuất hiện.

Hãy tham khảo công thức kết hợp lá chanh và sả dưới đây:

Nguyên liệu cần có:

200 – 300gr lá chanh tươi

2 lít nước

1 nhanh sả

Sơ chế nguyên liệu:

Đối với lá chanh: Ngâm với nước muối pha loãng khoảng 2 – 3 phút, rửa lại với nước sạch rồi vớt ra để ráo.

Đối với sả: Rửa sạch, loại bỏ lớp vỏ ngoài cùng rồi tiến hành đập hơi dập rồi thái thành từng khúc dài 4 – 5 cm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đun sôi 2 lít nước vào 1 chiếc nồi lớn.

Bước 2: Đợi đến khi nước gần sôi cho lá chanh vào, lưu ý dùng tay vò hơi dập để lá chanh tiết ra nhiều tinh chất hơn.

Bước 3: Khi nước sôi, cho thêm sả đã sơ chế vào rồi ninh trong lửa nhỏ khoảng 25 phút thì tắt bếp và để nguội.

Cách sử dụng:

Bước 1: Tắm trước với nước ấm để loại sạch bụi bẩn và bã nhờn trong lỗ chân lông.

Bước 2: Tắm với hỗn hợp nước lá chanh vừa hoàn thành, đồng thời dùng tay massage nhẹ nhàng ở những vùng da nhờn, khô ráp.

Bước 3: Dùng lá chanh chà nhẹ khắp cơ thể khoảng 2 – 3 phút.

Bước 4: Giữ hỗn hợp trên da khoảng 15 – 20 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Bước 5: Lau khô người và bôi lên một ít kem dưỡng ẩm.

Nên áp dụng phương pháp tắm trắng với lá chanh này tối đa 2 lần/ tuần để đạt được hiệu quả nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được độ an toàn đối với da.