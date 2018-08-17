Đổ hỗn hợp này lên lát bưởi để mát xa toàn thân khi tắm, da trắng bóc, mềm mịn sau 1 tuần

Chăm sóc da 17/08/2018 14:54

Cho hỗn hợp 3 thành phần sau đây lên lát bưởi chín rồi mát xa theo cách của Boldsky, sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da toàn thân trắng hồng, mềm mịn như dưỡng tại spa.

Có nguồn dưỡng chất cực kỳ tốt đối với làn da tương tự như chanh, tuy nhiên, bưởi chứa ít axit tự nhiên hơn nên không kén người sử dụng.

Thay vì chi tiêu nhiều tiền vào các loại kem dưỡng trên thị trường, hãy thử sử dụng trái cây tươi để điều trị các vấn đề về da đang mắc phải. Nguồn vitamin và khoáng chất có trong các loại quả sẽ phục hồi tổn thương trên da, tăng cường sản sinh tế bào mới, ức chế sản xuất melanin - nguyên nhân gây nám, sạm, đồi mồi.

Nếu muốn sở hữu làn da hoàn hảo đơn giản và ít tốn kém, bạn hãy áp dụng phương pháp từ bưởi chín dưới đây. Sau một thời gian ngắn, điều bạn mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật.

Phương pháp dưỡng trắng da bằng bưởi 

Thành phần cần chuẩn bị:

• ½ ly đường cát

• 3 muỗng canh dầu dừa 

• 2 thìa mật ong  

• 5 giọt tinh dầu chanh 

• Vài lát bưởi chín

Cách thực hiện:

Trong chiếc bát sạch, trộn đều đường, dầu dừa, tinh dầu chanh và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn.

Đổ hỗn hợp này lên lát bưởi để mát xa toàn thân khi tắm, da trắng bóc, mềm mịn sau 1 tuần - Ảnh 1
Bưởi rất giàu dưỡng chất tốt cho làn da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Thoa hỗn hợp vừa làm lên toàn bộ cơ thể sau khi đã làm mềm bằng nước ấm. Dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn khoảng 5 - 10 phút. Tiếp đó, dùng các lát bưởi chín để xoa bóp khắp toàn thân. Hãy dùng một lát mới cho da mặt.

Thực hiện khoảng 10 - 15 phút thì dừng lại, tắm lại thật sạch bằng nước mát. 

Phương pháp này còn hỗ trợ làm sạch, tẩy tế bào chết rất hiệu quả.

Đổ hỗn hợp này lên lát bưởi để mát xa toàn thân khi tắm, da trắng bóc, mềm mịn sau 1 tuần - Ảnh 2
Hỗn hợp đường cát, dầu dừa, mật ong và tinh dầu chanh không chỉ dưỡng trắng da mà còn tẩy tế bào chết hiệu quả - Ảnh: Internet

*Lưu ý: Nếu không thích bưởi lát, bạn có thể sử dụng nước ép của chúng. Ngoài ra, làn da nhạy cảm hãy thử độ kích ứng trên da tay trước 24 giờ.

Mát xa bằng bưởi của tác dụng gì?

Bưởi chứa vitamin C là chất chống oxy hóa giúp kích thích sản xuất collagen và cung cấp độ đàn hồi, săn chắc cho làn da. Ngoài ra, loại quả này còn chứa retinol giúp làm cho làn da của bạn mềm mại, cải thiện sắc tố và trở nên trắng mịn nhanh chóng.

Bưởi cũng chứa axit salicylic giúp làm loãng tế bào chết. Đồng thời giải độc, tẩy tế bào, làm sáng da.

Đổ hỗn hợp này lên lát bưởi để mát xa toàn thân khi tắm, da trắng bóc, mềm mịn sau 1 tuần - Ảnh 3
Bưởi giàu chất chống oxy hóa, retinol cực kỳ tốt trong việc dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Đường có thể tẩy tế bào chết tuyệt vời, cải thiện làn da trông tươi sáng, khỏe mạnh hơn. Loại nguyên liệu này cải thiện lưu lượng máu tăng cường hydrat và dưỡng ẩm cho da.

Dầu dừa chứa nhiều axit béo giúp giữ ẩm. Axit lauric được tìm thấy trong loại dầu này giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại cho da, ngăn ngừa các tác nhân gây mụn. Mật ong có tính tẩy trắng giúp làm sáng da. Các đặc tính kháng khuẩn và chống nấm ngăn ngừa nhiễm khuẩn hữu hiệu. 

Tinh dầu chanh giúp tạo ra làn da hoàn hảo và trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, đây là loại tinh dầu khá kén da, do đó, bạn nên thử độ kích ứng trước khi sử dụng.

Thực hiện phương pháp mát xa mặt đơn giản bằng bưởi chín này 3 lần mỗi tuần, sự cải thiện của làn da sẽ khiến bạn hoàn toàn bất ngờ.

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