Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng

Chăm sóc da 16/08/2018 16:15

"Bỏ túi" ngay những hướng dẫn sử dụng dầu ô liu để làm đẹp từ chuyên gia sau đây, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, trắng hồng và tươi trẻ.

Theo Byrdie, axit béo lành mạnh trong dầu ô liu chính là dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. Nghiên cứu cũng chỉ ra loại dầu này là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da trắng hồng, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Bác sĩ thẩm mỹ, da liễu Paul Lorenc (New York, Mỹ) chia sẻ trên Byrdie bản thân là người ưa chuộng các phương pháp dưỡng da bằng dầu ô liu.

"Dầu ô liu chứa các chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự phá hủy các gốc tự do gây ra bởi quá trình lão hóa. Hơn thế, đây là thành phần dưỡng ẩm cực kỳ tuyệt vời đối với da khô và nhạy cảm" - bác sĩ Paul Lorenc nói.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng - Ảnh 1
Dầu ô liu là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Để việc làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên này đạt hiệu quả cao nhất, hãy theo dõi các hướng dẫn sử dụng dầu ô liu từ bác sĩ Paul Lorenc sau đây.

Dùng dầu ô liu dưỡng ẩm da

Thoa một vài giọt dầu ô liu, mát xa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt cho đến khi da hấp thụ hết. Đây là cách cấp ẩm, điều trị da khô nứt, bong tróc hiệu quả.

Bác sĩ Lorenc giải thích: "Lượng độ ẩm, khoáng chất dồi dào trong dầu ô liu được thẩm thấu dường như tức thì vào da. Nhờ đó, lớp tế bào bong tróc, thiếu nước sẽ được phục hồi nhanh chóng".

Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng - Ảnh 2
Thoa dầu ô liu, mát xa nhẹ nhàng là phương pháp phục hồi làn da khô ráp, nứt nẻ hiệu quả - Ảnh: Internet

Chỉ dùng dầu ô liu hữu cơ 100%

Về vấn đề này, chuyên gia Lorenc nhấn mạnh: "Tôi khuyên bạn nên sử dụng dầu ôliu nguyên chất, không biến đổi gen, được ép lạnh trực tiếp từ hạt, dạng lỏng và chưa trải qua bất cứ quá trình tinh chế nào. Vì dầu nguyên chất chứa hàm lượng hợp chất có lợi nhất, không cần sử dụng nhiệt hoặc hóa chất".

Đặc biệt, dầu ô liu hữu cơ được ép lạnh và không chứa loại hương liệu lẫn chất bảo quản nào.

Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng - Ảnh 3
Bác sĩ da liễu Paul Lorenc đến từ Mỹ khuyên mọi người nên sử dụng dầu ô liu ép lạnh, nguyên chất, không trải qua quy trình tinh luyện - Ảnh: Internet

Vệ sinh da sạch sẽ, dùng lượng vừa đủ

Chuyên gia giải thích rằng nếu thoa quá nhiều dầu lên da, các lỗ chân lông sẽ bị chèn ép, trở nên bí bách, tắc nghẽn. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện mụn, viêm hay kích ứng. Bên cạnh đó, thói quen sai lầm này sẽ làm bạn nghĩ làn da nhạy cảm với dầu ô liu, từ đó loại bỏ một nguyên liệu dưỡng da tuyệt vời.

Vì có khả năng thẩm thấu cực kỳ nhanh nên nếu như da của bạn còn đọng tạp chất, vi khuẩn, chúng sẽ cùng với dưỡng chất đi sâu vào các tế bào. Điều này khiến mụn hình thành một cách đột biến. 

Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng - Ảnh 4
Nên vệ sinh thật sạch da mặt trước khi thoa dầu ô liu, đặc biệt, chỉ nên dùng liều lượng vừa đủ - Ảnh: Internet

Dùng dầu ô liu để tẩy trang

Dầu ô liu là ngyên liệu tuyệt vời để loại bỏ mascara, sản phẩm trang điểm không thấm nước.

Bác sĩ da liễu Lorenc chia sẻ: "Với lượng chất chống oxy hóa, chất hydrat hóa dồi dào, dầu ô liu mang đến tác dụng dưỡng ẩm cho làn da nhạy cảm. Đồng thời, các hoạt chất có đặc tính tẩy tự nhiên, kháng khuẩn trong loại dầu này có thể loại bỏ lớp mascara hoặc mỹ phẩm trang điểm chống nước nhanh chóng, hiệu quả". 

Bác sĩ da liễu hướng dẫn tường tận cách làm đẹp bằng dầu ô liu giúp da trắng hồng, mịn màng nhanh chóng - Ảnh 5
Nên dùng dầu ô liu để tẩy trang vùng da quanh mắt - Ảnh: Internet

Với những hướng dẫn cụ thể trên, chắc chắn bạn sẽ nhận được kết quả cực kỳ tốt sau thời gian ngắn áp dụng phương pháp làm đẹp, dưỡng da bằng dầu ô liu tại nhà. 

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